Ölüm ilanıyla gerçek ortaya çıktı: Sosyetik Ebru Yücebaşoğlu 10 yıldır yasak aşk yaşıyor! Herkes boşandığını sanmıştı...

SÜRPRİZİ BOZMUŞUM!

DJ Doğuş Çobakçor'un, beş yıldır flört ettiği sevgilisi Asya Hacıoğlu hamile kalınca ağustosta sessiz sedasız ikinci kez damat olduğunu yazmıştım. Eylül 2020'de boşandığı Begüm Yücel'den Kaplan ve Aslan adında iki oğlu olan Çobakçor'un, ikinci eşi Asya Hanım'dan da kızı olacağını 30 Eylül'de herkes benden öğrenmişti. Ancak üç gün önce sosyal medyadaki paylaşımlarını görünce çiftin sürprizini bozduğumu anladım! Bebeklerinin cinsiyet partisinden görüntüleri üç gün önce paylaştılar ve kızları olacağını duyurdular ama benim haberimden zaten herkes bunu öğrenmişti. O paylaşımın bir esprisi de kalmadı.