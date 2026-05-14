Önce podyumda yürüdüler sonra reytingleri altüst ettiler! İşte mankenlikten oyunculuğa geçen ünlü isimler: Kıvanç Tatlıtuğ’dan Pınar Altuğ’a...

Podyumun tozunu yutup ekranın zirvesine yerleştiler! Bugün milyonların hayranlıkla izlediği Kenan İmirzalıoğlu, Pınar Altuğ ve Çağla Şıkel gibi isimlerin şöhret yolculuğu aslında bambaşka bir noktada başladı. Kiminin hayaliydi, kiminin ise tamamen tesadüf...

Giriş Tarihi: 14.05.2026 15:46 Güncelleme Tarihi: 14.05.2026 15:50
Modellikten oyunculuğa geçiş yapan isimler, yıllar içinde sergiledikleri performanslarla sektörde kalıcı olmayı başardı. Bir dönem sıkça gündeme gelen "Modelden oyuncu olur mu?" tartışmaları ise artık yerini "Oyunculuğun yolu mankenlikten geçiyor" yorumlarına bıraktı. Televizyon dizilerinden sinema filmlerine kadar birçok yapımda başrol üstlenen pek çok ünlü ismin kariyer yolculuğu aslında podyumlarda başladı. İşte modellikten oyunculuğa uzanan başarı hikâyeleriyle dikkat çeken o isimler…

PINAR ALTUĞ

Yıllara meydan okuyan güzelliği ve ekranlardaki güçlü duruşu ile Türk televizyonlarının sevilen yüzü olan Pınar Altuğ, oyunculuk kariyerine adım atmadan önce modellik yapan ünlüler arasında yerini aldı.

Türkiye'nin en tanınan ekran yüzlerinden biri olan Altuğ'un şöhret yolculuğu aslında çok daha küçük yaşlarda podyum ışıkları altında başladı.

Henüz 17 yaşındayken modellik dünyasına adım atan Altuğ, kısa sürede dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

1994 yılında düzenlenen güzellik yarışmasında Türkiye Güzeli seçilerek adını duyurmayı başaran Altuğ, bu ünvanla Türkiye'yi ülkeler arasında düzenlenen güzellik yarışmasında temsil etti.

Modellik kariyerinin ardından ekranlara hızlı bir geçiş sağlayan Altuğ, ilk oyunculuk deneyimini 1990'ların sonlarına doğru yaşamaya başladı.

Sergilediği başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle ekranlarda kendine sağlam bir yer edinmeyi başaran Pınar Altuğ, 2002 yılında yayınlanan 'Çocuklar Duymasın' dizisiyle oyunculuk kariyerinde yükselişe imza attı.

Ekranlarda gösterdiği performansla insanları kendine hayran bırakan ve sıkça adından söz ettiren Pınar Altuğ, güzellik yarışması sayesinde adını duyurmuş isimlerden biri olarak ekranlardaki varlığını sürdürüyor.

İŞTE PODYUMDAN BEYAZPERDEYE UZANAN DİĞER ESKİ MODELLER

Bir zamanlar podyumun tozunu attıran, katıldıkları güzellik yarışmalarını birincilikle tamamlayan ünlü modellerin beyaz perde yolculuğu bakın nasıl başlamış…

KENAN İMİRZALIOĞLU

1997 yılında katıldığı Türkiye'de düzenlenen güzellik yarışmasında birinci olan Kenan İmirzalıoğlu, daha sonra ülkeler arasında düzenlenen güzellik yarışmasına katıldı ve ilk kez bir Türk erkeğinin birinci olmasını sağladı.

Yarışma sonrasında 1 yıl kadar modellik yapmaya devam eden İmirzalıoğlu, daha sonra 'Deli Yürek' dizisi ile ekranlarda boy göstermeye başladı.

İlk dizisinde sergilediği başarılı performansı sayesinde 4 sezon boyunca devam eden dizi, onu daha sonra 'Ezel', 'Karadayı' gibi Türk televizyonlarının sevilen dizilerinde boy göstermesine ve ekranların aranan yüzü olmasına vesile oldu.

KIVANÇ TATLITUĞ

2002 yılında Türkiye'de düzenlenen güzellik yarışmasında birinci olan Kıvanç Tatlıtuğ, daha sonra Türkiye'yi temsilen ülkeler arasında düzenlenen güzellik yarışmasına katıldı ve burada da birinci oldu.

Modellik kariyerine kısa bir süre devam ettikten sonra 'Gümüş' dizisiyle oyunculuk kariyerine ilk adımını atmış oldu.

2 yıl devam eden dizinin ardından rol aldığı 'Aşk-ı Memnu' ve 'Kuzey Güney' dizilerinde sergilediği başarılı performansıyla adından söz ettirerek dikkatleri üzerinde topladı.

DEMET ŞENER

1995 yılında katıldığı güzellik yarışmasında 1. olan Demet Şener de mankenlik kariyerine bu şekilde adım atan isimler arasında yerini aldı.

Daha sonra oyunculuğa da kapı açan Şener, oyunculuk yaptığı dönemde podyumlardan uzak kalmayarak mankenliğe devam etti.

ÇAĞLA ŞIKEL

1997 yılında katıldığı güzellik yarışmasını birincilikle tamamlayan Şıkel, 1997-2003 tarihleri arasında Fransa, ABD, Almanya, Çin, Rusya, Yunanistan, İsviçre ve Mısır gibi ülkelerde defilelere çıktı.

2004-2007 yılları arasında yayınlanan Cennet Mahallesi dizisiyle televizyon ekranlarında yerini alan Şıkel, ardından 2008'de Görgüsüzler dizisinde rol almıştır.

Oyunculuk yaptığı sırada mankenliğine de devam eden Şıkel, podyumlarda, setlerde ve gündüz kuşağında kendini göstermeyi ihmal etmedi.

BERK OKTAY

2006 yılına kadar 100'ün üzerinde defilenin podyumlarını süsleyen Berk Oktay, 1 yıl yurt dışında devam ettiği modelliği 2007 yılında bırakarak oyunculuğa yönelme kararı aldı.

'Tatlı Bela Fadime' dizisi ile oyunculuk kariyerinin ilk adımlarını atan Oktay, daha sonrasında 'Akasya Durağı', 'Alev Alev' gibi diziler ile ekranların en çok aranan yüzlerinden biri haline geldi.

BURAK ÇELİK

2013 yılında hem Türkiye'de hem de ülkeler arasında katıldığı güzellik yarışmalarını birincilikle bitiren Burak Çelik, kısa süreli modellik deneyimi elde ettikten sonra oyunculuğa geçiş yaptı.

KADİR DOĞULU

2010 yılına kadar modellik yapan Kadir Doğulu, bir dönemin sevilen dizilerinden olan 'Küçük Sırlar' dizisi ile oyunculuğa 'merhaba' dedi.

Ardından 'Pis Yedili', 'Fatih Harbiye' dizileri ile çıtasını yükselten Doğulu, şimdilerde Türkiye'nin en çok aranan erkek başrolleri arasında yerini aldı.

CENGİZ COŞKUN

2002 yılında güzellik yarışmasına katılan Cengiz Coşkun, sektöre modellik yaparak adım attı.Ardından 'Rüzgarlı Bahçe' isimli dizi ile oyunculuğa geçiş yapan Coşkun, 'Candan Öte' ve 'Nehir' dizileriyle adını duyurdu.