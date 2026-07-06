Trend Galeri Trend Magazin Önce Londra şimdi Türkiye! Galatasaraylı Ahmet Kutucu ve Asena Atalar düğün yaptı! İşte ilk kareler...

Önce Londra şimdi Türkiye! Galatasaraylı Ahmet Kutucu ve Asena Atalar düğün yaptı! İşte ilk kareler...

Londra'da sürpriz bir nikahla dünyaevine giren Galatasaraylı Ahmed Kutucu ve ünlü fenomen Asena Atalar, ayağının tozuyla geldikleri Türkiye'de rüya gibi bir yalı düğününe imza attı. O anları sosyal medya hesabında paylaşan Atalar sevenlerinden birçok tebrik mesajı aldı.

Giriş Tarihi: 06.07.2026 14:38 Güncelleme Tarihi: 06.07.2026 14:52
Önce Londra şimdi Türkiye! Galatasaraylı Ahmet Kutucu ve Asena Atalar düğün yaptı! İşte ilk kareler...

Galatasaray formasıyla başarılı bir sezonu geride bırakan milli futbolcu Ahmed Kutucu ile moda ve yaşam içerikleriyle sosyal medyada fırtınalar estiren ünlü fenomen Asena Atalar'ın aşk masalı mutlu sonla taçlandı.

Önce Londra şimdi Türkiye! Galatasaraylı Ahmet Kutucu ve Asena Atalar düğün yaptı! İşte ilk kareler...

"İÇİM İÇİME SIĞMIYOR" DİYEREK DUYURMUŞTU

Yaklaşık bir yıl süren ve birbirlerine olan bağlarını her geçen gün kuvvetlendiren bu mutlu birlikteliğin ardından ilk büyük adım, romantik bir tatilde geldi. Ahmed Kutucu'nun organize ettiği sürpriz ve son derece romantik evlilik teklifine, Asena Atalar hiç düşünmeden "Evet" yanıtını verdi. Güzel fenomen, parmağındaki tektaş yüzükle çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşırken altına düştüğü "İçim içime sığmıyor" notuyla mutluluk çığlığını tüm takipçilerine ulaştırdı.

Önce Londra şimdi Türkiye! Galatasaraylı Ahmet Kutucu ve Asena Atalar düğün yaptı! İşte ilk kareler...

Aylar süren titiz ve yoğun bir hazırlık sürecinin ardından takvimler 28 Haziran'ı gösterdiğinde, ikili hayatlarını resmi olarak birleştirmek için İngiltere'nin büyüleyici başkenti Londra'yı seçti. Londra'nın tarihi atmosferinde, taş mimarilerin arasında ve şehrin ikonik noktalarında gerçekleştirilen dış çekimler, adeta bir film karesini andırıyordu.

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Önce Londra şimdi Türkiye! Galatasaraylı Ahmet Kutucu ve Asena Atalar düğün yaptı! İşte ilk kareler...

Köprü altlarında verilen romantik pozlar ve çiftin birbirine sevgi dolu bakışları, sosyal medyada paylaşıldığı andan itibaren milyonlarca kişiye ulaşarak adeta beğeni rekorları kırdı. Takipçilerinden tam not alan bu ikonik nikah çekiminin ardından, gözler hikayenin en görkemli kısmına çevrildi.

Önce Londra şimdi Türkiye! Galatasaraylı Ahmet Kutucu ve Asena Atalar düğün yaptı! İşte ilk kareler...

İSTANBUL'DA BOĞAZ'A NAZIR GÖRKEMLİ YALI DÜĞÜNÜ

Londra'daki o romantik ve baş başa geçen resmi nikah töreninin hemen ardından, çiçeği burnunda çift soluğu Türkiye'de aldı. İngiltere'deki sakin atmosfer, yerini İstanbul'un eşsiz boğaz manzarasında gerçekleşen büyüleyici bir kutlamaya bıraktı. Çift, en mutlu günlerini aileleri, akrabaları ve en yakın dostlarıyla paylaşmak için İstanbul'un tarihi yalılarından birini tercih etti.

Önce Londra şimdi Türkiye! Galatasaraylı Ahmet Kutucu ve Asena Atalar düğün yaptı! İşte ilk kareler...

Aile bağlarının ve sıcak dostlukların ön planda olduğu bu görkemli yalı düğünü, adeta bir yıldızlar geçidine sahne oldu. Ahmed Kutucu'nun Galatasaray'dan takım arkadaşları, spor camiasının önde gelen isimleri ve Asena Atalar'ın sosyal medyadan yakın fenomen dostları bu özel gecede çifti yalnız bırakmadı.

Önce Londra şimdi Türkiye! Galatasaraylı Ahmet Kutucu ve Asena Atalar düğün yaptı! İşte ilk kareler...

Gece boyunca neşenin ve duygusal anların bir arada yaşandığı organizasyonda, ailelerin mutluluğu gözlerinden okunuyordu. Londra'da masal gibi başlayan evlilik yolculuğu, İstanbul'un kalbinde, sevdiklerinin şahitliğinde gerçekleşen bu unutulmaz yalı düğünüyle hafızalara kazındı.

Önce Londra şimdi Türkiye! Galatasaraylı Ahmet Kutucu ve Asena Atalar düğün yaptı! İşte ilk kareler...

İşte ünlü futbolcuların eşleri...

CENK TOSUN

Kasımpaşa formasıyla yeşil sahalarda ter döken milli futbolcu Cenk Tosun, özel hayatındaki mutluluğuyla da parlamaya devam ediyor. 2016 yılında görkemli bir düğünle hayatını Ece Akgürbüz ile birleştiren başarılı isim, örnek aile yaşantısıyla magazin dünyasının en sevilen çiftleri arasında yer alıyor.

Önce Londra şimdi Türkiye! Galatasaraylı Ahmet Kutucu ve Asena Atalar düğün yaptı! İşte ilk kareler...

Mutlu evliliklerini 2018 yılında kucaklarına aldıkları oğulları Arden ve 2019 yılında dünyaya gelen kızları Alin ile taçlandıran Tosun ailesi, son olarak duygusal bir paylaşımla gündemde yer aldı.

Önce Londra şimdi Türkiye! Galatasaraylı Ahmet Kutucu ve Asena Atalar düğün yaptı! İşte ilk kareler...

EŞİNE "KRALİÇEM" DİYEREK SESLENDİ!

Evliliklerinde tam 10 yılı deviren ünlü çift, bu özel günü romantik bir mesajla kutladı. Eşiyle çekildiği aşk dolu kareleri takipçilerinin beğenisine sunan Cenk Tosun, paylaşımına şu duygu yüklü notu düştü:

Önce Londra şimdi Türkiye! Galatasaraylı Ahmet Kutucu ve Asena Atalar düğün yaptı! İşte ilk kareler...

"SANA MİNNETTARIM"

"Dile kolay, 10 yıl. Sayısız anı, birlikte aşılan zorluklar ve paylaşılan mutluluklar. İyi günde de zor günde de hep yanımda olduğun için sana minnettarım. Seninle kurduğumuz bu güzel aile hayatımın en büyük gururu ve mutluluğu. Her şey seninle daha anlamlı, daha güzel. İyi ki varsın, iyi ki biziz. Nice güzel yıllara kraliçem."

Önce Londra şimdi Türkiye! Galatasaraylı Ahmet Kutucu ve Asena Atalar düğün yaptı! İşte ilk kareler...

Kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alan bu paylaşım, "Milli golcüden kraliçesine jest" yorumlarını da beraberinde getirdi. İki çocuk babası başarılı futbolcunun bu romantik çıkışı, sosyal medyada günün en çok konuşulan konuları arasına girdi.

Önce Londra şimdi Türkiye! Galatasaraylı Ahmet Kutucu ve Asena Atalar düğün yaptı! İşte ilk kareler...

PEKİ DİĞER ÜNLÜ FUTBOLCULARIN SEVGİLİLERİNİ VE EŞLERİNİ BİLİYOR MUSUNUZ?

Beşiktaş'ın sezon başında Fenerbahçe'den kiralayarak kadrosuna kattığı milli gururumuz Cengiz Ünder, bu kez özel hayatıyla gündeme geldi.

Önce Londra şimdi Türkiye! Galatasaraylı Ahmet Kutucu ve Asena Atalar düğün yaptı! İşte ilk kareler...

Ünder uzun süredir birlikte olduğu başarılı içerik üreticisi Bilge Yenigül ile evlilik yolunda ilk resmi adımı attı.

Önce Londra şimdi Türkiye! Galatasaraylı Ahmet Kutucu ve Asena Atalar düğün yaptı! İşte ilk kareler...

YEREBATAN SARNICI'NDAKİ ROMANTİK TEKLİF MUTLU SONLA TAÇLANDI!

Geçtiğimiz yıl tarihi atmosferde gerçekleşen o büyüleyici evlilik teklifi, dün akşam aile arasında düzenlenen zarif bir törenle nişan yüzüklerine dönüştü.

Önce Londra şimdi Türkiye! Galatasaraylı Ahmet Kutucu ve Asena Atalar düğün yaptı! İşte ilk kareler...

Sosyal medyanın sevilen yüzü Yenigül'ün zarafetiyle büyülediği gecede, çiftin mutluluğu adeta gözlerinden okunuyordu.

Önce Londra şimdi Türkiye! Galatasaraylı Ahmet Kutucu ve Asena Atalar düğün yaptı! İşte ilk kareler...

FUTBOL DÜNYASI BU NİŞANDA BULUŞTU!

Sadece ailelerin değil, futbol camiasının dev isimlerinin de şahitlik ettiği tören adeta bir yıldızlar geçidine sahne oldu. Cengiz Ünder'i bu en mutlu gününde yakın dostları Çağlar Söyüncü, Cenk Tosun ve İrfan Can Kahveci gibi ünlü isimler yalnız bırakmadı.

Önce Londra şimdi Türkiye! Galatasaraylı Ahmet Kutucu ve Asena Atalar düğün yaptı! İşte ilk kareler...

Davetlilerin sosyal medyadan paylaştığı samimi kareler, kısa sürede binlerce beğeni alarak magazin gündeminde yer aldı.

Önce Londra şimdi Türkiye! Galatasaraylı Ahmet Kutucu ve Asena Atalar düğün yaptı! İşte ilk kareler...

Ünlü çiftin şimdiden ne zaman nikah masasına oturacağı merak edildi.

Önce Londra şimdi Türkiye! Galatasaraylı Ahmet Kutucu ve Asena Atalar düğün yaptı! İşte ilk kareler...

BERKE ÖZER

Kariyerine genç yaşta adım atan Berke Özer, Türkiye futbolunun parlayan kalecilerinden biri olarak kısa sürede dikkat çekti.

Önce Londra şimdi Türkiye! Galatasaraylı Ahmet Kutucu ve Asena Atalar düğün yaptı! İşte ilk kareler...

Altyapıdan yükselip profesyonel arenaya adım atan Özer, milli takımdaki başarılı performansıyla da adını duyurdu.

Önce Londra şimdi Türkiye! Galatasaraylı Ahmet Kutucu ve Asena Atalar düğün yaptı! İşte ilk kareler...

Futbolun dışında da yeni bir döneme giren Özer, aşk hayatında da yeni bir sayfa açtı.

Önce Londra şimdi Türkiye! Galatasaraylı Ahmet Kutucu ve Asena Atalar düğün yaptı! İşte ilk kareler...

Milli kalecinin kalbini ünlü Fransız model Gloria Dinov'a kaptırdığı öğrenildi.

Önce Londra şimdi Türkiye! Galatasaraylı Ahmet Kutucu ve Asena Atalar düğün yaptı! İşte ilk kareler...

Çiftin birlikteliği, Dinov'un sosyal medya paylaşımlarıyla ortaya çıktı. Paylaşımlarda Özer'in dövmeleri dikkat çekerken, ikilinin birbirlerini sosyal medyada takip ettiği de görüldü.

Önce Londra şimdi Türkiye! Galatasaraylı Ahmet Kutucu ve Asena Atalar düğün yaptı! İşte ilk kareler...

Özer, geçmişte yaptığı açıklamalarda sakin ve samimi bir ilişki istediğini belirtmişti: "Artık şovsuz, sessiz bir aşk istiyorum. Geleyim eve, mumlar yakılsın. Evlilik hayalim bu."