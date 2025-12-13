Yaş onlar için sadece bir rakam! Aşklarıyla herkesi kıskandırıyorlar!
İlişkilerdeki yaş farkı zaman zaman eleştirilse de, gerçek aşk çoğu zaman tüm önyargıların önüne geçiyor. Özellikle magazin dünyasında bu tür ilişkiler sıkça gündeme geliyor. Kimi çiftler aralarındaki yaş farkını görmezden gelirken, kimi ünlüler ise "aşkın yaşı olmaz" diyerek mutluluklarını doyasıya yaşıyor. İşte yaş farkına rağmen aşklarıyla dikkat çeken ünlü çiftler…
Giriş Tarihi: 13.12.2025 11:17
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 11:28