Onları böyle hatırlıyorduk...Bir dönemin çocuk yıldızlarını görenler tanıyamıyor! Şimdiki halleri gündem oldu

Bir döneme damga vuran çocuk oyuncular, küçük yaşta adım attıkları şöhret basamaklarında milyonların sevgisini kazanmıştı. Ekranların sevimli yüzleri olarak hafızalara kazınan bu isimler, yıllar içinde bambaşka hayatlara yöneldi. Kimi oyunculuk kariyerini başarıyla sürdürürken, kimi ise gözlerden uzak bir yaşamı tercih etti. Çocuk yaşta tanınmanın getirdiği sorumluluk ve değişim, her birinin hayatında farklı izler bıraktı. Bir zamanların minik yıldızları bugün yeniden gündemde... İşte geçmişten bugüne çok konuşulan o çocuk oyuncuların son halleri ve şimdiki yaşamları...

Giriş Tarihi: 14.03.2026 19:48
DİLARA KURTULMUŞ

2006 yılında ekranlarda yayınlanmaya başlayan Selena, bir dönemin en sevilen fantasik dizileri arasında yer almıştı. Başrollerinde, Sinem Kobal, Cansu Demirci, Gizem Güven ve Dilara Kurtulmuş'un yer aldığı dizi, 3 sene boyunca izlenme rekorları kırmıştı. Yıllar geçmesine rağmen kesitleri hala sosyal medyada dönen dizi bu sefer müjdeli bir haberle yeniden dikkat çekti.

Dizide Nazlı karakterini canlandıran çocuk oyuncu Dilara Kurtulmuş, sevgilisinden evlilik teklifi aldığını açıkladı.

Instagram hesabında geniş bir takipçisi kitlesi bulunan ünlü isim, o anları sevenleriyle paylaştı.

27 yaşındaki Kurtulmuş, paylaştığı gönderilere "I said yes" notunu düştü.

Özel anlara şahitlik edenler arasında, aynı dizide ablası rolünü canlandıran Gizem Güven de yer aldı.

DİLARA KURTULMUŞ GİBİ KÜÇÜK YAŞTA HAYATIMIZA GİREN BİR BAŞKA İSİM: BEREN GÖKYILDIZ!

Beren Gökyıldız, 29 Eylül 2009'da Ankara'da dünyaya geldi. Henüz çocuk yaşta ekranlarla tanışan genç oyuncu, kısa sürede birçok başarılı projede yer aldı. Son dönemdeki değişimi ve olgun görüntüsü ise takipçilerini adeta şaşkına çevirdi.

HENÜZ 4 YAŞINDA OYUNCULUĞA ADIM ATTI

Sadece 4 yaşındayken ekranlarla tanışan Beren Gökyıldız, kısa sürede sergilediği performanslarla büyük beğeni topladı. Çocuk oyuncu denilince akla gelen ilk isimlerden biri olmayı başaran genç yıldız, kariyerine sağlam adımlarla devam ediyor.

Oynadığı karakterlerle izleyicilerin hafızasına kazınan ve sergilediği başarılı performanslarla yıldızı parlayan Beren Gökyıldız, yıllar içinde geçirdiği değişimle de dikkatleri üzerine çekmeye başladı.

İŞTE SON HALİ!
Beren Gökyıldız, son olarak sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla gündeme geldi.

Şimdilerde 16 yaşında olan oyuncunun paylaşımına ise adeta hayranlarından yorum yağdı.

Oyunculuk kariyerinde emin adımlarla ilerleyen Gökyıldız'ın paylaşımına sevenleri ise; "Çok tatlı bir genç kız olmuşsun", "Küçücük tatlı kız rolleri daha dün gibi" yorumları yaptı.

ÇOCUKLUK HALİYLE ŞAŞIRTAN BİR DİĞER ÜNLÜ

Yeşilçam'ın unutulmaz filmleri arasında yer alan "Yumurcak" serisi, Türk sinema tarihine damgasını vurmuş yapımların başında geliyor.

Sevimliliği, oyunculuk yeteneği ve neşesiyle milyonların kalbini kazanan Yumurcak, bir dönemin en sevilen çocuk yıldızıydı. Peki, bu minik yıldız kimdi? Meğer Türkiye'nin efsane oyuncularından Filiz Akın'ın oğlu İlker İnanoğluymuş!

İLKER İNANOĞLU'NUN HAYATI VE KARİYERİ
20 Ağustos 1965'te İstanbul'da dünyaya gelen İlker İnanoğlu, Türk sinemasının iki dev ismi Filiz Akın ve Türker İnanoğlu'nun oğludur.

Daha çocuk yaşlarda sinemaya adım atan İnanoğlu, 1969 yapımı "Yumurcak" filmi ile büyük çıkış yaptı. Ardından "Yumurcağın Tatlı Rüyaları", "Küçük Kovboy", "Yumurcak Küçük Şahit" gibi filmlerle bir dönemin fenomen ismi oldu.

Antalya Film Festivali'nde "En İyi Çocuk Oyuncu" ödülünü kazanarak başarısını taçlandırdı.

Eğitimine İsviçre ve ABD'de devam eden İnanoğlu, daha sonra Türkiye'ye dönerek oyunculuk ve yapımcılığa ağırlık verdi.

2000'li yıllarda "Kurşun Asker, Doktorlar, Alev Alev, Hayat Yolunda" gibi dizilerde rol aldı. Ancak onu geniş kitlelere yeniden tanıtan rol, "Arka Sokaklar" dizisinde hayat verdiği Engin Balkan karakteri oldu.

Özel hayatında ise Biricik Suden, Chloe ve Yeşim Salkım ile yaptığı evliliklerle gündeme geldi. Chloe'den dünyaya gelen Berke adında bir oğlu bulunuyor.

2 Nisan 2024'te babası Türker İnanoğlu'nu, 21 Mart 2025'te ise annesi Filiz Akın'ı kaybeden İnanoğlu, bu kayıpların ardından da sanat hayatına devam etti.

Bugün 60 yaşında olan İlker İnanoğlu, hem çocukluk yıllarında canlandırdığı "Yumurcak" karakteri hem de televizyon ekranlarında sürdürdüğü kariyeriyle izleyicilerin gönlünde taht kurmuş durumda. Bir dönemin en sevilen çocuk yıldızlarından biri olan İnanoğlu, hala Türk sinemasının efsane isimlerinden biri olarak anılmaya devam ediyor.

TARKAN'IN KÜÇÜKLÜĞÜNÜ CANLANDIRAN OYUNCUNUN KİM OLDUĞUNU BİLİYOR MUSUNUZ?

Türk sinemasının efsanevi karakterlerinden Tarkan'ın "Gümüş Eyer" filmindeki çocuk halini canlandıran küçük oyuncunun kim olduğunu biliyor muydunuz?

1970 yapımı bu klasik filmde Tarkan'ın çocukluğuna hayat veren isim, aslında Tarkan'ı canlandıran Kartal Tibet'in kendi oğlu Kanat Tibet'ti.

Kanat Tibet, sinema kariyerine henüz çocuk yaşta başlamış olsa da, yıllar içinde kamera önünden uzaklaşıp farklı alanlarda varlık göstermeye devam etti.

1989 yılından bu yana Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde yaşamını sürdüren Kanat Tibet, burada hem oyunculuk hem de yapımcılık faaliyetlerinde bulundu. 1996–1997 ve 1999–2000 yılları arasında İstanbul'da iki televizyon dizisinin yürütücü yapımcılığını üstlenen Tibet, sektöre olan bağlılığını sürdürdü.