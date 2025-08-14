Trend
Onu herkes 02 Melih olarak hatırlıyordu...Biri Bizi Gözetliyor yarışmacısı Melih'in son hali ortaya çıktı! Saçına sakalına aklar düşmüş
Bir döneme damga vuran Biri Bizi Gözetliyor yarışmasında 02 Melih olarak hatırlanan Melih Değirmenci'nin yıllar sonra son hali ortaya çıktı. Saçına sakalına aklar düşen ünlü isim bakın şimdi ne yapıyor!
Giriş Tarihi: 14.08.2025 11:11
Güncelleme Tarihi: 14.08.2025 11:12