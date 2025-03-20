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Oğlu Aziz'i kucağına alan Neslihan Atagül'ün Rus güzeli annesi hayran bıraktı! Bakan dönüp bir daha bakıyor...

Kadir Doğulu ile 2016 yılında evlenen ünlü oyuncu Neslihan Atagül geçtiğimiz günlerde ilk kez anne oldu. Bebeğini kucağına alan Atagül, oğluna Aziz adını verdiğini de açıklamıştı. Peki aile hayatıyla adından söz ettiren çiçeği burnunda anne Neslihan Atagül'ün Rus güzeli annesini gördünüz mü?

Giriş Tarihi: 20.03.2025 11:54 Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 12:10
Oğlu Aziz’i kucağına alan Neslihan Atagül’ün Rus güzeli annesi hayran bıraktı! Bakan dönüp bir daha bakıyor...

Yaprak Dökümü, Fatih Harbiye, Kara Sevda, Sefirin Kızı, Gecenin Ucunda ve Aaah Belinda gibi birçok projede yer alan sevilen oyuncu Neslihan Atagül, 2016 yılında Kadir Doğulu ile nikah masasına oturmuştu.

Oğlu Aziz’i kucağına alan Neslihan Atagül’ün Rus güzeli annesi hayran bıraktı! Bakan dönüp bir daha bakıyor...

Doğulu ve Atagül'den müjdeli haber ise yaz aylarında gelmişti.

Oyuncu "Bir süre daha bu 'mutluluğumuzu' mahrem tutmak isterdik. Hakkımız da buydu açıkçası... Velhasılkelam; Biz mutluyuz, memnunuz ve iyiyiz." bu sözlerle hamile olduğunu duyurmuştu.

Oğlu Aziz’i kucağına alan Neslihan Atagül’ün Rus güzeli annesi hayran bıraktı! Bakan dönüp bir daha bakıyor...

İlk kez bebek sahibi olmanın mutluluğunu yaşayan çiftin bir erkek çocuğu dünyaya geldi.

Oğlu Aziz’i kucağına alan Neslihan Atagül’ün Rus güzeli annesi hayran bıraktı! Bakan dönüp bir daha bakıyor...

"OĞLUM OLACAĞINI HEP HİSSETTİM"

Atagül, geçtiğimiz aylarda da "Çocukluğumundan beri erkek çocuğumun olacağını hissediyordum..." ifadelerini kullanmıştı.

Oğlu Aziz’i kucağına alan Neslihan Atagül’ün Rus güzeli annesi hayran bıraktı! Bakan dönüp bir daha bakıyor...

"AZİZ OĞLUM HOŞ GELDİN"

İlk kez anne baba olmanın mutluluğunu yaşayan Doğulu çift, Aziz adını verdikleri oğullarının ilk karesini paylaştı. Ünlü çift oğullarının ismini bu paylaşımla duyurdu. Oğullarının yüzünü göstermeyen Kadir Doğulu "Aziz oğlum hoş geldin" notunu düştü