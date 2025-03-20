Trend
Galeri
Trend Magazin
Oğlu Aziz'i kucağına alan Neslihan Atagül'ün Rus güzeli annesi hayran bıraktı! Bakan dönüp bir daha bakıyor...
Oğlu Aziz'i kucağına alan Neslihan Atagül'ün Rus güzeli annesi hayran bıraktı! Bakan dönüp bir daha bakıyor...
Kadir Doğulu ile 2016 yılında evlenen ünlü oyuncu Neslihan Atagül geçtiğimiz günlerde ilk kez anne oldu. Bebeğini kucağına alan Atagül, oğluna Aziz adını verdiğini de açıklamıştı. Peki aile hayatıyla adından söz ettiren çiçeği burnunda anne Neslihan Atagül'ün Rus güzeli annesini gördünüz mü?
Giriş Tarihi: 20.03.2025 11:54
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 12:10