Ölüm yıl dönümünde gözyaşları sel oldu... Derya Şensoy babası Ferhan Şensoy'u bakın nasıl andı: "Seni her gün çok özlüyorum"
2021 yılında tiyatro dünyasının usta isimlerinden olan Ferhan Şensoy, 70 yaşında hayatını kaybetmişti. Vefatıyla sanat dünyasını sarsan Ferhan Şensoy, ölüm yıl dönümünde anıldı. Usta tiyatrocunun kızı Derya Şensoy ise yaptığı duygu dolu paylaşımla takipçilerini hüzünlendirdi...
Giriş Tarihi: 01.09.2025 09:16