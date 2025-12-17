Ömer Sarıgül'le boşanma sürecinde olan Revna Sarıgül'den dikkat çeken paylaşım: "Daha fazla kalbim dayanmıyor"

İş insanı Ömer Sarıgül ile boşanma süreci, talep edilen yüksek tazminat ve nafaka bedelleriyle gündemden düşmeyen Revna Sarıgül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeniden konuşulmaya başlandı. Sarıgül'ün "Kalbim daha fazla dayanmıyor" notunu düştüğü paylaşımı kısa sürede dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 17.12.2025 10:13 Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 10:18
Magazin gündemi CHP'li Mustafa Sarıgül'ün gelini Revna Sarıgül ile Ömer Sarıgül arasındaki boşanma davasını konuşuyor. Revna Sarıgül'ün eşine açtığı boşanma davasında dudak uçuklatan miktarlar talep etmişti.

AYLIK 3.3 MİLYON LİRA

Sarıgül'ün, 1.5 milyar TL tazminatın yanı sıra, aylık toplam 3.3 milyon TL nafaka istediği belirtilmişti. Bu aylık nafakanın 1.8 milyon TL'si iki çocuk için, geri kalan 1.5 milyon TL'si ise kendisi için isteniyor.

"BU TALEPLERİ KARŞILAMAK İMKANSIZ"

Turizm sektöründe faaliyet gösteren iş insanı Ömer Sarıgül'ün ise, mevcut ekonomik koşullarda bu denli yüksek talepleri karşılamanın imkansız olduğunu belirterek itiraz ettiği öğrenilmişti.

KARŞI TEKLİF SUNDU

Ömer Sarıgül avukatı Gözde Egemen aracılığıyla mahkemeye sunduğu teklifinde, 10 milyon lira tazminat, aylık 400 bin lira da nafaka önerisi sunmuştu.

ÇEKİŞMELİ SÜREÇ BAŞLADI: KARŞI DAVA YOLDA

Başlangıçta anlaşmalı boşanma yönünde ilerlediği düşünülen süreç, tarafların uzlaşamaması üzerine hızla çekişmeli hale geldi.

Revna Sarıgül'ün, kendisine yapılan teklifi reddetmesinin ardından avukatı aracılığıyla uzaklaştırma kararı aldırdığı ve bu durumun bir süre Ömer Sarıgül'ün çocuklarıyla görüşmesini engellediği ifade edildi. Ancak Ömer Sarıgül'ün avukatı Sibel Engin'in itirazı sonucu uzaklaştırma kararı kısa süre önce kaldırıldı.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından, Ömer Sarıgül'ün de sürece karşı dava açarak yanıt vermeye hazırlandığı belirtiliyor. Yüksek meblağlı bu boşanma davasının ilerleyen günlerde nasıl bir seyir izleyeceği merak konusu.

PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ

Eşi Ömer Sarıgül ile devam eden boşanma davası, talep edilen tazminat ve nafaka bedelleriyle uzun süredir gündemde yer alırken, Revna Sarıgül sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeniden konuşulmaya başlandı.

"KALBİM DAYANMIYOR"

Revna Sarıgül, Instagram hesabında paylaştığı gönderiye, "Daha fazla öğrenmek istemiyorum, kalbim dayanmıyor" notunu düştü. Sarıgül'ün paylaşımı kamuoyunda yankı uyandırdı.

İLK KEZ GÜNAYDIN DUYURMUŞTU

Günaydın yazarı Bülent Cankurt'un ilk kez ortaya çıkardığı ayrılık, magazin kulislerini bir anda hareketlendirmişti. Ünlü gazeteci geçtiğimiz günkü yazısında, ayrılıkla ilgili yeni gelişmeleri kaleme almıştı.

Cankurt son yazısında şu ifadeleri kaleme almıştı:

"Revna Sarıgül'ün 2019'da evlendiği Ömer Sarıgül'den ihanet iddiasıyla boşanma kararı aldığını tüm Türkiye benden öğrenmişti.

Benim haberimin ardından sosyal medyada evliliğinde sorun yaşadığı kabul eden Revna Sarıgül'ün ünlü boşanma avukatı Kezban Hatemi'ye vekalet verdiğini de yazmıştım.

Şimdi de öğrendim ki, Hatemi, Revna Sarıgül'ün boşanma davasını açmış. Bu arada Revna Hanım, eşi Ömer Sarıgül'ün kendisini bir kez değil birçok kez aldattığını öğrenmiş.

Bu yüzden midir yoksa aralarında başka şeyler de mi var bilmem ama Revna Hanım bir de eşini kendisinden uzaklaştırma kararı çıkarttırmış.

Bu karardan da anlaşılacağı gibi Revna-Ömer Sarıgül çiftinin boşanması sancılı geçecek.

Kezban Hatemi'nin Revna Hanım'ın avukatı olduğunu ve yüksek boşanma tazminatları kopardığını düşünürsek, daha çok Ömer Sarıgül için bu davanın çok zorlu geçeceği kesin."