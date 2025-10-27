Trend
Ölüm ilanıyla gerçek ortaya çıktı: Sosyetik Ebru Yücebaşoğlu 10 yıldır yasak aşk yaşıyor! Herkes boşandığını sanmıştı...
Ünlü sosyetik isim Ebru Yücebaşoğlu'nun babası Tekinalp Yücebaşoğlu'nun vefatıyla verilen ölüm ilanı, yıllardır gizli kalan bir sırrı gün yüzüne çıkardı. Herkes, Yücebaşoğlu'nun 10 yıl önce aşk uğruna eşi Murat Mengenecioğlu'ndan boşandığını düşünüyordu. Ancak ilandaki bir detay, bu inancı altüst etti...
Giriş Tarihi: 27.10.2025 06:36
Güncelleme Tarihi: 27.10.2025 06:46