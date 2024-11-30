Onu tanıdınız mı? Bu tatlı kız çocuğu şimdi çok ünlü bir oyuncu!

Ünlü oyuncunun çocukluk fotoğrafı sosyal medyaya damga vurdu. Henüz 3 yaşındayken çekildiği fotoğrafı paylaşan tescilli güzel, takipçilerini geçmişe götürdü. Sizce bu ünlü oyuncu kim?