Trend Galeri Trend Magazin Oktay Kaynarca oyuncu ücretleri konusuna son noktayı koydu! "Kimseyi ilgilendirmez"

atv'nin sevilen yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster"in sunucusu Oktay Kaynarca, son dönemde gündeme gelen oyuncu ücretleri konusu üzerine dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 03.11.2025 07:07
'Kim Milyoner Olmak İster' programının sunucusu Oktay Kaynarca, Maslak'ta mekân açılışında konuştu.

Yarışmanın güzel gittiğini söyleyen Kaynarca, "Bu işi severek yapıyorum, yaptığımız işin karşılığını da izlenme olarak alıyoruz" dedi.

Fit formuyla ilgili de "Bunu sormasaydınız gidecektim" diyerek espri yaptı.

Oyuncuların aldığı ücretlerle ilgili tartışmalara de değinen Kaynarca, şunları söyledi: "Herkesin bir karşılığı var, bu konu kimseyi ilgilendiren bir konu değil.

Bu insanlar bu işi yaptıkları için karşılığını alıyorlar, verenler de mutlu oluyorsa sıkıntı yok.

Bizim yaptığımız işi bu standartlarda yapan isimlerin yurt dışındaki karşılığı ise 20-30 katı."

Usta oyuncunun açıklamaları kısa sürede sosyal medyada ses getirdi.

OKTAY KAYNARCA KİMDİR?

Oktay Kaynarca, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Anasanat Dalı Yüksek Lisans Bölümü mezunudur. Ayrıca oyuncunun memleketi Hekimhan'da Oktay Kaynarca isminde bir de cadde vardır. Oktay Kaynarca, 27 Ocak 1965 Malatya doğumludur. Çocukluğunun bir dönemi Berlin'de geçti.

Konservatuvara girmeden önce Ege Tiyatrosu'nda Turgut Özakman'ın "Duvarların Ötesi"nde adlı oyununda oynadı. Ardından birkaç çocuk oyununda yer aldı. Konservatuvar zamanında "Gençler Dizisi"nde oynadı. İlk profesyonel oyunculuğunu Ali Atik, Ayşegül Atik'le bir çocuk oyununda yaptı ve ilk parasını kazandı. İlk oyunu bir müzikal idi.

Konservatuvardan mezun olduğu 1991 yılında Tiyatro Stüdyosu'nda "Kan Kardeşleri" adlı müzikalde Zuhal Olcay, Haluk Bilginer, Celal Perk, Jülide Kural, Derya Alabora ve Ahmet Levendoğlu ile beraber oynadı. Sonra yine aynı tiyatroda 1993-1994 sezonunda "Derin Bir Soluk Al" oyununu oynadı ve tiyatro hayatını noktaladı. Bu oyunla Avni Dilligil "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü"nü aldı. 2003 yılında başlayan Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Süleyman Çakır rolüyle ünlendi.