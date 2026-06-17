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Ödül alırken zor anlar yaşadı… Sihirli Annem’in yıldızı Gül Onat’tan kahreden sözler: “Yaşam mücadelesi veriyorum”

Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı Perihan karakteriyle hafızalara kazınan Gül Onat, pankreas kanseriyle mücadelesini sürdürüyor. Katıldığı ödül töreninde sağlık durumuna dair samimi bir açıklama yapan usta isim, salonda duygu dolu anlar yaşattı.

Giriş Tarihi: 17.06.2026 08:58 Güncelleme Tarihi: 17.06.2026 08:59
Ödül alırken zor anlar yaşadı… Sihirli Annem’in yıldızı Gül Onat’tan kahreden sözler: Yaşam mücadelesi veriyorum

Bir dönemin efsane dizisi "Sihirli Annem"de Perihan Peri karakteriyle hafızalara kazınan usta oyuncu Gül Onat Duman, geçtiğimiz aylarda pankreas kanseriyle mücadele ettiğini duyurmuştu.

Ödül alırken zor anlar yaşadı… Sihirli Annem’in yıldızı Gül Onat’tan kahreden sözler: Yaşam mücadelesi veriyorum

''CEHENNEMİ YAŞADIM''

Zor bir tedavi süreci yaşadığını belirten Onat şu ifadeleri kullanmıştı:

''Hastalığım 2023 yılında başladı. En tehlikeli ve öldürücü pankreas kanseri. Niye ben demedim Kabullendim. Çok ağır ameliyatlar geçirdim. Cehennemi yaşadım, zehirterapi radyoterapi bir yıl rahat geçti sonra bağırsaklara nüksetti. Gene çok ağır ameliyatlar bu günlere geldim şükür.''

''Ben hiç pozitif düşünemedim bu süreçte. Kendimi şaşırtan bir olgunlukla karşıladım bu ölümcül hastalığı ama hep gırgır geçtim. Şu anda bağırsaklarım bir torbaya boşalıyor altı aydır. Çok sıkıntılı bir iş kendi bağırsağını gören ender kişilerdenim yani.''

Ödül alırken zor anlar yaşadı… Sihirli Annem’in yıldızı Gül Onat’tan kahreden sözler: Yaşam mücadelesi veriyorum

Sağlık durumu merak konusu olan usta oyuncunun tedavi sürecini sevenleri yakından takip ediyor.

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Ödül alırken zor anlar yaşadı… Sihirli Annem’in yıldızı Gül Onat’tan kahreden sözler: Yaşam mücadelesi veriyorum

ÖDÜL ALIRKEN ZOR ANLAR YAŞADI…

Son olarak katıldığı ödül töreninde sahnede yaptığı o duygusal konuşmayla salondakileri gözyaşlarına boğan ve ayakta alkışlanan ünlü sanatçı Gül Onat, perde arkasında yaşadığı bu zorlu süreci ve verdiği büyük mücadeleyi anlattı.

Ödül alırken zor anlar yaşadı… Sihirli Annem’in yıldızı Gül Onat’tan kahreden sözler: Yaşam mücadelesi veriyorum

"YAŞAM MÜCADELESİ VERİYORUM"

Onat şu ifadeleri kullandı: "Sevgili dostlar, sizlerle birlikte olmak beni ne kadar mutlu etti bilemezsiniz. Bana beni bu çok değerli ödüle layık gören tüm jüri üyelerine sonsuz teşekkür ediyorum. Çok iyi olmadığım için herkesin ismini saymak isterdim ama ben uzun zamandır yaşam mücadelesi veriyorum. Maalesef çok ciddi bir hastalığım var. Onun için fazla konuşamazsam beni affedersiniz değil mi?"

Ödül alırken zor anlar yaşadı… Sihirli Annem’in yıldızı Gül Onat’tan kahreden sözler: Yaşam mücadelesi veriyorum

SAĞLIK DURUMUYLA İLGİLİ GELİŞME YAŞANMIŞTI

Ünlü oyuncu Gül Onat, geçtiğimiz gün kişisel hesabından sağlık durumuyla ilgili yeni gelişmeyi açıklamıştı.

Ödül alırken zor anlar yaşadı… Sihirli Annem’in yıldızı Gül Onat’tan kahreden sözler: Yaşam mücadelesi veriyorum

ÜÇ AMELİYAT GEÇİRMİŞTİ

Pankreas kanseriyle mücadele eden ünlü oyuncu, üç ameliyat geçirdiğini duyurmuştu.

Ödül alırken zor anlar yaşadı… Sihirli Annem’in yıldızı Gül Onat’tan kahreden sözler: Yaşam mücadelesi veriyorum

"OĞLUM ÇOK ISRAR ETTİ..."

Hastaneden paylaşım yapan Gül Onat, "Canım sevenlerim, dostlarım, arkadaşlarım… Böyle hastanelerden bilgi vermek beni çok sıkıyor aslında ama oğlum çok ısrar etti, 'sevenlerine haber ver' demişti.

Ödül alırken zor anlar yaşadı… Sihirli Annem’in yıldızı Gül Onat’tan kahreden sözler: Yaşam mücadelesi veriyorum

"AMELİYATLAR KRALİÇESİ OLDUM"

Ayrıca Onat, "Çocuklar ameliyatlar kraliçesi oldum. Bir haftada üç ameliyat geçirdim" ifadelerini kullanmıştı.

Ödül alırken zor anlar yaşadı… Sihirli Annem’in yıldızı Gül Onat’tan kahreden sözler: Yaşam mücadelesi veriyorum

"HAYAT BÖYLE BİR ŞEY… "

Ünlü oyuncu sevenlerine de seslenerek, "Hayat böyle bir şey… Ne yapacaksınız? Tüm dostlarıma sağlık diliyorum ve dualarınızı bekliyorum." diye konuşmuştu.

Ödül alırken zor anlar yaşadı… Sihirli Annem’in yıldızı Gül Onat’tan kahreden sözler: Yaşam mücadelesi veriyorum

'Sihirli Annem'in 'Perihan Teyze'si kanser tedavisi görüyordu! Gül Onat'tan korkutan açıklama: Dua edin!

Ödül alırken zor anlar yaşadı… Sihirli Annem’in yıldızı Gül Onat’tan kahreden sözler: Yaşam mücadelesi veriyorum

Kanser mücadelesiyle gündeme gelen bir diğer ünlü isim de Ece Vahapoğlu olmuştu. Geçtiğimiz aylarda kemoterapi sürecinin sonlarına doğru yaklaştığını anlatan ünlü sunucu, tüm süreci samimiyetle paylaşmıştı.

Ünlü sunucu, yazar ve yoga eğitmeni Ece Vahapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla bir süredir rektum kanseri ile mücadele ettiğini açıklamıştı.

Ödül alırken zor anlar yaşadı… Sihirli Annem’in yıldızı Gül Onat’tan kahreden sözler: Yaşam mücadelesi veriyorum

Ece Vahapoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yıllardır sağlıklı yaşam, spor, beslenme ve meditasyon alanlarında içerik üreten biri olarak böyle bir hastalıkla karşılaşmanın kendisi için de şaşırtıcı olduğunu belirterek erken teşhisin önemine dikkat çekmişti.

Ödül alırken zor anlar yaşadı… Sihirli Annem’in yıldızı Gül Onat’tan kahreden sözler: Yaşam mücadelesi veriyorum

"HEP ŞÜKREDERİM"

"Bunu nasıl paylaşırım bilmiyordum ama bugün telefonum fazla çalmaya başladığı için - ne kadar hassas bir dönem olsa da - kendim yazarak açıklamayı uygun buldum.Hayatım bir süredir (iki aydır) tedaviler arasında geçiyor. Okulların açıldığı gün yaptırdığım kolonoskopide 'rektum kanseri' olduğumu öğrendim; o ilk hafta şoku soğukkanlılıkla atlattıktan sonra da kemoterapi tedavim başladı.

Çok şükür 3.kemo bu hafta tamamlandı. İyiyim. Beni bilirsiniz; hayat ne getirirse getirsin hep şükrederim; güçlü dururum. Ortaya çıkan tümöre düşman olmadım; kökten bir temizlenme olacağına inandım. Annem ve babamı üst üste kaybettim. Benim kadar sağlıklı yaşayan, dengeli beslenen, sporunu yapan, yoga ve meditasyonunu aksatmayan birinin bile başına gelebiliyor… Kontrollerinizi aksatmayın.

Ödül alırken zor anlar yaşadı… Sihirli Annem’in yıldızı Gül Onat’tan kahreden sözler: Yaşam mücadelesi veriyorum

Belirli aralıklarla tedavimi alıyor, dinleniyor, günlük yaşantıma ve seyahatlerime gayet iyi devam ediyorum. Zaten basından ve sosyal medyadan yine güzel yoğunluklarla işimde gücümde olduğumu görüyorsunuz.
Kitabımın çıkışı da bu döneme denk geldi; öncesinde teklif aldığım ve kabul ettiğim yeni TV programına da yeni kanalımda çok yakında başlayacağım; hayatımın akışını ertelemeden yoluma tüm gücümle -umutsuz, mutsuz hisseden tüm kadınlara örnek olmak için devam edeceğim. Farkındalık adına öğrenmem gerekenleri aldım ve yoluma heyecanla devam ediyorum. Takdir edersiniz ki hassas bir süreç; buna saygı ve sevgi duyulmasını rica ederim. Birkaç aya da kısmetse her şey bitecek."

Ödül alırken zor anlar yaşadı… Sihirli Annem’in yıldızı Gül Onat’tan kahreden sözler: Yaşam mücadelesi veriyorum

AMELİYATI ERTELENMİŞTİ!

Ece Vahapoğlu, 23 Aralık'ta gerçekleşmesi planlanan operasyonun ertelendiğini "Ben normalde cuma günü, rektum kanserindeki tümörün alınmasıyla ilgili robotik cerrahi bir operasyon geçirecektim. Ancak üşütmüşüm; boğazım enfeksiyonlu, burnum biraz tıkalı. Bugün kulak burun boğaz doktoruna ve anestezi ekibine göründüm, kan tahlili yapıldı ve maalesef boğazımdaki enfeksiyon nedeniyle antibiyotiğe başladım. Risk taşıdığı için ameliyat bir hafta ertelendi'' sözleriyle dile getirmişti:

Ödül alırken zor anlar yaşadı… Sihirli Annem’in yıldızı Gül Onat’tan kahreden sözler: Yaşam mücadelesi veriyorum

"DAVETSİZ MİSAFİRLE VEDALAŞMAYA"

Operasyona giren isim, ameliyat önlüğüyle poz verdi. Ameliyat öncesinde sosyal medya hesabından bir mesaj yayımlayan Vahapoğlu, operasyona girmeden hemen önce paylaştığı kareye "Davetsiz misafirle vedalaşmaya. Yeni yıl, yeni enerji" notunu yazmıştı.

Ödül alırken zor anlar yaşadı… Sihirli Annem’in yıldızı Gül Onat’tan kahreden sözler: Yaşam mücadelesi veriyorum

IRMAK ÜNAL KANSERE YAKALANDI

Öte yandan Türk televizyon ve sinema dünyasının usta isimlerinden Cihan Ünal'ın kızı olarak sanatla iç içe bir ortamda büyüyen Irmak Ünal, 3.5 yıl önce oyunculuk kariyerine ara vererek Bali'ye yerleşmişti.

Ödül alırken zor anlar yaşadı… Sihirli Annem’in yıldızı Gül Onat’tan kahreden sözler: Yaşam mücadelesi veriyorum

2 çocuğuyla Bali'de kendine yeni bir yol çizen Ünal, kariyerine yoga eğitmeni olarak devam etme kararı almıştı. Düzenli spor yapması ve fit fiziğini korumasıyla tanınan Ünal, sık sık yaptığı paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyordu.

Ödül alırken zor anlar yaşadı… Sihirli Annem’in yıldızı Gül Onat’tan kahreden sözler: Yaşam mücadelesi veriyorum

47 yaşındaki Irmak Ünal,sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla meme kanserine yakalandığını duyurdu.

Ödül alırken zor anlar yaşadı… Sihirli Annem’in yıldızı Gül Onat’tan kahreden sözler: Yaşam mücadelesi veriyorum

Ünal, yaşadığı süreci yazdığı bu duygusal notla dile getirmişt:

"Sonuçların meme kanseri" kelimelerini duyduğumda, yeni yılın ilk günüydü… ne sürpriz!!! ve ben bunun beni hem tamamen yıkıp hem de yeniden inşa edeceğini bilmiyordum. Bu yolculuk hem çok gerçek, hem çok zor, hem de anlatması güç bir şekilde dönüştürücü…

Ekim ayı Meme Kanseri Farkındalık Ayı, ve bu süreçte şunu çok net öğrendim: erken teşhis gerçekten hayat kurtarır. Bilgi, korku değil güç demek. Ve ben, yol boyunca bana hem bilimin hem kalbin ışığıyla rehberlik eden inanılmaz bir doktor ekibiyle çevrili olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum.

Ödül alırken zor anlar yaşadı… Sihirli Annem’in yıldızı Gül Onat’tan kahreden sözler: Yaşam mücadelesi veriyorum

Tabii dürüst olayım… benim spiritüel tarafım bazen bilimle çatışıyor. 😄 Doktorlarımın daha önce hiç duymadıkları sorularla uğraşmak zorunda kaldıkları kesin 😬 ve içimdeki uzaylıyla da! 👽 Ama yine de bana sabırla, mizahla ve sonsuz bir motivasyonla yaklaştılar. Yaklaşmaya devam ediyorlar….Bu, benim için tıbbın en saf hali.

İYİLEŞMEK ARTIK BİR SANAT

Şifalanma sürecimde bildiğim her şeyi birleştiriyorum….spiritüel uygulamalar, homeopati, enerji çalışmaları ve bilimin sunduğu en iyi imkanlar… Hepsini sezgiyle, farkındalıkla harmanlıyorum. Benim için iyileşmek artık bir sanat: biraz inanç, biraz bilim, tamamen kalp işi.

ASLA YALNIZ DEĞİLDİM

Bu yoldan geçen ya da bir yakını geçen herkese……..sizi görüyorum, sizi hissediyorum. Şifa düz bir çizgi değil ama izin verdiğinde içinde mucizevi bir zarafet var aslında. Ve yaratanın ışığına şahitlik edebilirsiniz.
Ne kadar ameliyathane kapısında "vay be bir başımayım,yapayalnız gidiyorum" desem de asla yalnız değildim. Önce Allah ın varlığını hep hissettim 🙏🏻 ve yol arkadaşlarıma tüm kalbimle teşekkür etmeliyim…

Ödül alırken zor anlar yaşadı… Sihirli Annem’in yıldızı Gül Onat’tan kahreden sözler: Yaşam mücadelesi veriyorum

KOAH'A YAKALANDI

1945 yılında Adana'da doğan Salih Güney, hem müthiş oyunculuğuyla hem de karizmasıyla gönülleri fethetmişti. Şimdilerde 80 yaşında olan Güney, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi.

Ödül alırken zor anlar yaşadı… Sihirli Annem’in yıldızı Gül Onat’tan kahreden sözler: Yaşam mücadelesi veriyorum

Doktor muayenesine gittiğini söyleyen 80 yaşındaki usta oyuncu, KOAH'a (kronik obstrüktif akciğer hastalığı) yakalandığını açıkladı:

"Zamanında çok sigara içtiğim için nefes alma sorunum var. 5-6 ay önce KOAH başladı. Sigara içenlere tavsiyem; sakın içmeyin. Geçenlerde katıldığım baloda bir doktor beni çağırdı, şimdi ona gidiyorum. Aslında bırakmıştım ama akşam yemeklerinden sonra dayanamıyorum. 60 senedir içiyorum."

Ödül alırken zor anlar yaşadı… Sihirli Annem’in yıldızı Gül Onat’tan kahreden sözler: Yaşam mücadelesi veriyorum

SEDA SAYAN

Özel hayatı ve kariyeri ile her daim dikkat çeken Seda Sayan, yıllardır aynı hastalıkla mücadele ediyor.