Trend Galeri Trend Magazin Oğulcan Engin’den sevgilisi İlayda Alişan'a 14 Şubat’ta romantik jest! Aşkını bir kez daha haykırdı! "Her gün daha çok"

Oğulcan Engin’den sevgilisi İlayda Alişan'a 14 Şubat’ta romantik jest! Aşkını bir kez daha haykırdı! "Her gün daha çok"

Ünlü oyuncu İlayda Alişan, ile 2 yılı aşkın süredir dolu dizgin aşk yaşayan Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin 14 Şubat Sevgililer Günü'nde aşkını bir kez daha haykırdı. Engin, romantik jestiyle biricik aşkı İlayda Alişan'ın gönlünü bir kez daha fethetti.

Giriş Tarihi: 14.02.2026 17:12 Güncelleme Tarihi: 14.02.2026 17:32
Oğulcan Engin’den sevgilisi İlayda Alişan’a 14 Şubat’ta romantik jest! Aşkını bir kez daha haykırdı! Her gün daha çok

'Ateş Kuşları 'Masumiyet' 'Çukur' ve daha birçok dizi projesinde yer alan ünlü oyuncu İlayda Alişan, uzun süredir Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile aşk yaşıyor.

Oğulcan Engin’den sevgilisi İlayda Alişan’a 14 Şubat’ta romantik jest! Aşkını bir kez daha haykırdı! Her gün daha çok

Instagram hesaplarından sık sık birlikte paylaşım yapan çift, pozlarıyla da beğeni yağmuruna tutuluyor.

Oğulcan Engin’den sevgilisi İlayda Alişan’a 14 Şubat’ta romantik jest! Aşkını bir kez daha haykırdı! Her gün daha çok

Son olarak Oğulcan Engin, sevgilisi İlayda Alişan'ı 14 Şubat Sevgililer Günü'nde kırmızı güllerle romantizmin doruğuna çıkardı.

Oğulcan Engin’den sevgilisi İlayda Alişan’a 14 Şubat’ta romantik jest! Aşkını bir kez daha haykırdı! Her gün daha çok

"HER GÜN DAHA ÇOK"

İlayda Alişan ise yaptığı paylaşımlarla aşkını bir kez daha haykırdı. Instagram sayfasının hikayeler bölümünden peş peşe bu iki kareyi yayınlayan Alişan "Her gün daha çok" notuyla kalpleri ısıttı.

Oğulcan Engin’den sevgilisi İlayda Alişan’a 14 Şubat’ta romantik jest! Aşkını bir kez daha haykırdı! Her gün daha çok

Öte yandan geçen aylarda başarılı oyuncu İlayda Alişan'ın, müstakbel kayınvalidesi Seda Sayan, "Hayatım film olursa beni gelin adayım İlayda Alişan oynasın" demişti.

Oğulcan Engin’den sevgilisi İlayda Alişan’a 14 Şubat’ta romantik jest! Aşkını bir kez daha haykırdı! Her gün daha çok

"ÇOK İSTERİM, KEŞKE ONUN HAYATINI OYNASAM"

Seda Sayan'ın "Gelinim benim hayatımı oynasın" sözleri hatırlatıldığında ise tebessüm eden Alişan, ise "Çok isterim, keşke onun hayatını oynasam" diye konuşmuştu.

Oğulcan Engin’den sevgilisi İlayda Alişan’a 14 Şubat’ta romantik jest! Aşkını bir kez daha haykırdı! Her gün daha çok

EVLİLİK AÇIKLAMASI MÜSTAKBEL KAYINPEDERİNDEN GELDİ!

Öte yandan uzun bir süredir aşk yaşayan ve evlenmesi beklenen İlayda Alişan ve Oğulcan Engin hakkında bir açıklamada güzel oyuncunun müstakbel kayınpederi Sinan Engin'den gelmişti.

Oğulcan Engin’den sevgilisi İlayda Alişan’a 14 Şubat’ta romantik jest! Aşkını bir kez daha haykırdı! Her gün daha çok

"OĞULCAN'IN SAĞI SOLU BELLİ OLMAZ"

Snob Magazin'in kameralarına oğluyla yakalanan Sinan Engin, konuya dair son noktayı koyarak, "İnsanlar kendileri karar versin. Önemli olan kararları, bize uygulamak düşer. Şu an düğün planı yok. Oğulcan'ın da sağ solu belli olmaz. İlayda'da da kızımız, çok seviyoruz onu" açıklamasını yapmıştı.

Oğulcan Engin’den sevgilisi İlayda Alişan’a 14 Şubat’ta romantik jest! Aşkını bir kez daha haykırdı! Her gün daha çok

EVLİLİK HAKKINDA İLK KEZ KONUŞTULAR!

İlişkilerinin çok iyi olduğunu söyleyen Engin ve Alişan, evlilik için 'kısmet' yorumunda bulunmuştu.

Oğulcan Engin’den sevgilisi İlayda Alişan’a 14 Şubat’ta romantik jest! Aşkını bir kez daha haykırdı! Her gün daha çok

"SEN DOĞMASAYDIN BEN NE YAPARDIM"

Öte yandan İlayda Alişan geçen günlerde biricik aşkının doğum gününü kutlayarak gündeme gelmişti.

Paylaşımına bir video daha ekleyen güzel oyuncu, "Aşkım iyi ki doğdun aşkım sen doğmasaydın ben ne yapardım" ifadelerini kullanmıştı.

Oğulcan Engin’den sevgilisi İlayda Alişan’a 14 Şubat’ta romantik jest! Aşkını bir kez daha haykırdı! Her gün daha çok

AŞK SÜRECİ HAKKINDA AÇIKLAMALAR YAPILDI

Geçen aylarda İlayda Alişan ve Oğulcan Engin, objektiflere yansımıştı. Çift, alışveriş yaptıkları AVM'de muhabirlerden gelen soruları yanıtlamıştı.

Oğulcan Engin’den sevgilisi İlayda Alişan’a 14 Şubat’ta romantik jest! Aşkını bir kez daha haykırdı! Her gün daha çok

"TATLI ZITLIKLARIMIZ VAR AMA GENELDE UYUMLUYUZ"

Oğulcan Engin, birbirlerini özlediklerini dile getirerek, "Biz özlüyoruz birbirimizi" açıklamasını yapmıştı.

Oğulcan Engin’den sevgilisi İlayda Alişan’a 14 Şubat’ta romantik jest! Aşkını bir kez daha haykırdı! Her gün daha çok

Engin, "Huylarınız benziyor mu?" sorusuna karşılık olarak, "Tatlı zıtlıklarımız var ama genelde uyumluyuz" yanıtını vermişti.

Oğulcan Engin’den sevgilisi İlayda Alişan’a 14 Şubat’ta romantik jest! Aşkını bir kez daha haykırdı! Her gün daha çok

Alişan ise ilişkilerinin sağlıklı bir temeli olduğunu belirterek, "İyi bir ilişkimiz var. Hiç kavga etmedik" demişti.

Oğulcan Engin’den sevgilisi İlayda Alişan’a 14 Şubat’ta romantik jest! Aşkını bir kez daha haykırdı! Her gün daha çok

Kıskançlık durumu ile ilgili olarak Engin, "Yerinde, o da bende kıskancım" ifadesini kullanırken, Alişan, "Gereksiz değil ama" diyerek görüşünü açıklamıştı.

Oğulcan Engin’den sevgilisi İlayda Alişan’a 14 Şubat’ta romantik jest! Aşkını bir kez daha haykırdı! Her gün daha çok

Engin, "Sevgilinizin oyuncu olmasının avantajı ya da dezavantajı var mı?" sorusuna da şöyle karşılık vermişti:

Oğulcan Engin’den sevgilisi İlayda Alişan’a 14 Şubat’ta romantik jest! Aşkını bir kez daha haykırdı! Her gün daha çok

"Oyuncu, avukat vs. gibi bakmıyorum olaya. Duygusal anlamda, güzel bakıyorum."