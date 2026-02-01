Trend
Galeri
Trend Magazin
Oğlu doğunca kendi kabuğuna çekilmişti! Oyuncu Leyla Lydia Tuğutlu değişen hayatını anlattı... "Çocuktan sonra her anın tadını çıkarmaya başladım"
Oğlu doğunca kendi kabuğuna çekilmişti! Oyuncu Leyla Lydia Tuğutlu değişen hayatını anlattı... "Çocuktan sonra her anın tadını çıkarmaya başladım"
2022 yılında Almanya'da eşi Ceyhun Ergin ile sade bir nikah töreniyle evlenen oyuncu Leyla Lydia Tuğutlu, 2023'te oğlunu kucağına aldıktan sonra kameralardan uzak kalmıştı. Üç yıl boyunca tüm hayatını bebeğine adayan güzel oyuncu, son olarak oğlunun doğumuyla birlikte hayatında nelerin değiştiğini anlattı.
Giriş Tarihi: 01.02.2026 09:11
Güncelleme Tarihi: 01.02.2026 09:14