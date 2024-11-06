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Onu hiç böyle görmediniz...Diva Bülent Ersoy’un sıfır makyaj hali gündem oldu

Gözlerimizin abartılı makyajlarla görmeye alışık olduğu Türk sanat müziğinin Diva'sı Bülent Ersoy'u hiç böyle görmediniz... Ersoy'un makyajsız hali ile görenleri şaşkına çevirdi.

Giriş Tarihi: 06.11.2024 16:37 Güncelleme Tarihi: 06.11.2024 16:37
Onu hiç böyle görmediniz...Diva Bülent Ersoy’un sıfır makyaj hali gündem oldu

Amerika'da hayatını kaybeden ve geçtiğimiz günlerde İstanbul'da son yolculuğuna uğurlanan Ahu Tuğba'nın cenazesine katılmayan sanatçı Bülent Ersoy yaptığı açıklama ile magazin gündeminde yerini aldı.

Onu hiç böyle görmediniz...Diva Bülent Ersoy’un sıfır makyaj hali gündem oldu

"CENAZEME KİMSE GELMESİN"

Ersoy, sanat dünyasındaki vefasızlıklara sitem ederek "Cenazeme kimse gelmesin. Ben kendi başıma giderim" ifadelerini kullandı.

Onu hiç böyle görmediniz...Diva Bülent Ersoy’un sıfır makyaj hali gündem oldu

Bülent Ersoy, abartılı kostümleri ve makyajı ile bütünleşen bir sanatçı oldu. Ersoy'un makyajsız halini merak edenler ise, o kareler karşısında bakakaldı.

Onu hiç böyle görmediniz...Diva Bülent Ersoy’un sıfır makyaj hali gündem oldu

Cenaze açıklamasıyla konuşulan Bülent Ersoy, şimdi de makyajsız haliyle gündem oldu.

Onu hiç böyle görmediniz...Diva Bülent Ersoy’un sıfır makyaj hali gündem oldu

Yıllara meydan okuyan marjinal tarzından ödün vermeyen Diva, merak konusu oldu.

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