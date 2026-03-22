Ölümle yüzleşti, nakille yeniden doğdu! Ufuk Özkan'dan GÜNAYDIN'a özel açıklamalar: "Ailen varsa zorluk nedir bilmezsin"

Bu Ramazan Bayramı ise onun için sadece takvimdeki bir bayram değil; adeta ikinci bir hayatın kutlamasıydı. Annesi ve kardeşleriyle birlikte aynı sofrada oturabilmenin, aynı evde kahkahalar paylaşabilmenin, geçmişte sıradan görünen ama aslında ne kadar kıymetli olduğu şimdi çok daha iyi anlaşılan anların coşkusu yaşandı. Gözlerde biriken yaşlar bu kez hüzünden değil, şükürden süzüldü. Her sarılış biraz daha sıkı, her tebessüm biraz daha derindi. Zorlu bir sağlık mücadelesinin ardından yeniden ayağa kalkan Ufuk Özkan, bugün yalnızca iyileşmiş bir hasta değil; hayata yeniden bağlanmış, umutlarını tazelemiş ve her şeye rağmen gülümsemeyi seçmiş bir insan olarak karşımızda duruyor. Onun hikayesi, sadece bir iyileşme sürecinin değil; sabrın, dayanıklılığın, sevginin ve inancın hikâyesi aynı zamanda.