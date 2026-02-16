Trend Galeri Trend Magazin O tatlı çocuk şimdi koca kız! 'Çocuktan Al Haberi'nin Ada Derin Acarsen’i son haliyle gündeme geldi...

O tatlı çocuk şimdi koca kız! 'Çocuktan Al Haberi'nin Ada Derin Acarsen’i son haliyle gündeme geldi...

Bir dönemin ekranlarda neşesiyle gönüllere taht kuran "Çocuktan Al Haberi programının minik yıldızlarından Ada Derin Acarsen, "Büyüyünce deniz kızı olacağım" sözleriyle akıllarda yer etmişti. Şimdilerde güzeller güzeli bir genç kız olan Acarsen, son haliyle şoke etti...

Giriş Tarihi: 16.02.2026 14:23 Güncelleme Tarihi: 16.02.2026 14:26
O tatlı çocuk şimdi koca kız! ’Çocuktan Al Haberi’nin Ada Derin Acarsen’i son haliyle gündeme geldi...

2016 yılında ekranlara gelen ve Evrim Akın tarafından sunulan "Çocuktan Al Haberi" programının minik yıldızlarından Ada Derin Acarsen, o dönemdeki hazır cevaplılığı ve sevimli halleriyle izleyicilerin kalbinde unutulmaz bir yer edinmişti.

O tatlı çocuk şimdi koca kız! ’Çocuktan Al Haberi’nin Ada Derin Acarsen’i son haliyle gündeme geldi...

Küçük yaşına rağmen kendine güveni ve neşesiyle dikkat çeken Acarsen, sık sık verdiği tatlı cevaplarla programın en çok konuşulan isimlerinden biri olmuştu.

O tatlı çocuk şimdi koca kız! ’Çocuktan Al Haberi’nin Ada Derin Acarsen’i son haliyle gündeme geldi...

O zamanlar kameraların karşısında, "Büyüyünce deniz kızı olmak istiyorum, Evrim abla" diyerek hayalini paylaşan minik kız, yıllar içinde büyük bir değişim geçirdi.

O tatlı çocuk şimdi koca kız! ’Çocuktan Al Haberi’nin Ada Derin Acarsen’i son haliyle gündeme geldi...

Artık çocukluktan gençliğe adım atan Ada Derin Acarsen, sadece ekranlarda değil, sosyal medya üzerinden de sevenleriyle bağını koparmıyor. Müzikle ilgilenen Ada, piyano çalıyor ve zaman zaman bu yeteneğinin küçük kesitlerini takipçileriyle paylaşıyor. Küçük bir minik olarak izlediğimiz Ada'nın bugün koca bir genç kız olması, programın hayranlarını da oldukça şaşırtıyor...

O tatlı çocuk şimdi koca kız! ’Çocuktan Al Haberi’nin Ada Derin Acarsen’i son haliyle gündeme geldi...

'Çocuktan Al Haberi' programında bir diğer akıllara kazınan isim ise Nisan Aktaş oldu.

O tatlı çocuk şimdi koca kız! ’Çocuktan Al Haberi’nin Ada Derin Acarsen’i son haliyle gündeme geldi...

'SEVGİ SÜT MÜ Kİ BİTSİN EVRİM ABLA?' SÖZÜYLE HAFIZALARA KAZINMIŞTI

'Sevgi süt mü ki bitsin Evrim Abla?' sözleriyle hafızalara kazınan Aktaş, şimdilerde büyüdü.

O tatlı çocuk şimdi koca kız! ’Çocuktan Al Haberi’nin Ada Derin Acarsen’i son haliyle gündeme geldi...

İşte Nisan Aktaş'ın son hali

O tatlı çocuk şimdi koca kız! ’Çocuktan Al Haberi’nin Ada Derin Acarsen’i son haliyle gündeme geldi...

İşte Nisan Aktaş'ın son hali

O tatlı çocuk şimdi koca kız! ’Çocuktan Al Haberi’nin Ada Derin Acarsen’i son haliyle gündeme geldi...

İşte Nisan Aktaş'ın son hali

O tatlı çocuk şimdi koca kız! ’Çocuktan Al Haberi’nin Ada Derin Acarsen’i son haliyle gündeme geldi...

İşte Nisan Aktaş'ın son hali

O tatlı çocuk şimdi koca kız! ’Çocuktan Al Haberi’nin Ada Derin Acarsen’i son haliyle gündeme geldi...

2016 yılında Evrim Akın'ın sunuculuğunu yaptığı "Çocuktan Al Haberi" programında yıldızı parlayan 'Çitos Efe' lakaplı Efe Koçyiğit ilgi ile izleniyordu. 'Çitos Efe'nin son hali sosyal medyada gündem oldu. Son halini görenler gözlerine inanamadı.

O tatlı çocuk şimdi koca kız! ’Çocuktan Al Haberi’nin Ada Derin Acarsen’i son haliyle gündeme geldi...

Çocuktan Al Haberi yarışmasının yıldız ismi 'Çitos Efe' lakaplı Efe Koçyiğit yıllar sonra yeniden ortaya çıktı.

O tatlı çocuk şimdi koca kız! ’Çocuktan Al Haberi’nin Ada Derin Acarsen’i son haliyle gündeme geldi...

Yemeğe olan düşkünlüğü, sempatik tavırları ve şivesiyle 7'den 70'e herkesin sevgisini kazanan Çitos Efe'nin yıllar içerisindeki değişimi görenleri şoke etti.

O tatlı çocuk şimdi koca kız! ’Çocuktan Al Haberi’nin Ada Derin Acarsen’i son haliyle gündeme geldi...

YouTube içerik üreticisi Testo Taylan, Efe Koçyiğit ile bir araya geldi. Çitos Efe ile paylaşılan fotoğraf bir anda sosyal medyanın gündemine orudu.

O tatlı çocuk şimdi koca kız! ’Çocuktan Al Haberi’nin Ada Derin Acarsen’i son haliyle gündeme geldi...

'ÇİTOS EFE' EFE KOÇYİĞİT KİMDİR?

2016 yılında 'Çocuktan Al Haberi' programına yıldızı parlayan ve Çitos Efe'nin asıl ismi Muhammed Efe Koçyiğit'tir.

O tatlı çocuk şimdi koca kız! ’Çocuktan Al Haberi’nin Ada Derin Acarsen’i son haliyle gündeme geldi...

Erzurum şivesi, kendine özgü figürlerle oynadığı oyunları ve sempatik tavırlarıyla kısa bir zaman içerisinde herkesin konuştuğu bir isim haline gelmişti.

Aslen Erzurumlu olan ve her defasında 'Dadaş' olduğunu belirten genç yıldız 2011 yılında dünyaya geldi.

O tatlı çocuk şimdi koca kız! ’Çocuktan Al Haberi’nin Ada Derin Acarsen’i son haliyle gündeme geldi...

İŞTE SON HALİ

Şimdilerde 13 yaşında olan Çitos Efe'nin son görüntüsüne "Aşırı kilo almış çocuk", "Sağlığı için zayıflamalı", "Halen çok tatlı", "Çocuk değişmemiş", "Hiç değişmemiş" yorumları yapıldı.

O tatlı çocuk şimdi koca kız! ’Çocuktan Al Haberi’nin Ada Derin Acarsen’i son haliyle gündeme geldi...

İŞTE SON HALİ

O tatlı çocuk şimdi koca kız! ’Çocuktan Al Haberi’nin Ada Derin Acarsen’i son haliyle gündeme geldi...

İŞTE SON HALİ