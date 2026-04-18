Ölüm haberiyle sevenlerini yasa boğmuştu! Şarkıcı Rıza Tamer son yolculuğuna gitarıyla uğurlandı...

Ölüm haberiyle sevenlerini yasa boğmuştu! Şarkıcı Rıza Tamer son yolculuğuna gitarıyla uğurlandı...

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, reçeteli ilaçlarını içtikten sonra fenalaştığı öne sürülen ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren ünlü şarkıcı Rıza Tamer Şişman, Ula ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Şişman'ın gitarı tabutunun önüne konulurken, annesi Sevgül Dalbudak oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılıp, gözyaşı döktü.

Giriş Tarihi: 18.04.2026 18:41
Olay, önceki gün saat 20.00 sıralarında, Çırkan Mahallesi Şenkal Sokak'ta meydana geldi. Şarkıcı Rıza Tamer Şişman, reçeteli ilaçlarını içtikten bir süre sonra fenalaştı.

Durumun bildirilmesi üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi evinde yapılan Şişman, arkadaşı Ş.T.E. eşliğinde ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan ve buradaki müdahalenin ardından ilçedeki özel bir hastaneye sevk edilen Şişman, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Şişman'ın ölümünün şüpheli bulunması üzerine Cumhuriyet savcısı tarafından inceleme yapıldı. Rıza Tamer Şişman'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

SEVENLERİ CENAZE TÖRENİNDE YALNIZ BIRAKMADI

İşlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınan Rıza Tamer Şişman'ın cenazesi, Ula ilçesinin Akyaka Mahallesi'ndeki İskele Mezarlığı'na getirildi. Cenazeye, Şişman'ın annesi Sevgül Dalbudak, babası Haldun Şişman, kardeşi Rıfat Şişman, yakınları ve sevenleri katıldı.

"GİDERKEN HERKESLE HELALLEŞMİŞ"

Rıza Tamer Şişman'ın gitarı tabutunun önüne konuldu. Sevgül Dalbudak oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılıp gözyaşı dökerek, "Annem. Kalbi temiz, gönlü temiz oğlum, giderken herkesle helalleşmiş" dedi.

Rıza Tamer Şişman'ın cenazesi ikindi vakti kılınan namazın ardından İskele Mezarlığı'nda toprağa verildi.

RIZA TAMER KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Rıza Tamer, 2004 yılında ekranlara gelen Popstar Türkiye yarışmasının ikinci sezonuyla adını duyurdu. Yarışmada sergilediği güçlü performansı sayesinde finale kalmayı başardı ve üçüncü oldu.

Yarışma dönemi ve sonrasındaki konserleri sayesinde özellikle Anadolu'nun birçok ilinde büyük bir hayran kitlesi edindi.

RIZA TAMER'İN MÜZİK KARİYERİ

Popstar sonrası Rıza Tamer, uzun süre sahne programları, düğünler, konserler ve özel etkinliklerde şarkı söyleyerek müziğe devam etti.

Ancak yarışma sonrası medyada çok fazla yer almadı. Bunun en önemli nedeni, piyasaya sürülen albüm ya da single sayısının sınırlı olmasıydı. Türkiye'de müzik piyasasının zorlu koşulları, maddi imkansızlıklar ve prodüksiyon desteği eksikliği Tamer'in uzun süre geri planda kalmasına neden oldu.

Tamer'in 2025 yılında çıkardığı "Benden Sonra" isimli şarkı, bu sessizliği bozan ve ona yeniden popülerlik kazandıran bir proje oldu.

"BENDEN SONRA" ŞARKISI NEDEN BU KADAR SEVİLDİ?

"Benden Sonra", Rıza Tamer'in kendi hayat hikayesinden, yaşadığı acılardan ve içsel kırılmalarından beslenen bir eser.

Şarkı sözleri, özellikle boşanma süreci ve sonrasındaki çöküşü yansıtırken melodik altyapısı da derin bir duygusallık barındırıyor.

Kısa sürede yüz binlerce dinlenmeye ulaşan parça, özellikle genç dinleyiciler arasında çok paylaşıldı. Tamer'in sahici ve kırılgan vokali, şarkının dinleyene doğrudan ulaşmasını sağladı.

Sosyal medyada binlerce kişi, şarkı sözlerini kendi hayat hikayesiyle bağdaştırarak paylaşımlar yaptı. Bu etkileşim, "Benden Sonra"yı yalnızca bir şarkı değil, bir duygu manifestosu haline getirdi.

Katıldığı bir televizyon programında ise müzik kariyerine uzanan yolculuğunu kendi sözleriyle anlatmıştı.

Rıza Tamer, katıldığı programda hayatının en zor dönemlerini samimi ifadelerle anlattı. Aşk evliliği yaptığını ve eşini çok sevdiğini dile getiren Tamer, pandemi sürecinde yaşadıkları maddi sıkıntıların ilişkilerini yıprattığını söyledi. Zamanla yollarının ayrıldığını belirten sanatçı, bu ayrılığın ardından derin bir aşk acısı yaşadığını ifade etti.

"Ben aşk evliliği yaptım, severek evlendik. Eşim de beni çok severdi, sağ olsun. Evlendim, iki gün sonra korona oldu. Toplum olarak öyle bir pandemi atlattık. Elhamdülillah üstesinden geldik. restoranlar kapandı. Evde oturuyoruz hanımla beraber böyle ikimiz. Ondan sonra birbirimize bakıyoruz. Babam o zaman bir 500 lira gönderdi. Onunla geçindik.

AŞK ACISIYLA SOKAKLARA DÜŞTÜM

Ne yapacağız? Altınları yedik yani. Ondan sonra, maymun gözünü açtıktan sonra, aşk bittikten sonra o yollarını ayırmak istedi aşkla. Ben üç yıl oldu, elhamdülillah, eşimden başka bir kadına dokunmadım.

Evlendi kendisi. Allah mesut mutlu etsin. Evet. Allah mesut mutlu etsin. Yani aslında o süreç işte o şekilde devam etti. Ve sonrasında ben bir aşk acısıyla sokaklara düştüm. Bu yavaş yavaş oldu tabii, hemen olmadı. Ankara'da 15 sene çalıştım. Yavaş yavaş iş gücüm kalmadı artık. Ondan sonra ilk sokaklara Ankara'da düştüm.

"EN DİPTEN EN TEPEYE ÇIKTIM"

Elhamdülillah ki bu ülkenin güzel insanlarıyla tanışma fırsatım oldu sokaklarda. Beni yedirdiler, içirdiler, giydirdiler. Adana'da, Antalya'da, Mersin'de, İstanbul'da, Ankara'da. İnanmayanlar varsa, Rıza Tamer gariban edebiyatı yapıyor diyenler varsa İstanbul Kimsesizler Evi'nde kaydım vardır. Gitsinler, baksınlar. Ben bunu sadece şunun için anlatıyorum. Dipten, en dipten bir insan nasıl tepeye çıkar onu anlatıyorum. Gençlerimize örnek olsun"

Kimsesizler evinde kaldığını da açıklayan sanatçı, en dipten zirveye uzanan hikayesini gençlere örnek olmak için anlattığını söyledi.