Trend Galeri Trend Magazin Yaş onlar için sadece bir rakam! Aşklarıyla herkesi kıskandırıyorlar!

İlişkilerdeki yaş farkı zaman zaman eleştirilse de, gerçek aşk çoğu zaman tüm önyargıların önüne geçiyor. Özellikle magazin dünyasında bu tür ilişkiler sıkça gündeme geliyor. Kimi çiftler aralarındaki yaş farkını görmezden gelirken, kimi ünlüler ise "aşkın yaşı olmaz" diyerek mutluluklarını doyasıya yaşıyor. İşte yaş farkına rağmen aşklarıyla dikkat çeken ünlü çiftler…

Giriş Tarihi: 13.12.2025 11:17 Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 11:28
30 YAŞ FARK VAR

Acun Ilıcalı 4 Eylül 2024'te hayatını Ayça Çağla Altunkaya ile birleştirdi.

Aralarında 30 yaş farkı olan çift evliliklerini gözlerden uzak ama mutlu bir şekilde sürdürüyor.

9 YAŞ FARK VAR

Bir dönem atv ekranlarında yayınlanan ve çok sevilen "Çocuklar Duymasın" dizisinde hayat verdiği Meltem karakteriyle tanınan Pınar Altuğ, meslektaşı Yağmur Atacan ile 2008 yılında dünyaevine girdi.

Çiftin Su adını verdikleri bir kızları bulunuyor.

Aralarında 9 yaş fark olan Pınar Altuğ "Millete kalsa biz çoktan ayrılmıştık. Hayatımın en büyük cesaret örneği kocamla beraber olmaktı" sözleriyle evliliğindeki mutluluğu bir kez daha dile getirmişti.

20 YAŞ FARK VAR

1999 yılında nikah masasına oturan Ali Küçükbalçık ve Kibariye arasında 20 yaş fark var.

Çiftin Birgül Küçükbalçık isminde bir kızları var.

Kibariye ile Ali Küçükbalçık çifti, şimdiye kadar aldatma ve affetme iddialarıyla birçok kez gündeme gelmişti. Kibariye, daha önce de eşini korumuş ve "Bir günlük kaçamak için boşanmam. Şimdilik kofti bir durum yok. Önemli olan sağlığımız" demişti.

SEDA SAYAN 25 YAŞ BÜYÜK

Güçlü sesi ve özel hayatıyla magazin manşetlerini süsleyen Seda Sayan, 2022 yılında kendisinden 25 yaş küçük Çağlar Ökten'le mutluluğa 'evet' dedi.

Herkesin kısa sürede boşanır diye düşündüğü çift, evliliklerine mutlu mesut devam ediyor.

KIVANÇ TATLITUĞ'DAN 6 YAŞ BÜYÜK

Aşk-ı Memnu dizi setinde başlayan arkadaşlıkları aşka dönüşen Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer, 2016 yılında dünyaevine girdi.

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'in 2022 yılında Kurt Efe isminde oğulları dünyaya geldi.

Başak Dizer eşi Kıvanç Tatlıtuğ'dan 6 yaş büyük..Onlar da aralararındaki yaş farkını umursamadan örnek evliliklerini sürdürüyor.

3 YAŞ FARK VAR

Futbolcu Caner Erkin kendisinden 3 yaş büyük oyuncu Şükran Ovalı, Ocak 2017'de İtalya'nın başkenti Roma'da dünyaevine girdi.

Caner Erkin ve Şükran Ovalı çiftinin Mihran Ela adını verdikleri kızları 2018'de dünyaya geldi.

10 YAŞ FARK VAR

Kariyerindeki başarısıyla dikkat çeken genç futbolcu Enis Destan kendisinden 10 yaş büyük Arzum Kuruçalı ile dünyaevine girdi.

10 YAŞ FARK VAR

Ünlü sunucu- oyuncu Seray Sever, kendisinden 10 yaş küçük Eray Sünbül ile 2018 yılında dünyaevine girdi.

Seray Sever ile Eray Sünbül çifti, mutluluklarını geçtiğimiz nisan ayında Sofia ve Alya adlarını verdikleri ikizlerini kızlarıyla taçlandırdı.

Destan, eşi Arzum Kuruçalı için annesi Gül Destan'a adeta rest çekerek gündemden düşmemişti.

10 YAŞ VAR

Eski manken Ebru Şancı (38) ile futbolcu Alpaslan Öztürk (28), 2015 yılında Eskişehir'de sade bir törenle dünya evine girdi. Ünlü çift, düğünü ise Belçika'daki Kasteel Den Brandt şatosunda yapmıştı.

Şancı ile Öztürk'ün Ceylin, Mila ve Kürşad Fırat adında üç çocukları bulunuyor.