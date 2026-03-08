Trend
Ölümle burun buruna geldi! Oyuncu Aslıhan Karalar’ın evi alevler içinde kaldı: “Verilmiş sadakamız varmış”
Ekranların sevilen yüzlerinden Aslıhan Karalar'ın Riva'daki evi çatıdan başlayan yangınla alevler içinde kaldı. Ünlü oyuncu, büyük bir felaketten kıl payı kurtulurken, yaşadığı panik dolu anları paylaştı.
Giriş Tarihi: 08.03.2026 10:54
Güncelleme Tarihi: 08.03.2026 11:31