Onu hiç böyle görmediniz...Diva Bülent Ersoy’un sıfır makyaj hali gündem oldu

Amerika'da hayatını kaybeden ve geçtiğimiz günlerde İstanbul'da son yolculuğuna uğurlanan Ahu Tuğba'nın cenazesine katılmayan sanatçı Bülent Ersoy yaptığı açıklama ile magazin gündeminde yerini aldı. 'CENAZEME KİMSE GELMESİN' Ersoy, sanat dünyasındaki vefasızlıklara sitem ederek 'Cenazeme kimse gelmesin. Ben kendi başıma giderim' ifadelerini kullandı. Bülent Ersoy, abartılı kostümleri ve makyajı ile bütünleşen bir sanatçı oldu. Ersoy'un makyajsız halini merak edenler ise, o kareler karşısında bakakaldı. Cenaze açıklamasıyla konuşulan Bülent Ersoy, şimdi de makyajsız haliyle gündem oldu. Yıllara meydan okuyan marjinal tarzından ödün vermeyen Diva, merak konusu oldu. Ersoy, Nişantaşı'nda bir estetik merkezinden çıkarken görüntülenmişti. Ersoy, 'Bir işlem mi yaptırdınız?' şeklindeki soruya 'Böyle yerlere geldiğinizde illa estetik mi yaptırmak lazım? Bir arkadaşımı ziyaret ettim' diye cevap vermişti. Öte yandan, Bülent Ersoy, 'Benzemez Kimse Bize' programındaki tavırlarıyla gündeme gelmişti. Diva, sosyal medyada hakkında ortaya atılan 'yayına alkollü çıktı' ve 'estetik' iddialarına, 'Söylemezsem Olmaz' canlı yayınına katılarak yanıt vermişti. 'Estetik yaptırdı' iddialarına Diva, 'Yüzüme yıllardır bant hilesi uygulatırım. Bu yayında da aynısını kullandım' açıklamasını getirmişti. İŞTE BÜLENT ERSOY'UN ÇOK KONUŞULAN MAKYAJSIZ HALİ! İŞTE BÜLENT ERSOY'UN ÇOK KONUŞULAN MAKYAJSIZ HALİ! İŞTE BÜLENT ERSOY'UN ÇOK KONUŞULAN MAKYAJSIZ HALİ! Diğer ünlü isimlerin de makyajsız hallerini sizler için derledik ... EBRU GÜNDEŞ SİBEL CAN GÖKÇE BAHATIR DEMET AKALIN İREM DERİCİ HİLAL ALTINBİLEK SEREN SERENGİL HATİCE ŞENDİL MERVE BOLUĞUR BURCU ESMERSOY ECE SEÇKİN CEYDA ATEŞ FAHRİYE EVCEN SERENAY SARIKAYA BÜŞRA PEKİN NESLİHAN ATAGÜL HÜLYA AVŞAR ASLIHAN TANDOĞAN GÖKSEL SİNEM KOBAL SEDA SAYAN NİLPERİ ŞAHİNKAYA GİZEM KARACA ECE USLU NUR FETTAHOĞLU ASLIHAN GÜRBÜZ MERYEM UZERLİ YASEMİN ÖZİLHAN ZİYNET SALİ