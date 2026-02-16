Trend
O tatlı çocuk şimdi koca kız! 'Çocuktan Al Haberi'nin Ada Derin Acarsen’i son haliyle gündeme geldi...
Bir dönemin ekranlarda neşesiyle gönüllere taht kuran "Çocuktan Al Haberi programının minik yıldızlarından Ada Derin Acarsen, "Büyüyünce deniz kızı olacağım" sözleriyle akıllarda yer etmişti. Şimdilerde güzeller güzeli bir genç kız olan Acarsen, son haliyle şoke etti...
Giriş Tarihi: 16.02.2026 14:23
Güncelleme Tarihi: 16.02.2026 14:26