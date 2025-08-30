Ölüm nedeni ortaya çıktı! Miami’de hayatını kaybeden Defne sosyeteyi yasa boğmuştu

2012 yazında Bodrum'da bir kızla görüntülendikten sonra boşanmak zorunda kaldığı 21 yıllık eşi Sedef Orman'dan olan kızı Aslıgül Orman, yazılım mühendisi Aytek Gucetil ile hayatını birleştirmeye hazırlanıyor. Şubat ayında Boğaz'daki bir otelde nişanlanan Aslıgül Orman ile Aytek Gucetil, 20 Eylül'de de Bodrum'da nikah masasına oturacak.

Aslıgül, babasının ortağı olduğu Bodrum Gündoğan'daki bir otelde yapılacak düğünle yuvadan uçacak. Bu arada kızı yuvadan uçacak ama Fikret Orman'ın yuvasına yakında yeni biri gelebilir!