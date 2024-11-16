Trend Galeri Trend Magazin

Onu Alemin Kıralı’nın Oben’i olarak tanıdık! Birsu Demir’i şimdi görenler ‘Türkan Şoray’a benzetiyor! Değişimi sosyal medyanın dilinde!

Hepimiz onu Alemin Kıralı'nın Oben'i olarak tanıdık! Küçük yıldız şimdi büyüdü güzeller güzeli bir genç kız oldu. Birsu Demir, sosyal medyayı aktif kullanan oyuncularımızdan. Hayranlarıyla Instagram'dan iletişim kuran genç oyuncu paylaşımlarıyla ilgi odağı olmayı başarıyor. Alemin Kıralı'nın Oben'i Birsu Demir, son paylaşımıyla adeta mest etti. Türkan Şoray'a benzetilen güzel oyuncu Birsu Demir, sosyal medyayı salladı. Birsu Demir'i görenler 'Büyüyünce Türkan Şoray'a benzemiş" dedi. İşte 25 yaşındaki başarılı oyuncu Birsu Demir'in çok beğenilen paylaşımı…

Giriş Tarihi: 16.11.2024 12:58 Güncelleme Tarihi: 16.11.2024 13:03
Onu Alemin Kıralı’nın Oben’i olarak tanıdık! Birsu Demir’i şimdi görenler ‘Türkan Şoray’a benzetiyor! Değişimi sosyal medyanın dilinde!

Sosyal medyayı kasıp kavurdu... Genç oyuncu Birsu Demir'i görenler 'Büyüyünce Türkan Şoray'a benzemiş" dedi.

Onu Alemin Kıralı’nın Oben’i olarak tanıdık! Birsu Demir’i şimdi görenler ‘Türkan Şoray’a benzetiyor! Değişimi sosyal medyanın dilinde!

Bir dönemin çocuk oyuncularından Birsu Demir değişimi ile sosyal medyanın konuşulan isimlerinden olmayı başarıyor. Verdiği cüretkar pozlarla mest eden Birsu Demir öyle pozlar verdi ki takipçileri alev emojileri yağdırdı.

Onu Alemin Kıralı’nın Oben’i olarak tanıdık! Birsu Demir’i şimdi görenler ‘Türkan Şoray’a benzetiyor! Değişimi sosyal medyanın dilinde!

Alemin Kıralı dizisindeki Oben karakteriyle hafızalarda yer edinen Birsu Demir'in son hali sosyal medyaya damga vurdu.

Onu Alemin Kıralı’nın Oben’i olarak tanıdık! Birsu Demir’i şimdi görenler ‘Türkan Şoray’a benzetiyor! Değişimi sosyal medyanın dilinde!

İşte farklı güzelliğiyle bakışları üzerine çeken Alemin Kıralı'nın Oben'i Birsu Demir'in son hali...

Onu Alemin Kıralı’nın Oben’i olarak tanıdık! Birsu Demir’i şimdi görenler ‘Türkan Şoray’a benzetiyor! Değişimi sosyal medyanın dilinde!

Birsu Demir son pozlarıyla mest etti.

SON DAKİKA SON DAKİKA