Onu tanıdınız mı? Bu tatlı kız çocuğu şimdi çok ünlü bir oyuncu!

Takipçileri tescilli güzeli gözlerinden tanıdı! Ünlü oyuncu çocukluk fotoğrafını paylaştı. Bir süredir meslektaşı Hakan Kurtaş ile aşk yaşayan oyuncu Birce Akalay, 3 yaşındayken çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı. Birce Akalay, sosyal medyada ilgi odağı oldu. Ünlü oyuncunun paylaşımları takipçilerinden yorum ve beğeni alıyor. Birce Akalay'ın '1987 Stüdyo Yüksel, 2017 Mehmet Turgut' notuyla paylaştığı fotoğrafa takipçileri 'hiç değişmedin' yorumlarını yaptılar. Güzel gözleri, ipek saçları ve yüzünden silinmeyen gülüşü ile bu tatlı kız çocuğu acaba hangi ünlümüz? Tüm sevimliliği ile daha o zamandan ışık saçan bu tatlı kız çocuğu, şimdilerin tescilli güzellerinden... Üstelik bir oyuncu... Sosyal medyada ünlü isimlerin çocukluk fotoğrafları oldukça fazla ilgi görüyor. Son olarak ortaya çıkan minik bir kız çocuğunun fotoğrafının şimdilerin çok ünlü bir oyuncusuna ait olduğunu öğrenenler 'Gülüşü hiç değişmemiş' demeden edemiyor. Sosyal medyanın konuştuğu bu güzel gözlü minik kızın kim olduğunu öğrenenler 'Belliymiş Türkiye güzeli olacağı...' demeden edemiyor. Televizyon ekranlarında, sinema perdesinde ya da gazetelerde her gün gördüğünüz ünlüleri bakalım çocukluk halleri ile tanıyabilecek misiniz... Tüm sevimliliği ile daha o zamandan ışık saçan bu tatlı kız çocuğu, şimdilerde yıldız futbolcu Mesut Özil ile örnek evliliği olan tescilli güzel Amine Gülşe'den başkası değil. Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil ile tescilli güzel eşi Amine Gülşe 2019'da görkemli bir düğünle evlenmişti. Aşkları parmakla gösterilen ve evliliklerini iki kız çocuğu ile taçlandıran Mesut Özil ile Amine Gülşe, mutlu bir aile tablosu çiziyor. Ünlü futbolcu Mesut Özil ile oyuncu eşi Amine Gülşe'nin sosyal medya paylaşımları ilgi ile takip ediliyor Görenler tanıyamıyor! Milyonlarca kişilik hayran kitlesine sahip yıldızların küçüklük fotoğrafları dikkat çekiyor. Kimi gözlerinden hemen tanınıyor kimine de inanılmıyor. İşte şimdinin yıldızlarının çocukluklarından o kareler: Altın saçlı bu çocuk şimdilerin en yakışıklı oyuncusu... Kıvanç Tatlıtuğ Bu fotoğraftaki ünlü ismi tanıyabildiniz mi? Altın sarısı saçları ve mavi gözleriyle gülümseyen bu kız çocuğu şimdilerin ünlü oyuncusu... Son dönemde doğal güzelliği ile dikkatleri çeken ünlü oyuncu çocukluk fotoğrafını paylaştı. Bige Önal... Bu fotoğraftaki ünlü ismi tanıdınız mı? Tahmin ettiğinizi düşünüyoruz. Henüz 8 yaşındayken yanında köpeği ile objektife gülümseyen bu çocuk çok tanıdık bir isim. Tabi ki Çağatay Ulusoy. O ufaklık, şimdilerde kazriyerinin zirvesinde olan Çağatay Ulusoy'un ta kendisi! Sevenleri, dizide İlyas karakterine hayat veren ünlü oyuncu Ozan Akbaba'yı tanıyamadı. 4 çocuğun bulunduğu fotoğrafla geçmişlerine giden birçok isim fotoğrafa ''köyünü unutmayan kaç kişi kaldı?'' yorumları yaptı. İşte birbirinden ünlü isimlerin küçüklük fotoğrafları! İşte o küçük çocuğun şimdiki hali: Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'daki bir sahneden Ozan Akbaba... Afra Saraçoğlu İrem Derici İrem Derici İrem Derici Tamer Karadağlı Sizce kim bu bebek? Azra Akın Zafer Algöz Merve Boluğur Merve Boluğur Merve Boluğur Serenay Sarıkaya Mert Yazıcıoğlu Elinde buket dolusu çiçeklerle poz veren bu tatlı kız bakın kim... Ünlü oyuncu Aslı Enver'den başkası değil... Meryem Uzerli Annesinin kucağında objektife el sallayan kız çocuğunu tanıdınız mı? Fotoğraftaki kişi Aslı Tandoğan... Ünlü oyuncu çocukluk yıllarına ait fotoğrafı 'Canım Annem... Gölköy bizimken...' notu ile paylaştı. Henüz 8 yaşındayken yanında köpeği ile objektife gülümseyen bu çocuğu tanıyabildiniz mi? O ufaklık, ekranlarda fırtınalar estiren Çağatay Ulusoy'un ta kendisi! Kaan Yıldırım Beril Pozam Şebnem Bozoklu Yasmin Erbil Dilan Çiçek Deniz Nusret Gökçe Mavi gözleri, tombik elleri, siyah pabuçları ile etrafını seyreden bu bebeği tanıdınız mı? O şimdilerde yaptığı her açıklamasıyla gündem yaratan çok ünlü bir isim... Fotoğraftaki bebek Hülya Avşar... Avşar kızı Instagram'da paylaştığı bu fotoğrafın altına 'Tombik Hülya' notunu düştü... Bacak bacak üstüne atarak oturan bu kız çocuğu bakın kim? Özge Borak Kenan İmirzalıoğlu Objektife poz veren altın sarısı saçlı bu çocuğu tanıdınız mı? O şimdi çok ünlü bir isim... Uraz Kaygılaroğlu Ünlü oyuncu çocukluk yıllarına ait bu kareyi 'Balıkesir 52 Evler, Beko ve Miçoların evin altındaki park yeni yapılmış yeşermemiş bile...' notu ile Instagram sayfasında paylaştı..., Sarı permalı saçları, siyah kemik gözlükleri, kırmızı balıkçı kazağı ve pötikare ceketi ile objektife poz veren bu oyuncuyu tanıdınız mı? Fotoğraftaki kişi Rıza Kocaoğlu'nun ta kendisi. Esmer güzeli oyuncu, sahnelerin usta isimlerinden Tanju Korel ve Hülya Darcan'ın kızı. Bergüzar Korel Kıvır kıvır saçları, zümrüt yeşili gözleriyle objektife gülümseyen kız çocuğunu tanıyabildiniz mi? Fotoğraftaki küçük kız Birce Akalay'dan başkası değil! Bu fotoğrafı 'Bir genconun albümünden çıkmış benimle de paylaştı sağolsun... 80'ler Bursa'sı..Akbıyık Mahallesi... Cami duvarına yaslanıp sırıtan çocuk tanıdık geldi mi' notuyla yayınlayan ünlü isim ise şimdilerin sevilen komedyeni... Ata Demirer