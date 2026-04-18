Ölüm haberiyle sevenlerini yasa boğmuştu! Şarkıcı Rıza Tamer son yolculuğuna gitarıyla uğurlandı...
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, reçeteli ilaçlarını içtikten sonra fenalaştığı öne sürülen ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren ünlü şarkıcı Rıza Tamer Şişman, Ula ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Şişman'ın gitarı tabutunun önüne konulurken, annesi Sevgül Dalbudak oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılıp, gözyaşı döktü.
Giriş Tarihi: 18.04.2026 18:41