Trend Galeri Trend Magazin Onu herkes 02 Melih olarak hatırlıyordu...Biri Bizi Gözetliyor yarışmacısı Melih'in son hali ortaya çıktı! Saçına sakalına aklar düşmüş

Bir döneme damga vuran Biri Bizi Gözetliyor yarışmasında 02 Melih olarak hatırlanan Melih Değirmenci'nin yıllar sonra son hali ortaya çıktı. Saçına sakalına aklar düşen ünlü isim bakın şimdi ne yapıyor!

Giriş Tarihi: 14.08.2025 11:11 Güncelleme Tarihi: 14.08.2025 11:12
02 MELİH ŞİMDİ NE YAPIYOR?

BBG evi şampiyonu 02 Melih şimdi ne yapıyor? Şöhreti balon misali çabuk sönen, bir zamanların ünlü isimleri yıllar sonra ortaya çıkınca sosyal medyanın gündemine oturuyor. Bu isimlerden sonuncusu Biri Bizi Gözetliyor ile tanınan Melih Değirmenci oldu. BBG Melih aradan geçen yıllarda öyle bir değişti ki görenler "Yok artık" demeden edemedi...

2001 yılında yayınlanmaya başlayan Biri Bizi Gözetliyor kısaca BBG yarışması Türk Televizyon tarihinin en ilginçlerindendi. Yarışmacıların çalışarak para kazandıkları ve aynı evde yaşayarak günü geçirdikleri BBG bir sürü skandala da sahne olmuştu ve izlenme rekorları kırmıştı.

YILLAR SONRA ORTAYA ÇIKTI

BBG'nin en dikkat çeken isimlerin ve şampiyonu '02 Melih' yıllar sonra ortaya çıktı. İşte BBG Melih'in değişimi ve şimdiki mesleği...

SAÇINA SAKALINA AKLAR DÜŞTÜ

Yarışmadan büyük bir şöhret ile ayrılan sonrasında oyunculuk ve şarkıcılık yapan BBG Melih Değirmenci'nin saçı sakalı ağardı...

"BİRİ HALA BİZİ GÖZETLİYOR MU?"

Katıldığı davette gazetecilerden kaçamayan Değirmenci, muhabirin "Biri hala bizi gözetliyor mu?" sorusuna karşılık "Artık bitti bitti, aradan 20 seneden fazla geçti" cevabını verdi.

"KAMERA ARKASINA GEÇTİM"

Sektörden uzaklaşmadığını belirten Melih Değirmenci, "Bizim kamera önüyle başlayan bir hikayemiz var. Daha sonrasında güzel sanatlar, oyunculuk derken biraz daha kamera arkasına geçtim. Bir cast ajansında menajerlik yapıyorum" dedi.

KAZANDIĞI ÖDÜL İLE NE YAPTI?

Melih Değirmenci daha önce yarışmadan kazandığı ödül ile ne yaptığını şu sözlerle açıklamıştı:

- Biz çok yüksek paralar almadık. O Acun döneminde başladı. Yarışmanın finalinde 100 bin TL kazandım. Bölüm başı yada haftalık bir şey ödenmiyordu. 1. olduğum için bir ödülümüz vardı. Onunla da bir ameliyat yaptırdık komşumuza çok şükür. Kalp nakli yaptırdık.

Onun ardından bir tane Güneydoğu'da okul açtık. Aynı parayla bunu becerebildik. Benim sosyal sorumluluk projelerim hala bitmedi. O günden bu güne bir çok şey yaptık. Okullar açtık, internet sınıfları açtık. O paradan bir şey harcamadım. Daha sonra 4 tane dizi yaptım, 2 tane film yaptım. Ardından bir albüm. O gelirle de kendi hayatımı idame ettirdim.

POPSTAR FİRDEVS ŞİMDİ NE YAPIYOR?

2000'li döneme damgasını vuran Popstar'ın finalistlerinden Firdevs Güneşli de, yıllar sonra ortaya çıktı. Yarışmanın ikinci ayrılan Firdevs'in son hali, herkesi şaşırttı.

Yarışmanın üzerinden uzun bir süre geçerken, adından söz ettirmeyi başaranlardan birisi de Firdevs Güneşli oldu.

Firdevs, Popstar yarışmasında sempatik tavırları ve jüri üyesi Armağan Çağlayan ile tatlı atışmaları sırasında dikkat çekmişti.

Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren Firdevs Güneş, son olarak evinin kapısını açtığı Evrim Akın'ın programında ortaya çıktı.

Yarışmanın birincisi Abidin ile bir dönem aşk yaşayan Firdevs Güneş, 5 yıl önce evlenip Bolu'ya yerleşti.

Özel günlerde sahne almaya devam eden Güneş, zaman zaman sosyal medyadan da paylaşımda bulunuyor.

Popstar Firdevs şimdilerde İstanbul'dan uzak sakin ve doğa ile iç içe bir hayat sürüyor.

Türkiye'ye damgasını vuran Popstar, jüri üyeleri ve yarışmacılarıyla bir neslin hafızasına kazındı. Popstar yarışmasından adını bugünlere taşıyan birçok isim çıktı. Bu isimlerden biri de Popstar Bayhan...

Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren Popstar Bayhan yıllar sonra ortaya çıktı.

Ercan Saatçi, Armağan Çağlayan ve Deniz Seki'nin jüri üyeliği yaptığı Popstar yarışmasıyla adını tüm Türkiye'ye duyuran Bayhan Gürhan, yıllar sonra son haliyle ortaya çıktı.

Kendine has şarkı yorumu ve performansıyla hafızalara kazınan Popstar Bayhan'ı görenler gözlerine inanamadı.

İşte Popstar Bayhan'ın son hali...

İşte Popstar Bayhan'ın son hali...

Popstar yarışması 2003 yılında ekrana geldiği ilk bölümüyle milyonlarca izleyicinin radarına takılmıştı. Jüride Deniz Seki, Armağan Çağlayan, Ercan Saatçi ve Ahmet San vardı. Yarışmacıların ya da jürinin her adımı her söylediği o haftanın popüler kültür gündemini belirliyordu.

Programda müzikten daha çok yaşanan polemikler konuşuluyordu. 14 hafta süren bu serüvende birinci ise Abidin Özşahin olmuştu.

Özşahin, Popstar'ın ön elemesine başvuru anını şöyle anlatıyor: "O sıra İstanbul'dan yeni Adana'ya gelmiştim. Çünkü yarışma öncesinde İstanbul'da bir albüm maceram olmuştu. İmkansızlıklardan dolayı projem iptal edilmişti.