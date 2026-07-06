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Önce Londra şimdi Türkiye! Galatasaraylı Ahmet Kutucu ve Asena Atalar düğün yaptı! İşte ilk kareler...
Önce Londra şimdi Türkiye! Galatasaraylı Ahmet Kutucu ve Asena Atalar düğün yaptı! İşte ilk kareler...
Londra'da sürpriz bir nikahla dünyaevine giren Galatasaraylı Ahmed Kutucu ve ünlü fenomen Asena Atalar, ayağının tozuyla geldikleri Türkiye'de rüya gibi bir yalı düğününe imza attı. O anları sosyal medya hesabında paylaşan Atalar sevenlerinden birçok tebrik mesajı aldı.
Giriş Tarihi: 06.07.2026 14:38
Güncelleme Tarihi: 06.07.2026 14:52