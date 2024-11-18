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Oğuzhan Koç’la evlenmesi beklenirken yollarını ayırmıştı...Zeynep Koçak'ın şoke eden değişimi...

'Çok Güzel Hareketler Bunlar' adlı programla adını duyuran, Oğuzhan Koç'un eski sevgilisi oyuncu Zeynep Koçak, son haliyle görenleri şaşırttı.

Giriş Tarihi: 18.11.2024 07:50
Oğuzhan Koç’la evlenmesi beklenirken yollarını ayırmıştı...Zeynep Koçak’ın şoke eden değişimi...

Eski dönem Çok Güzel Hareketler Bunlar'da komik skeçlere imza atan hem yazan, hem oynayan Zeynep Koçak, bambaşka biri oldu.

Oğuzhan Koç’la evlenmesi beklenirken yollarını ayırmıştı...Zeynep Koçak’ın şoke eden değişimi...

Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın yayınlandığı dönemde Oğuzhan Koç'un sevgilisi olan Zeynep Koçak, uzun yıllar birlikte olduğu ve evliliğin eşiğinden döndüğü Oğuzhan Koç'tan ayrıldıktan öyle bir değişti ki görenler tanımakta zorlanıyor. Zeynep Koçak'ın inanılmaz değişimi sosyal medyada gündem oldu.

Oğuzhan Koç’la evlenmesi beklenirken yollarını ayırmıştı...Zeynep Koçak’ın şoke eden değişimi...

Çok Güzel Hareketler Bunlar döneminde rol arkadaşı Oğuzhan Koç ile aşk yaşayan Zeynep Koçak'ın son halini gören gözlerine inanamadı!

Oğuzhan Koç’la evlenmesi beklenirken yollarını ayırmıştı...Zeynep Koçak’ın şoke eden değişimi...

Değişimi ile konuşan Zeynep Koçak "Eskiden 37 kiloydum şimdilerde 65 kiloya çıktığım oluyor. Kilo farkı ve ufak dokunuşlar var. Estetiğe karşı değilim" demişti.

Oğuzhan Koç’la evlenmesi beklenirken yollarını ayırmıştı...Zeynep Koçak’ın şoke eden değişimi...

20'li yaşlarından karelerin, paylaşan Zeynep Koçak'ın değişimine "Bu kadar da olmaz", "Bu nasıl değişim?" yorumları yağmıştı.

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