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3. kez hamile olan Tuğçe Tayfur eşi Muhammet Aydın'ın ihanetine uğramıştı! Yeni paylaşım geldi! "Bir Tuğçe Tayfur kolay yetişmiyor"
3. kez hamile olan Tuğçe Tayfur eşi Muhammet Aydın'ın ihanetine uğramıştı! Yeni paylaşım geldi! "Bir Tuğçe Tayfur kolay yetişmiyor"
Eşi Muhammet Aydın'ın ihanetine uğradığını açıklayan Tuğçe Tayfur, sosyal medya hesabında meydan okudu. Tayfur, "Merak etmeyin ben öyle kolay kolay yıkılmam! Bir Tuğçe Tayfur kolay yetişmiyor..." dedi.
Giriş Tarihi: 23.11.2024 13:15
Güncelleme Tarihi: 23.11.2024 13:23