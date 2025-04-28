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Oğlunu kaybeden Neşe Karaböcek GÜNAYDIN'a konuştu: "Acım hiç dinmiyor! Her dakika benim için azap..."
Oğlunu kaybeden Neşe Karaböcek GÜNAYDIN'a konuştu: "Acım hiç dinmiyor! Her dakika benim için azap..."
2019 yılında oğlu Hasan Ali Yener'i ani bir şekilde kaybeden usta sanatçı Neşe Karaböcek, GÜNAYDIN'a konuştu. Hayatını 'İşte Benim Masalım' adlı kitabında anlatan Karaböcek, "Acı, tatlı çok şey yaşadım. Hayatım; içinde masumları da cadıları da barındıran bir masal" dedi. Karaböcek röportajında ailenin önemine de değindi: "Aile yapımız güçlü olursa, Türkiye de güçlü olur. Çocuklarımıza iyi terbiye vermeliyiz ve görgü kurallarını öğretmeliyiz!"
Giriş Tarihi: 28.04.2025 06:31
Güncelleme Tarihi: 28.04.2025 06:31