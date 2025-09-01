Trend Galeri Trend Magazin Ölüm yıl dönümünde gözyaşları sel oldu... Derya Şensoy babası Ferhan Şensoy'u bakın nasıl andı: "Seni her gün çok özlüyorum"

Ölüm yıl dönümünde gözyaşları sel oldu... Derya Şensoy babası Ferhan Şensoy'u bakın nasıl andı: "Seni her gün çok özlüyorum"

2021 yılında tiyatro dünyasının usta isimlerinden olan Ferhan Şensoy, 70 yaşında hayatını kaybetmişti. Vefatıyla sanat dünyasını sarsan Ferhan Şensoy, ölüm yıl dönümünde anıldı. Usta tiyatrocunun kızı Derya Şensoy ise yaptığı duygu dolu paylaşımla takipçilerini hüzünlendirdi...

Giriş Tarihi: 01.09.2025 09:16
Kalp damar hastalıkları ve solunum yetmezliği nedeniyle İstanbul Tıp Fakültesi'nde tedavi gören usta sanatçı Ferhan Şensoy, 2021 yılının Ağustos ayında hayatını kaybetmişti.

70 yaşında hayata gözlerini yuman Ferhan Şensoy'un ölümü, ailesi ve sevenlerini yasa boğmuştu.

ÖLÜM YIL DÖNÜMÜNDE GÖZYAŞLARI SEL OLDU...

Ferhan Şensoy'un kızı Derya Şensoy son olarak babasının ölüm yıl dönümünü duygusal satırlarla andı.

"SENİ HER GÜN ÇOK ÖZLÜYORUM"

Babasıyla nostaljik bir paylaşım yapan Derya Şensoy, "Gönlümüz bir buluttur, duygular alçak uçuyor baba. Seni her gün çok özlüyorum. Herşeyle, herkesle ve hayatla 'senin gibi' mücadele ediyor, herşeye senin gibi bakıyor, senin gibi 'gülüyorum'. Hayatı 'senin gibi' yaşamayı öğrettiğin için teşekkür ederim baba. Seni hep çok seviyorum, 'pardon yani!'" notuyla sevenlerini duygulandırdı...

Derya Şensoy geçtiğimiz yıl da ise babasının doğum gününü nostaljik bir paylaşımla kutlamıştı. Ardı ardına paylaşım yapan Derya Şensoy, babasıyla olan diğer fotoğrafına ise, "Çok özlüyorum, her gün çok ama çok özlüyorum" sözlerini yazdı.

Şensoy geçtiğimiz senelerde de usta oyuncu Ferhan Şensoy'un doğum gününü bu duygusal satırlarla kutlamıştı.

Babasıyla çekilmiş bir fotoğrafını Twitter hesabından paylaşan Derya Şensoy, yürek sızlatmıştı. Şensoy, paylaşımına şu notu düşmüştü:

"Doğum günün kutlu olsun baba. Seni çok özledim. Bütün adımlarımı 'babam olsa böyle yapardı' diyerek attım. Attığım her adımın arkasında, senin gibi durdum. Her geçen gün daha çok 'babası kılıklı'oldum. İçten içe bununla gurur duydum. Yoluma ışık olmaya devam et baba, seni çok seviyorum"

Derya Şensoy, babasıyla geçen aylarda yaptığı paylaşıma da, "Gönlümüz bir buluttur. Duygular alçak uçar. işte gökyüzündeyiz.." cümlesini eklemişti.

Öte yandan babasıyla yıllar önce yemek yerken çekilen fotoğrafını kalp emojisi ile yayınlayan oyuncunun, kendi başındaki Mickey Mouse tacının aynısından babasına da takması dikkatlerden kaçmamıştı.