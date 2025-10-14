Trend Galeri Trend Magazin Ölümünden aylar sonra ortaya çıktı! Ferdi Tayfur'un kimsenin bilmediği sırrı: "Meğer gizli projesi..."

Arabesk müziğin efsane ismi Ferdi Tayfur'un bugüne dek hiç bilinmeyen bir tutkusu gün yüzüne çıktı! Meğer merhum sanatçı, son yıllarını müzikten çok televizyon dünyasına ayırmış… İşte kimsenin bilmediği o gerçek!

Giriş Tarihi: 14.10.2025 06:23 Güncelleme Tarihi: 14.10.2025 06:25
Ferdi Tayfur'un teknoloji ve TV dünyasındaki gelişmeleri yakından takip ettiği ortaya çıktı. Merhum sanatçı, son yıllarında '50 Yılın Prime Time TV, Dizi ve Şovları' isimli İngilizce kitabı elinden düşürmemiş ve TV şovu-dizi projeleri üzerinde çalışmış.

DALAMAN UÇAĞINDA TANIŞTILAR
Ferdi Tayfur'un gizli dünyasına dair ilginç bir detay gün yüzüne çıktı. Dünya Karate Federasyonu üyesi Ramazan Oruç, Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'a ulaşarak, 10 yıl önce babasıyla yaşadıklarını anlattı:

"Rahmetli babanızla Dalaman-İstanbul uçağında tanıştık. Yurt dışında yaşadığımı öğrenince 'Son 50 Yılın Prime Time TV Dizi ve Şovları' isimli kitabı aradığını ama bulamadığını söyledi."

'ÇOK MUTLU OLDU'
"BEN o kitabı İskoçya'daki John Smith&Son adlı yayınevi sahibi değerli dostum Stuart Johnson sayesinde ABD'den getirerek kendisine teslim ettim, çok mutlu oldu" dedi. Tayfur'un son yıllarda bu kitabı elinden düşürmediği ve çok izleneceğini düşündüğü TV dizi ve şov projeleri üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Ancak Tayfur'un hazırladığı projeleri hayata geçiremediği öğrenildi.

PEKİ FERDİ TAYFUR'UN GERÇEK MESLEĞİNİ BİLİYOR MUSUNUZ?

Arabesk müzik denildiğinde akıllara ilk gelen isimlerden biri olan Ferdi Tayfur, müzik kariyerinde başarısına ulaşmadan önce zorlu bir hayat mücadelesi vermişti.

Adana'da doğup büyüyen Tayfur, çocukluk yıllarından itibaren ailesine destek olmak adına birçok işte çalışmıştı.

EĞİTİM-ÖĞRETİM HAYATINA ARA VERMEK ZORUNDA KALDI

Maddi imkansızlıklar nedeniyle eğitim-öğretim hayatına ara vermek zorunda kalan sanatçı, geçimini sağlamak için küçük yaşından itibaren ter dökmeye başlamıştı.

Hayatın ona sunduğu bu zorlayıcı yollardan asla pes etmeden ilerleyen Tayfur, farklı işlerde çalışarak deneyimlerine deneyim eklemişti.

ÜNLÜ İSMİN ESKİ MESLEĞİ HERKESİ ŞOKE ETTİ

Müzik kariyerine atılmadan önce çaycılık yaparak ailesinin geçimine katkıda bulunan genç Ferdi, hayata tutunmak adına çok çaba sarf etmişti.

YALNIZCA ÇAYCI DEĞİL BİR DE TRAKTÖR ŞÖFÖRÜYMÜŞ

Arabesk müziğin öncülerinden olan Tayfur, müzik kariyerine adım atmadan önce yalnızca çaycı değil, bir de traktör şoförlüğü de yapmıştı.

Diğer ünlü isimlerinde merak edilen mesleklerini sizler için derledik...

KADİR EZİLDİ

Çılgın tarzı ve temizlik aşkıyla tanındıktan sonra geniş bir kitleye ulaşan ünlü sunucu Kadir Ezildi, şimdilerde özel hayatıyla gündemden düşmüyor.

Fenomen sunucu, bir süredir gözlerden uzak aşk yaşadığı sevgilisi Gamze Türkmen'e evlilik teklifinden bulundu. Ezildi, Türkmen ile nişanlanarak evlilik yolunda ilk adımı attı.

Özel hayatı mercek altına alınan sempatik sunucu, Kadir Ezildi'nin asıl mesleğini biliyor musunuz?

Ezildi, daha önce özel bir hastanede arşiv sorumlusuydu...

DENİZ CAN AKTAŞ

Bugüne kadar; 'Tatlı Küçük Yalancılar', 'Avlu' ve 'Hayat Bazen Tatlıdır' gibi sevilen dizilerde rol alan Aktaş'ın Piri Reis Üniversitesi Gemi Makineleri ve İşletme Mühendisliği Bölümü'nden mezun olduğu ortaya çıktı.

"ADIM DA BURADAN GELİYOR"

Aktaş, "Denizcilik bizim dede mesleğimiz, ailem de 30 yıldır bu geleneği devam ettiriyor. Böyle bir yapı içerisinde denizden uzak durmam mümkün değildi tabii.

Bu yüzden gemi makineleri işletme mühendisliği okudum. Şimdi sektörün dışına çıkan az sayıda aile üyesinden biri de benim. Adım da buradan geliyor." demişti.

DİZİ İÇİN DOKTORLUĞU BIRAKTI

Selma Ergeç de babasının izinden giderek doktor olmaya karar verdi ve Tıp Fakültesi'ne girdi. Yurt dışında eğitim gören Ergeç, eğitiminin 3. yılında staj için Türkiye'ye geldi ve kendisini setlerde buldu.

1997 yılında Böyle mi Olacaktı dizisiyle kamera karşısına geçen Ergeç, kariyeri boyunca Asi, Muhteşem Yüzyıl, Vatanım Sensin, Atiye, Yaşamayanlar gibi güçlü projelerde rol aldı.

İLHAN ŞEN

19 Aralık 1987 Bulgaristan doğumludur. Ailesi ile birlikte 2 yaşında iken İstanbul'a yerleşmiştir. İlköğretim ve Ortaokulu İstanbul'da tamamlamış ardından üniversite eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nde tamamlamıştır.

NUR FETTAHOĞLU

Fettahoğlu verdiği bir röportajda "Oyunculuk hep vardı aklımda. Ama ailem izin vermedi işte. Ablam çok erken yaşta işe başladı bankada. Bir gün ziyaretine gittim. Müdürleri oradaydı, tamamen tesadüf... 'Sen de bankacı olacak mısın' diye dalga geçtiler benimle. Ben de sınavına girdim ve kazandım. Kazanınca beş sene orada çalıştım" demişti.

Bir süre spikerlik görevini üstlenen Nur Fettahoğlu oyunculuk kariyerine Benden Baba Olmaz dizisi ile adım atmış, daha sonra Gönül Salıncağı dizisinde oynamış, Kurtlar Vadisi Filistin sinema filminde başrol, Hayat Yolunda dizisine Şafak, Filinta dizisinde Süreyya karakterlerini canlandırmıştı.

BURAK ÖZÇİVİT

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde fotoğrafçılık eğitimi alarak hayata bu meslekle 'Merhaba' diyen Burak Özçivit için her şey babasının ondan habersiz Best Model Yarışması'na başvurmasıyla başladı.

FAHRİYE EVCEN

Düsseldorf Heinrich Heine Üniversitesi'nde sosyoloji okuyan Fahriye Evcen, İstanbul'a geldiği bir yaz tatilinde Oya Aydoğan'la tanışınca oyunculuk macerasına ilk adımını atmış oldu.

KEREM BURSİN

Oyuncu Kerem Bursin daha önce yaptığı açıklamada ''Amerika'da yaşadığım yıllarda şoförlük, spor hocalığı, bodyguardlık yaptım. Harçlığımı çıkarmak için tuvalet temizledim'' demişti.