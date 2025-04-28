Oğlunu kaybeden Neşe Karaböcek GÜNAYDIN'a konuştu: "Acım hiç dinmiyor! Her dakika benim için azap..."

İYİ İNSAN OLMAK İÇİN KUR'AN'I OKUMAK GEREKİYOR

Beş vakit namaz kıldığınızı biliyorum... Bu süreçte mi namaza başladınız?

Küçüklüğümden beri dua eden, namaz kılan biriyim. Kendimi bildiğim andan itibaren inancı giderek büyüyen ve dinine layık olmaya çalışan bir Müslümanım. 2 kere hatim indirim. Kur'an'ı okumak gerekiyor. İyi insan olmak için Kur'an'ı anlamak yeterli. Ailemizin bütün bireyleri de inançlıdır. Allah kısmet ederse kutsal topraklara gitmek isterim. Kendimi hayır işlerine verdim. Üç çocuk okuttum.



ENTEL KESİM ARABESKİ ANLAMADIĞI İÇİN KÜÇÜMSÜYOR

'Arabeskin Anası' olarak biliniyorsunuz. Arabesk müzik ilk çıktığı dönemde bir kesim tarafından küçümsenmişti. Sizi bu durum nasıl etkilemişti?

Arabesk içimizdeki duyguları, ezilmişliği anlatıyor. Entel dediğimiz kesim de aslında bu duyguyu yaşıyor. Ama entel kesimin küçümsemesi onların arabeski anlamamasından kaynaklanıyor. Arabesk ilk başta anlaşılmadı. Arabesk müziği ilk çıkaran isim benim. Haydar Telhüner'in bir şarkısını okudum. Bu şarkı arabesk olarak çıkan ilk şarkıdır. Dinleyenler 'Arap müziği gibi' demişti. Adı böylece arabesk oldu. Beni küçümseyen olmadı. Albümlerim çok sattı. Şunu da söyleyeyim, bizim dönemden sonra çıkan bazı arabesk parçaları ben de beğenmiyorum. Kötü, müziğe yakışmıyor... "Arabeskin anası" ünvanını severek kabul ettim, ancak ben her türlü müziği söyleyen ve her türde plaklar yapmış bir sanatçıyım ve elbette Türk musikisi assolistiyim.