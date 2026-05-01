Trend Galeri Trend Magazin Önce genç kızlar peşindeydi şimdi borçluları! Borç batağındaki o ünlü ismi duyan şoke oluyor!

'The Vampire Diaries' dizisiyle dünya çapında milyonlarca hayran kazanan Ian Somerhalder, oyunculuğu bıraktıktan sonra girdiği ticari girişimlerde büyük bir yıkım yaşadı. Sekiz haneli rakamlara ulaşan devasa borç yükü nedeniyle tüm mal varlığını kaybeden ünlü oyuncu, elinde kalan evini, aracını ve hatta kişisel eşyalarını bile satmak zorunda kaldığını itiraf etti.

Giriş Tarihi: 01.05.2026 11:28
The Vampire Diaries' dizisinin efsane ismi Ian Somerhalder, ışıltılı Hollywood kariyerinin ardından yaşadığı karanlık günleri ilk kez paylaştı.

Oyunculuğu bıraktıktan sonra ticari bir girişime atılan ünlü yıldız, işlerin planladığı gibi gitmemesi üzerine eşi Nikki Reed ile birlikte tam sekiz haneli bir borç yüküyle karşı karşıya kaldığını açıkladı.

"TÜM VARLIKLARIMIZI SATMAK ZORUNDA KALDIK"
Kariyerinin zirvesindeyken Hollywood'dan uzaklaşma kararı alan Somerhalder, hayata geçirmeye çalıştığı iş girişiminin beklentileri karşılamamasıyla mali durumunun hızla kötüleştiğini belirtti.

Bankaya verilen yüksek tutarlı teminatlar ve finansal hataların süreci yönetilemez hale getirdiğini söyleyen oyuncu, "Her şeyin bir anda çöktüğü bir dönemdi.

Sahip olduğumuz her şeyi; evimizi, araçlarımızı, sanat eserlerimizi ve hatta kişisel eşyalarımızı borçları kapatabilmek için elden çıkardık" dedi.

BİRLİKTE AYAĞA KALKTILAR
Bu büyük kriz sırasında eşi Nikki Reed'in sarsılmaz desteğiyle ayakta kaldığını vurgulayan Somerhalder, süreci birlikte yönettiklerini dile getirdi.

Finansal olarak sıfırı tükettikleri bu dönemde eşinin mücadelesini "inanılmaz" olarak nitelendiren ünlü isim, tüm mal varlıklarını satsalar da bu krizi aşarak hayata yeniden başladıklarını ifade etti.

Somerhalder'ın bu dürüst açıklamaları, gösteri dünyasının parıltılı yüzünün ardındaki sert gerçekleri bir kez daha gözler önüne serdi.

MODELLİKTEN DÜNYA ÇAPINDA ŞÖHRETE

Ian Somerhalder'ın kariyeri, henüz 10 yaşındayken adım attığı modellik dünyasıyla başladı. New York, Milano ve Paris podyumlarında dünyaca ünlü markalar için boy gösteren Somerhalder, kısa sürede oyunculuğa geçiş yaparak 'Lost' dizisindeki Boone Carlyle karakteriyle dikkatleri üzerine çekti.

Ancak asıl küresel şöhretini, 2009 yılında yayına giren ve sekiz sezon boyunca devam eden 'The Vampire Diaries' dizisinde hayat verdiği 'Damon Salvatore' karakteriyle kazandı. Bu rol, onu sadece bir televizyon yıldızı değil, aynı zamanda milyonlarca hayranı olan bir popüler kültür ikonuna dönüştürdü.

Haber Girişi Merve Aykaş - Editör