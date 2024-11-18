Oğuzhan Koç’la evlenmesi beklenirken yollarını ayırmıştı...Zeynep Koçak’ın şoke eden değişimi...

Eski dönem Çok Güzel Hareketler Bunlar'da komik skeçlere imza atan hem yazan, hem oynayan Zeynep Koçak, bambaşka biri oldu. Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın yayınlandığı dönemde Oğuzhan Koç'un sevgilisi olan Zeynep Koçak, uzun yıllar birlikte olduğu ve evliliğin eşiğinden döndüğü Oğuzhan Koç'tan ayrıldıktan öyle bir değişti ki görenler tanımakta zorlanıyor. Zeynep Koçak'ın inanılmaz değişimi sosyal medyada gündem oldu. Çok Güzel Hareketler Bunlar döneminde rol arkadaşı Oğuzhan Koç ile aşk yaşayan Zeynep Koçak'ın son halini gören gözlerine inanamadı! Değişimi ile konuşan Zeynep Koçak 'Eskiden 37 kiloydum şimdilerde 65 kiloya çıktığım oluyor. Kilo farkı ve ufak dokunuşlar var. Estetiğe karşı değilim' demişti. 20'li yaşlarından karelerin, paylaşan Zeynep Koçak'ın değişimine 'Bu kadar da olmaz', 'Bu nasıl değişim?' yorumları yağmıştı. İşte şimdilerde 41 yaşında olan oyuncu Zeynep Koçak'ın değişimi... Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın eski oyuncu Zeynep Koçak aldığı kilolar ve yaptırdığı estetik operasyonlarla öyle bir değişti ki onu tanımakta zorlanacaksınız. Baştan aşağı değişen Zeynep Koçak sosyal medyada da ilgi odağı oldu. Geçtiğimiz ağustos ayında 41 yaşına basan Zeynep Koçak tarzı ve yüzündeki değişim ile şarkıcı Güllü'ye benzetilmişti... Kendisi kadar giyim tarzı da değişen Zeynep Koçak'ın cesur pozları dikkat çekiyor. Kendisi 'İddiasız pozlar' dese de Zeynep Koçak'ın yeni haline yorum ve beğeni yağıyor. Zeynep Koçak sosyal medya paylaşımı ile şaşırtmıştı. Evine birilerinin girdiğinden şüphelenen Zeynep Koçak, takipçilerinden yardım istemişti. 'Başıma bir şey gelirse iki kişiye hakkımı helal etmiyorum' diyen Zeynep Koçak'ın paylaşımı sonrası akıllara kendisini Yağmur Tanrısevsin ile aldatan Oğuzhan Koç gelmişti. İşte bir dönem Oğuzhan Koç ile aşk yaşayan oyuncu Zeynep Koçak'ın o paylaşımı... Zeynep Koçak, evine birisinin girdiğinden şüphelenerek polis ekiplerine haber verdi fakat gerçek, bambaşka çıktı. ''Biri penceremi sökmüş. Evde kesin biri var şu an. Bana bir şey olursa iki kişi dışında hepinize hakkım helal olsun'' diyen Zeynep Koçak, yan odada bulduğu bir parçayı takipçileriyle paylaştı. MEĞER REKLAM İÇİN YAPMIŞ Gecenin ilerleyen saatlerinde şaşkına çeviren gerçek ortaya çıktı. Zeynep Koçak'ın şarkıcı bir arkadaşı, yeni albümünün tanıtımı için böyle bir yola başvurduğunu itiraf etti. Böyle bir şaka yaparak albümünün daha çok kişi tarafından tanınacağını belirten şarkıcı, Zeynep Koçak'a ''N'olur, beni polise şikayet et'' dedi. 27 Ağustos 1983 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen Zeynep Koçak, eğitim hayatını da doğduğu topraklarda tamamladı. Ted Ankara Koleji ve Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Hukuk öğrencisi olduğu dönemlerde sinema ile yakından ilgili olan Zeynep Koçak, bu süreçte kısa film ile klip yönetmenliği yaptı. Öğrenim hayatı boyunca çeşitli klip ve kısa film de yönetmenlik yaptı. 'Müdahale' adını verdiği kendi yazıp yönettiği film ile çok sayıda film festivaline katılarak, ödül kazandı. Zeynep Koçak, bir dönem 'Çok Güzel Hareketler Bunlar' adlı televizyon programında yer alarak adından söz ettirmeyi başardı. Yine 'Neşeli Hayatlar' ile 'Çok Film Hareketler Bunlar' gibi filmlerde oyunculuğunu sergiledi. Oğuzhan Koç ile birlikte hazırladığı film müziği ile Kral TV Video Müzik Ödülü'ne layık görüldü. GSM şirketinin reklam yüzü olan Zeynep Koçak, aynı zamanda bu reklamların yazar ekibinde de yer alan isimlerden oldu. Kendisinin yazıp yönettiği kısa animasyon filmi TikTak, 2015 Cannes Film Festivali'nde ödül aldı. Öte yandan 52. Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Kısa Film adayı oldu. 2007 yılında Bursa İpek Yolu Film Festivali'nde Jüri Özel Ödülü aldı. Rafet El Roman'ın kızı Su El Roman da babasının izinden gitti ve sesi kadar güzelliği ile de ilgi odağı olmayı başardı. Rafet El Roman'ın olaylı bir şekilde boşandığı manken Tuğba Altıntop'tan olan kızları Su El Roman ve Şevval El Roman şimdilerde güzellikleriyle dikkat çeken iki genç kız. Son dönemin çok konuşulan isimleri arasında girmeyi başaran kız kardeşler Su El Roman ve Şevval El Roman değişimleri ile şaşırtıyor. Küçük denecek yaşta geçirdikleri estetik operasyonlarla adeta bambaşka birine dönüşen kız kardeşler Su El Roman ve Şevval El Roman'ın sosyal medyada da oldukça fazla takipçileri var. Düzgün fiziği ile dikkat çeken Su El Roman'ın son paylaşımı sosyal medyada büyük ilgi gördü. 1 Şubat'ta çıkaracağı yeni single'ının hazırlıklarını tamamlayan Su El Roman, Almanya'nın Reinheim kentindeki evinde; arkadaşları arasında verdiği bir partide çok sevdiği Marilyn Monroe'nun kılığına girdi. İşte oldukça iddialı olan Rafet El Roman'ın kızı Su El Roman'ın Marilyn Monroe olduğu paylaşımı... Marilyn Monroe'nun, John F. Kennedy 'nin 45.'nci yaş gününde selendirdiği 'Happy birthday President' şarkısını; sarı peruğu ve özel Marilyn Monroe kostümü ile seslendiren ve bu görüntüleri sosyal medyada paylaşan Su El Roman büyük beğeni topladı. Su El Roman henüz küçükken annesi ve babası boşandı. Eğitimini de doğduğu ülkede olan Almanya'da alan Su El Roman, Darmstadt Teknik Üniversite'sinde okumuştur. Babasının izinden giden 24 yaşındaki Su El Roman, şarkıcılık yapmaktadır. 2019 yılında ''I Should Have Known'', ''Lonely'' şarkılarıyla ön plana çıkmış olan ünlü şarkıcı, 2020 yılında ''Jokeria'' adlı şarkıyı çıkarmıştır. Geçirdikleri estetik operasyonlarla adeta bambaşka birine dönüşen iki kardeş sosyal medyad da oldukça popüler. Su El Roman'ı Instagram'da oldukça fazla kişi takip ediyor. Birbirinden iddialı pozları ile sık sık gündeme gelen Su El Roman için 'Sesini babasından fiziğini annesinden almış' yorumları yapılıyor. Diğer ünlü isimlerin de estetiksiz hallerini sizler için derledik... Mine Tugay'ın kariyerinin ilk yıllarındaki hali... Güzel oyuncunun estetikten sonraki hali Mine Tugay'da değişimi ile şaşırtan ünlü güzellerden. Şimdilerde büyük bir hayran kitlesine sahip olan Mine Tugay'ı doğal güzel zannedenler yanıldı. Mine Tugay'ın en belirgin değişimi ise burun estetiği ile olmuş. Birce Akalay'ın estetiksiz hali... Başarılı oyuncu Birce Akalay'ın son hali... Birce Akalay da estetikli güzellerden. Şarkıcı Zara'nın estetiksiz hali Zara da değişimi ile konuşulan isimlerden. Ebru Yaşar'ın estetiksiz hali Özellikle burun estetiği ile büyük değişim geçiren Ebru Yaşar'ın son hali... Türkan Şoray'ın kariyerinin ilk yıllarındaki hali... Türkan Şoray Çağla Şıkel de estetikli ünlülerden... Tescilli güzellerden olan Çağla Şıkel estetik dokunuşlardan geri kalmamış. Fahriye Evcen estetiksiz hali Fahriye Evcen son hali Emina Jahovic estetiksiz hali Emina Jahovic Ebru Şallı estetiksiz hali Ebru Şallı son hali Hande Ataizi de estetikli güzellerden Hande Ataizi güzelliği ile yıllara meydan okusa da estetik dokunuşları da ihmal etmiyor. Ebru Gündeş de estetikli güzellerden Ebru Gündeş'in son hali... Sibel Can'ın yıllar içindeki değişimi..