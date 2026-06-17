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Ödül alırken zor anlar yaşadı… Sihirli Annem’in yıldızı Gül Onat’tan kahreden sözler: “Yaşam mücadelesi veriyorum”
Ödül alırken zor anlar yaşadı… Sihirli Annem’in yıldızı Gül Onat’tan kahreden sözler: “Yaşam mücadelesi veriyorum”
Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı Perihan karakteriyle hafızalara kazınan Gül Onat, pankreas kanseriyle mücadelesini sürdürüyor. Katıldığı ödül töreninde sağlık durumuna dair samimi bir açıklama yapan usta isim, salonda duygu dolu anlar yaşattı.
Giriş Tarihi: 17.06.2026 08:58
Güncelleme Tarihi: 17.06.2026 08:59