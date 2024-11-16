Onu Alemin Kıralı’nın Oben’i olarak tanıdık! Birsu Demir’i şimdi görenler ‘Türkan Şoray’a benzetiyor! Değişimi sosyal medyanın dilinde!

Hepimiz onu Alemin Kıralı'nın Oben'i olarak tanıdık! Küçük yıldız şimdi büyüdü güzeller güzeli bir genç kız oldu. Birsu Demir, sosyal medyayı aktif kullanan oyuncularımızdan. Hayranlarıyla Instagram'dan iletişim kuran genç oyuncu paylaşımlarıyla ilgi odağı olmayı başarıyor. Alemin Kıralı'nın Oben'i Birsu Demir, son paylaşımıyla adeta mest etti. Türkan Şoray'a benzetilen güzel oyuncu Birsu Demir, sosyal medyayı salladı. Birsu Demir'i görenler 'Büyüyünce Türkan Şoray'a benzemiş" dedi. İşte 25 yaşındaki başarılı oyuncu Birsu Demir'in çok beğenilen paylaşımı…

Giriş Tarihi: 16.11.2024 12:58 Güncelleme Tarihi: 16.11.2024 13:03