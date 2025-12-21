Trend
Oğlunu hastaneye kaldırdı! Ömer Sarıgül'ün eşi Revna Sarıgül'den korkutan paylaşım: "En çok da şimdi dualarıma sığınıyorum"
Eşi Ömer Sarıgül'le çalkantılı bir boşanma sürecinden geçen Revna Sarıgül, sosyal medya hesabından korkutan bir paylaşım yaptı. Revna Sarıgül oğlunu hastane odasından paylaşarak, "En çok da şimdi dualarıma sığınıyorum" ifadelerini kullandı.
Giriş Tarihi: 21.12.2025 09:33