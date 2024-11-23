Trend Galeri Trend Magazin 3. kez hamile olan Tuğçe Tayfur eşi Muhammet Aydın'ın ihanetine uğramıştı! Yeni paylaşım geldi! "Bir Tuğçe Tayfur kolay yetişmiyor"

3. kez hamile olan Tuğçe Tayfur eşi Muhammet Aydın'ın ihanetine uğramıştı! Yeni paylaşım geldi! "Bir Tuğçe Tayfur kolay yetişmiyor"

Eşi Muhammet Aydın'ın ihanetine uğradığını açıklayan Tuğçe Tayfur, sosyal medya hesabında meydan okudu. Tayfur, "Merak etmeyin ben öyle kolay kolay yıkılmam! Bir Tuğçe Tayfur kolay yetişmiyor..." dedi.

Giriş Tarihi: 23.11.2024 13:15 Güncelleme Tarihi: 23.11.2024 13:23
3. kez hamile olan Tuğçe Tayfur eşi Muhammet Aydın’ın ihanetine uğramıştı! Yeni paylaşım geldi! Bir Tuğçe Tayfur kolay yetişmiyor

Magazin gündemi onları konuşuyor…Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur 2023 yılında Muhammet Aydın ile nikah masasına oturmuş, 18 Haziran'da da kızını dünyaya getirmişti.

3. kez hamile olan Tuğçe Tayfur eşi Muhammet Aydın’ın ihanetine uğramıştı! Yeni paylaşım geldi! Bir Tuğçe Tayfur kolay yetişmiyor

Doğumdan 4,5 ay sonra üçüncü bebeğine hamile olduğunu duyuran Tuğçe Tayfur ile Muhammet Aydın'ın arasına kara kedi girdiği iddia edildi.

3. kez hamile olan Tuğçe Tayfur eşi Muhammet Aydın’ın ihanetine uğramıştı! Yeni paylaşım geldi! Bir Tuğçe Tayfur kolay yetişmiyor

Tayfur, Yıldız Tilbe'nin vazgeçtim şarkısı ile "Neşet Ertaş demiş ki; sana değer veren insan kendini asla seni kaybedecek duruma sokmaz" notunu paylaştı.

3. kez hamile olan Tuğçe Tayfur eşi Muhammet Aydın’ın ihanetine uğramıştı! Yeni paylaşım geldi! Bir Tuğçe Tayfur kolay yetişmiyor

Konuyla ilgili Muhammet Aydın'dan açıklama geldi.

'MANİDAR SÖZLER BİLMİYORUM'

Aydın, eşinin manidar paylaşımlarına gönderme yaptı.

"Paylaşabileceğim bir ata sözü, manidar bir çift cümlem yoktur. Kızımın ve doğmamış evladımın anasıdır, düzgündür. Edeplidir. İnsandır. Hiçbir zaman da hatası olmamıştır. Hayırlısı neyse Allah'tandır. Hayır da... Şer de... Markamız, kızıma hediye ettiğim bir marka olduğu için başındayım. Elhamdülillah da hep böyle kalacaktır."

3. kez hamile olan Tuğçe Tayfur eşi Muhammet Aydın’ın ihanetine uğramıştı! Yeni paylaşım geldi! Bir Tuğçe Tayfur kolay yetişmiyor

"KADINLAR SEVİYOR BENİM KOCALARIMI"

Aydın'ın ardından Tuğçe Tayfur da Instagram sayfasında bir açıklama yayınladı ve aldatıldığını ima etti.

"Kadınlar seviyor benim kocalarımı. Hep hamileyken yaşıyorum ben bu 3. şahıs muhabbetlerini. İlk defa gelmiyor yani başıma, alışığım. He bu arada yazışma var ortada... Daha ilerisini bu kocamda yaşamadım çok şükür ama o potansiyeli anlamadım değil. Ondan bu manidar paylaşımlarım. Aman alın tepe tepe kullanın ayol. Dünyada ne kadın biter ne de erkek. Yeter ki insan seviyorum derken lafta değil, gönülden sevsin."

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