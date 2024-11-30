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Onu tanıdınız mı? Bu tatlı kız çocuğu şimdi çok ünlü bir oyuncu!

Ünlü oyuncunun çocukluk fotoğrafı sosyal medyaya damga vurdu. Henüz 3 yaşındayken çekildiği fotoğrafı paylaşan tescilli güzel, takipçilerini geçmişe götürdü. Sizce bu ünlü oyuncu kim?

Giriş Tarihi: 30.11.2024 07:18 Güncelleme Tarihi: 30.11.2024 07:19
Onu tanıdınız mı? Bu tatlı kız çocuğu şimdi çok ünlü bir oyuncu!

Takipçileri tescilli güzeli gözlerinden tanıdı! Ünlü oyuncu çocukluk fotoğrafını paylaştı.

Onu tanıdınız mı? Bu tatlı kız çocuğu şimdi çok ünlü bir oyuncu!

Bir süredir meslektaşı Hakan Kurtaş ile aşk yaşayan oyuncu Birce Akalay, 3 yaşındayken çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı.

Onu tanıdınız mı? Bu tatlı kız çocuğu şimdi çok ünlü bir oyuncu!

Birce Akalay, sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Onu tanıdınız mı? Bu tatlı kız çocuğu şimdi çok ünlü bir oyuncu!

Ünlü oyuncunun paylaşımları takipçilerinden yorum ve beğeni alıyor.

Onu tanıdınız mı? Bu tatlı kız çocuğu şimdi çok ünlü bir oyuncu!
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