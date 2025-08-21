Trend Galeri Trend Magazin Ölümünün üzerinden 3 ay geçti... Şarkıcı Şimal'in eşi Necati Arıcı'dan duygulu paylaşım: "O kadar çok özledim ki"

Dört yıl boyunca kanserle mücadele eden Şimal, geçtiğimiz Mayıs ayında hayatını kaybederek sevenlerini yasa boğmuştu. Eşi Necati Arıcı ise acısını satırlara dökmeye devam ediyor. Arıcı'nın son Instagram paylaşımı, duygusal sözleriyle yürekleri dağladı.

Ölümünün üzerinden 3 ay geçti... Şarkıcı Şimal’in eşi Necati Arıcı’dan duygulu paylaşım: O kadar çok özledim ki
Ünlü şarkıcı Şimal, uzun süredir mücadele ettiği kanser hastalığında girdiği son zorlu süreci atlatamadı. 2021 yılında meme kanserine yakalanan ve tedavinin ardından hastalığı yendiğini açıklayan Şimal, 2024'te yapılan rutin kontrollerde beyninde tümör tespit edilmesiyle ikinci kez mücadeleye başlamıştı.

Geçirdiği yaklaşık 8 saatlik bir beyin ameliyatıyla yeniden sağlığına kavuşmak için önemli bir adım atan Şimal, 4 Mayıs'ta aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmış ve yoğun bakım ünitesinde ışın tedavisine alınmıştı.

39 yaşındaki şarkıcı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

KARACAAHMET MEZARLIĞI'NDA TÖREN DÜZENLENDİ!

Genç yaşta yaşamını yitiren sanatçı için Karacaahmet Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlenmişti. İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından sevenleri, yakın dostları ve sanat camiasından isimler Şimal'i son yolculuğuna uğurlamıştı.

Acılı eşi Necati Arıcı, törenden önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla "Eşim Şimal'i son yolculuğuna uğurlamadan önce helalleşmek adına bir araya geliyoruz. Tüm dostlarımızı, yakınlarımızı ve sevenlerini ikindi namazında Karacaahmet Mezarlığı'na bekliyoruz" ifadelerine yer vermişti.

Necati Arıcı, hayat arkadaşının kaybından sonra sosyal medya hesabı üzerinden sık sık paylaşım yapmaya devam ediyor. Arıcı son olarak eşinin yer aldığı bir videoyu yayınladı.

"YERİN BENDE ÇOK AYRI"

Şarkıcı Şimal ile olan eğlenceli bir videosunu paylaşan Necati Arıcı, gönderisine şu notu ekledi: 'O kadar çok özledim ki sana sataşıp sarılmayı, sürprizler yapıp şımarmanı. Güzel yüzlü karım, yerin bende çok ayrı.'

Öte yandan Necati Arıcı, geçen günlerde peş peşe fotoğraf paylaşarak vefat eden eşine veda etmişti.

Arıcı, "Sen benim hayat yolculuğumdaki en güzel duraktın. Seninle paylaştığım her an, kalbimde ölümsüz bir iz bıraktı. Biliyorum ki Şimal yıldızlarının altında yeniden buluşacağız. Beni bekle, seni sevmeye sonsuza kadar devam edeceğim. Güzel yüzlüm Mekanın cennet olsun seni çok seviyorum" paylaşımına notunu düştü.

MERVE ÖZBEY ACISINI BÖYLE PAYLAŞTI!

Müzik dünyasında güçlü sesi ve pozitif enerjisiyle tanınan Şimal'in kaybı, özellikle yakın dostlarını derinden etkilemişti.

Ünlü şarkıcı Merve Özbey, yakın arkadaşı Şimal'in ardından yaşadığı duygusal çöküntüyü sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık dile getiriyor. Son olarak yaptığı paylaşım ise yürekleri burkmuştu.

Özbey, Instagram hesabında "Arada rüyama gelir misin? Seni çok özledim" notunu düştü. Bu duygusal mesaj, hem takipçilerini hem de sanat camiasını derinden etkilemişti.

Şimal'in ardından yazdığı bu satırlar kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, hayranlarından da "Başınız sağ olsun" ve "Şimal asla unutulmayacak" yorumları geldi. Şimal'in ani kaybı, müzik dünyasında derin bir boşluk bıraktı.

SON RÖPORTAJI TEKRAR GÜNDEM OLDU

Fakat herkes Merve Özbey kadar vefalı değildi. Özellikle bunun örneklerinden birini yansıtan bir anısını anlattığı ünlü şarkıcı Şimal'in son röportajı ise tekrar gündeme geldi.

'İYİLEŞTİĞİNİ DUYDUĞUM İÇİN İCRA YOLLADIM'

Şarkıcı o röportajında, "En yakın arkadaşlarımdan biri avukat bir beyefendiydi… Birlikte kahve içiyoruz, çay içiyoruz. Magazinde peruğumu attığım bir görüntüm vardı, raporlarım temiz gelmişti. Sevindiğim bir haberdi. Beni arayıp, 'ben sana bu belgeleri yolladım ama (icra) iyileştiğini duyduğum için yolladım' dedi bana" ifadelerini kullanmıştı.

ÜZÜLEREK ANLATTI

Yakın arkadaşının icra yollamasıyla şaşkına dönen Şimal, bu anları üzülerek anlatmıştı.

EŞİ AĞIR BİR CEVAP VERDİ

Şimal'in eşi Necati Arıcı ise bu görüntülerin tekrar basına yansıması sonrası bir paylaşım yaparak cevap verdi.

"VEFA HERKESTEN BEKLENMEZMİŞ"

Necati Arıcı, "Ölüm hayatın en büyük gerçeği olsa da kabullenmesi en zor acıların başında gelir. 30 Mayıs Cuma günü biz de bunu en acı şekilde yaşadık. Perşembe gecesi şifa bulması için dua ettiğim eşime Cuma günü rahmet diledim. Tarifi çok zor bir acı yaşıyor, zor zamanlardan geçiyoruz.

Zor zamanlarımızda yanımızda olan tüm dostlarımıza, akrabalarımıza, Şimal'ime duasında yer veren, onun için üzülen bizi hiç tanımasa da bize sabır dileyen herkese içten sonsuz teşekkürlerimi bir borç bilirim. Bu süreçte nasıl hiç tanımadığımız insanların dualarını duyduysak, can ciğer sanıp evimizi, soframızı paylaştığımız insanların taziye dileklerini duymadık. Şimal'im kendi derdiyle uğraşırken bir yandan da bu konulara içerleniyordu.

Eşimin bunu düşünmemesi için elimden gelen her şeyi yaptım ancak prensesimi ebedi istirahatine uğurladıktan sonra anladım neler düşündüğünü. Vefa herkesten beklenmezmiş. Bunu da bu derin acı ile anlamış olduk. Arayan soran, bu zor günlerde yanımızda olan herkese sonsuz teşekkür ederiz. Sizlerden tek dileğim dualarınızda da eşime yer vermeniz... Şimal' imi unutmayın.." ifadelerini kullandı.

ŞİMAL KİMDİR?

25 Nisan 1986 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Şimal, müzik kariyerine 2012 yılında başladı. Kısa sürede dikkat çeken sanatçı, bugüne kadar 400'e yakın besteye imza attı. İlk albümü Başlangıç'ta prodüktörlüğü Özken Ulusoy, aranjörlüğü ise Taşkın Sabahtan ve Erdem Kınay üstlendi.

Albümde yer alan "Şimal Yıldızı" adlı şarkının sözleri Şimal Tebessüm Eden'e aitken, klip yönetmenliğini Enmir Khalilzadeh yaptı. Başarılı işbirlikleri ve özgün eserleriyle Şimal, müzik kariyerinde istikrarlı bir yükseliş sergiledi.