Onu hep çocuk olarak hatırlıyoruz! Aliye’nin küçük Arda’sı artık kocaman! Ayberk Koçar’ın yeni mesleğini duyanlar şaştı kaldı

Ancak bu parlak başlangıcın ardından Ayberk, oyunculuktan başka bir yol seçerek uzun süredir gözlerden uzak bir hayat yaşamayı tercih etti. Kariyerini farklı alanlara yönlendiren genç oyuncu, sahnelerin ve ekranların tozundan uzak, daha sakin bir yaşam sürüyor.

İŞTE YENİ MESLEĞİ...

Yıllar içinde oyunculuğu bırakan Ayberk Koçar, başka bir mesleğe yöneldi.Ayberk Koçar, Bahçeşehir Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nden mezun oldu. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Denizcilik Çalışmaları Bölümü'nde yüksek lisansını da bitiren Koçar, bir mimarlık şirketince çalışıyor.