Onu herkes 02 Melih olarak hatırlıyordu...Biri Bizi Gözetliyor yarışmacısı Melih’in son hali ortaya çıktı! Saçına sakalına aklar düşmüş

Onun ardından bir tane Güneydoğu'da okul açtık. Aynı parayla bunu becerebildik. Benim sosyal sorumluluk projelerim hala bitmedi. O günden bu güne bir çok şey yaptık. Okullar açtık, internet sınıfları açtık. O paradan bir şey harcamadım. Daha sonra 4 tane dizi yaptım, 2 tane film yaptım. Ardından bir albüm. O gelirle de kendi hayatımı idame ettirdim.