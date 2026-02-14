Trend
Oğulcan Engin’den sevgilisi İlayda Alişan'a 14 Şubat’ta romantik jest! Aşkını bir kez daha haykırdı! "Her gün daha çok"
Ünlü oyuncu İlayda Alişan, ile 2 yılı aşkın süredir dolu dizgin aşk yaşayan Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin 14 Şubat Sevgililer Günü'nde aşkını bir kez daha haykırdı. Engin, romantik jestiyle biricik aşkı İlayda Alişan'ın gönlünü bir kez daha fethetti.
Giriş Tarihi: 14.02.2026 17:12
Güncelleme Tarihi: 14.02.2026 17:32