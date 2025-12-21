Trend Galeri Trend Magazin Oğlunu hastaneye kaldırdı! Ömer Sarıgül'ün eşi Revna Sarıgül'den korkutan paylaşım: "En çok da şimdi dualarıma sığınıyorum"

Oğlunu hastaneye kaldırdı! Ömer Sarıgül'ün eşi Revna Sarıgül'den korkutan paylaşım: "En çok da şimdi dualarıma sığınıyorum"

Eşi Ömer Sarıgül'le çalkantılı bir boşanma sürecinden geçen Revna Sarıgül, sosyal medya hesabından korkutan bir paylaşım yaptı. Revna Sarıgül oğlunu hastane odasından paylaşarak, "En çok da şimdi dualarıma sığınıyorum" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 21.12.2025 09:33
Son günlerde magazin dünyasının konuştuğu Ömer Sarıgül ve Revna Sarıgül'ün polemiklerle dolu boşanma süreci, magazin dünyasına bomba gibi düştü.

İkilinin çalkantılı ilişkisi gündemi adeta sarstı. Son olarak Revna Sarıgül, sosyal medya hesabından korkutan bir paylaşım yaptı.

Oğlu Ali Ata'yı hastane odasından paylaşan Revna Sarıgül, şu ifadeleri kullandı:

"EN ÇOK DA ŞİMDİ DUALARIMA SIĞINIYORUM"

"Anne olmak kolay değilmiş. Ağladığında ateşi mi çıktı, acıktı mı, yoksa sadece görülmek mi istiyor; anlıyorsun. Uykusuzluktan, yorgunluktan gözlerin kapanırken bile onu beslemek istiyorsun. İçtiği suyun her yudumunu, attığı her adımı, söylediği her kelimeyi kolluyorsun. Çocuk emek istiyor, koşulsuz sevgi istiyor, özen istiyor, saygı istiyor. İstiyor da istiyor ama sana hiç fazla gelmiyor. Çünkü çocuk seyirlik değil. Sadece maddi olarak bakmak yetmiyor; onun gerçekten yanında olmak gerekiyor. Yapmakla, doğurmakla bitmiyor bu iş. Hatta belki de en kolayı o kısmı. Gücümü tüketen onca nedenin içinde, beni ayakta tutan yine evlatlarım oldu. En çok da şimdi dualarıma sığınıyorum. Ata'cım iyi olman için ömrümün bana izin verdiği kadar yanındayım"

"KALBİM DAYANMIYOR"

Revna Sarıgül, geçen günlerde de dikkat çeken bir paylaşım yapmıştı. Instagram hesabında imalı bir paylaşım yapan Sarıgül, yayınladığı gönderiye, "Daha fazla öğrenmek istemiyorum, kalbim dayanmıyor" notunu düşmüştü. Sarıgül'ün paylaşımı kamuoyunda yankı uyandırmıştı.

PEKİ İKİLİNİN BOŞANMA SÜRECİNDE NELER YAŞANMIŞTI?

Magazin gündemi CHP'li Mustafa Sarıgül'ün gelini Revna Sarıgül ile Ömer Sarıgül arasındaki boşanma davasını konuşuyor. Revna Sarıgül'ün eşine açtığı boşanma davasında dudak uçuklatan miktarlar talep etmişti.

AYLIK 3.3 MİLYON LİRA

Sarıgül'ün, 1.5 milyar TL tazminatın yanı sıra, aylık toplam 3.3 milyon TL nafaka istediği belirtilmişti. Bu aylık nafakanın 1.8 milyon TL'si iki çocuk için, geri kalan 1.5 milyon TL'si ise kendisi için isteniyor.

"BU TALEPLERİ KARŞILAMAK İMKANSIZ"

Turizm sektöründe faaliyet gösteren iş insanı Ömer Sarıgül'ün ise, mevcut ekonomik koşullarda bu denli yüksek talepleri karşılamanın imkansız olduğunu belirterek itiraz ettiği öğrenilmişti.

KARŞI TEKLİF SUNDU

Ömer Sarıgül avukatı Gözde Egemen aracılığıyla mahkemeye sunduğu teklifinde, 10 milyon lira tazminat, aylık 400 bin lira da nafaka önerisi sunmuştu.

ÇEKİŞMELİ SÜREÇ BAŞLADI: KARŞI DAVA YOLDA

Başlangıçta anlaşmalı boşanma yönünde ilerlediği düşünülen süreç, tarafların uzlaşamaması üzerine hızla çekişmeli hale geldi.

Revna Sarıgül'ün, kendisine yapılan teklifi reddetmesinin ardından avukatı aracılığıyla uzaklaştırma kararı aldırdığı ve bu durumun bir süre Ömer Sarıgül'ün çocuklarıyla görüşmesini engellediği ifade edildi. Ancak Ömer Sarıgül'ün avukatı Sibel Engin'in itirazı sonucu uzaklaştırma kararı kısa süre önce kaldırıldı.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından, Ömer Sarıgül'ün de sürece karşı dava açarak yanıt vermeye hazırlandığı belirtiliyor. Yüksek meblağlı bu boşanma davasının ilerleyen günlerde nasıl bir seyir izleyeceği merak konusu.

İLK KEZ GÜNAYDIN DUYURMUŞTU

Günaydın yazarı Bülent Cankurt'un ilk kez ortaya çıkardığı ayrılık, magazin kulislerini bir anda hareketlendirmişti. Ünlü gazeteci geçtiğimiz günkü yazısında, ayrılıkla ilgili yeni gelişmeleri kaleme almıştı.

Cankurt son yazısında şu ifadeleri kaleme almıştı:

"Revna Sarıgül'ün 2019'da evlendiği Ömer Sarıgül'den ihanet iddiasıyla boşanma kararı aldığını tüm Türkiye benden öğrenmişti.

Benim haberimin ardından sosyal medyada evliliğinde sorun yaşadığı kabul eden Revna Sarıgül'ün ünlü boşanma avukatı Kezban Hatemi'ye vekalet verdiğini de yazmıştım.

Şimdi de öğrendim ki, Hatemi, Revna Sarıgül'ün boşanma davasını açmış. Bu arada Revna Hanım, eşi Ömer Sarıgül'ün kendisini bir kez değil birçok kez aldattığını öğrenmiş.

Bu yüzden midir yoksa aralarında başka şeyler de mi var bilmem ama Revna Hanım bir de eşini kendisinden uzaklaştırma kararı çıkarttırmış.

Bu karardan da anlaşılacağı gibi Revna-Ömer Sarıgül çiftinin boşanması sancılı geçecek.

Kezban Hatemi'nin Revna Hanım'ın avukatı olduğunu ve yüksek boşanma tazminatları kopardığını düşünürsek, daha çok Ömer Sarıgül için bu davanın çok zorlu geçeceği kesin."