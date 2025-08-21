Trend
Galeri
Trend Magazin
Ölümünün üzerinden 3 ay geçti... Şarkıcı Şimal'in eşi Necati Arıcı'dan duygulu paylaşım: "O kadar çok özledim ki"
Ölümünün üzerinden 3 ay geçti... Şarkıcı Şimal'in eşi Necati Arıcı'dan duygulu paylaşım: "O kadar çok özledim ki"
Dört yıl boyunca kanserle mücadele eden Şimal, geçtiğimiz Mayıs ayında hayatını kaybederek sevenlerini yasa boğmuştu. Eşi Necati Arıcı ise acısını satırlara dökmeye devam ediyor. Arıcı'nın son Instagram paylaşımı, duygusal sözleriyle yürekleri dağladı.
Giriş Tarihi: 21.08.2025 15:34
Güncelleme Tarihi: 21.08.2025 15:34