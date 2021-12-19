Trend Galeri Trend Magazin Ölümden dönen Seren Serengil'den haber var! Sevgilisinin desteği ile yürümeye başladı! İşte Seren Serengil'in son hali...

Ölümden dönen Seren Serengil'den haber var! Sevgilisinin desteği ile yürümeye başladı! İşte Seren Serengil'in son hali...

Seren Serengil zayıflık uğruna birçok kez bıçak altına yatmış, geçirdiği ameliyatların ardından 'Dumping sendromu'na yakalanmıştı. 43 kiloya kadar düşen Seren Serengil bir süredir adeta ölüm kalım savaşı veriyor. Çocukluğundan bberi su da içmediği bilinen Seren Serengil'in sağlık durumunun giderek kötüleşmesi üzerine geçtiğimiz günlerde ciddi bir ameliyata alınmıştı. Organları iflas etmek üzere olan Seren Serengil sağlığına kavuşmak için girdiği ameliyat öncesi sevenleriyle helalleşmişti. Sevgilisi Mustafa Tohma'nın bir an olsun yalnız bırakmadığı Seren Serengil'den güzel haber geldi. Ameliyatı başarılı geçen Seren Serengil sevgilisinin desteği ile yürümeye başladı. İşte Seren Serengil'in son sağlık durumu...

Giriş Tarihi: 19.12.2021 09:58 Güncelleme Tarihi: 19.12.2021 10:10
Ölümden dönen Seren Serengil’den haber var! Sevgilisinin desteği ile yürümeye başladı! İşte Seren Serengil’in son hali...

Uzun süredir sağlık sorunlarıyla boğuşan Seren Serengil, geçirdiği zayıflama ameliyatları sonrasında dumping sendromuna yakalanmıştı.

Ölümden dönen Seren Serengil’den haber var! Sevgilisinin desteği ile yürümeye başladı! İşte Seren Serengil’in son hali...

43 kiloya kadar düşen Seren Serengil bir süredir adeta ölüm kalım savaşı veriyor.

Ölümden dönen Seren Serengil’den haber var! Sevgilisinin desteği ile yürümeye başladı! İşte Seren Serengil’in son hali...

Çocukluğundan bberi su da içmediği bilinen Seren Serengil'in sağlık durumunun giderek kötüleşmesi üzerine geçtiğimiz günlerde ciddi bir ameliyata alınmıştı.

Ölümden dönen Seren Serengil’den haber var! Sevgilisinin desteği ile yürümeye başladı! İşte Seren Serengil’in son hali...

Organları iflas etmek üzere olan Seren Serengil sağlığına kavuşmak için girdiği ameliyat öncesi sevenleriyle helalleşmişti.

Ölümden dönen Seren Serengil’den haber var! Sevgilisinin desteği ile yürümeye başladı! İşte Seren Serengil’in son hali...

Sevgilisi Mustafa Tohma'nın bir an olsun yalnız bırakmadığı Seren Serengil'den güzel haber geldi.

SON DAKİKA SON DAKİKA