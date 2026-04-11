Onu yıllar önce terk etmişti! Kadir Ezildi’den yürek burkan baba itirafı! "O an hiç gözümün önünden gitmiyor"

Temizlik videolarıyla geniş bir kitleye ulaşan Kadir Ezildi, Erzurumlu sevgilisi Gamze Türkmen ile evlenerek mutluluğa adım atmıştı. Ezildi, bu kez aile hayatına dair yaptığı açıklamalarla konuşuldu. Ünlü sunucu, yıllar önce babalarının onları nasıl terk ettiğini anlatarak duygusal anlar yaşadığını dile getirdi.

Giriş Tarihi: 11.04.2026 12:19 Güncelleme Tarihi: 11.04.2026 12:34
Çılgın tarzı ve temizlik aşkıyla tanındıktan sonra geniş bir kitleye ulaşan ünlü sunucu Kadir Ezildi, şimdilerde özel hayatıyla gündemden düşmüyor.

Fenomen sunucu, gözlerden uzak aşk yaşadığı sevgilisi Gamze Türkmen ile mutlu bir evlilik sürdürüyor. Ezildi şimdi de babasıyla gündem oldu.

"ONU AFFETMİYORUM"

Ezildi, daha önce yıllardır babası ile görüşmediğini belirterek, 'Onu affetmiyorum' demişti.

"O AN HİÇ GÖZÜMÜN ÖNÜNDEN GİTMİYOR"

Ezildi katıldığı bir programda babasının kendilerini terk ettiği anı duygusal sözlerle anlattı.

"Babam taksi çağırdı, bindi. Bizim mutfaktaki balkon kapısının arasında böyle bir boşluk var. Sadece perdeyi açtım. O an hiç gözümün önünden gitmiyor. 31 yaşındayım hala o anı canlı olarak görebiliyorum. Bazı film sahneleri var. Aslında diyorum ki hayatımın bazı sahnelerini film sahnesi gibi montajlasalar müzikle verseler gerçekten inanılmaz duygusal sahneler var. Babam poşetleri valizlere koydu.

"BAKIŞIM BİLE YETMEDİ DÖNMESİNE"

Kapıyı açarken şöyle bir yukarı baktı. O an benim bakışıma denk geldi. Bindi, gitti. O son bakış. Sonra aradı evi. Biz artık konuşmuyoruz. İletişimi koparttık. Duygusal bir ses tonundaydı. 'Bana oradan bakışını hiç unutmuyorum' dedi. Bakışım bile yetmedi dönmesine."

Öte yandan ailesini yıllar önce terk ettiği için eleştirilerin hedefi olan Mehmet Ezildi geçen yıllarda isyan etmişti.

"YASAL İŞLEMLER BAŞLATILMIŞTIR"

Eleştirilere daha fazla dayanamayan Mehmet Ezildi, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda: 'Şu ana kadar sessiz kalıp cevap vermeyişimin nedeni oğlum Kadir Ezildi'ye zarar vermemektir. Ayrıca hakkımda bilgi sahibi olmayıp, hakaret içerikli mesaj atan ve yorum yapanlarla ilgili yasal işlemler başlatılmıştır.' ifadelerini kullanmıştı.

Peki özel hayatı mercek altına alınan sempatik sunucu, Kadir Ezildi'nin asıl mesleğini biliyor musunuz?

Ezildi, daha önce özel bir hastanede arşiv sorumlusuydu...

Diğer ünlü isimlerinde merak edilen mesleklerini sizler için derledik...

DENİZ CAN AKTAŞ

Bugüne kadar; 'Tatlı Küçük Yalancılar', 'Avlu' ve 'Hayat Bazen Tatlıdır' gibi sevilen dizilerde rol alan Aktaş'ın Piri Reis Üniversitesi Gemi Makineleri ve İşletme Mühendisliği Bölümü'nden mezun olduğu ortaya çıktı.

"ADIM DA BURADAN GELİYOR"

Aktaş, "Denizcilik bizim dede mesleğimiz, ailem de 30 yıldır bu geleneği devam ettiriyor. Böyle bir yapı içerisinde denizden uzak durmam mümkün değildi tabii. Bu yüzden gemi makineleri işletme mühendisliği okudum. Şimdi sektörün dışına çıkan az sayıda aile üyesinden biri de benim. Adım da buradan geliyor." demişti.

SELMA ERGEÇ

DİZİ İÇİN DOKTORLUĞU BIRAKTI

Selma Ergeç de babasının izinden giderek doktor olmaya karar verdi ve Tıp Fakültesi'ne girdi. Yurt dışında eğitim gören Ergeç, eğitiminin 3. yılında staj için Türkiye'ye geldi ve kendisini setlerde buldu.

1997 yılında Böyle mi Olacaktı dizisiyle kamera karşısına geçen Ergeç, kariyeri boyunca Asi, Muhteşem Yüzyıl, Vatanım Sensin, Atiye, Yaşamayanlar gibi güçlü projelerde rol aldı.

İLHAN ŞEN

19 Aralık 1987 Bulgaristan doğumludur. Ailesi ile birlikte 2 yaşında iken İstanbul'a yerleşmiştir. İlköğretim ve Ortaokulu İstanbul'da tamamlamış ardından üniversite eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nde tamamlamıştır.

NUR FETTAHOĞLU

Fettahoğlu verdiği bir röportajda "Oyunculuk hep vardı aklımda. Ama ailem izin vermedi işte. Ablam çok erken yaşta işe başladı bankada. Bir gün ziyaretine gittim. Müdürleri oradaydı, tamamen tesadüf... 'Sen de bankacı olacak mısın' diye dalga geçtiler benimle. Ben de sınavına girdim ve kazandım. Kazanınca beş sene orada çalıştım" demişti.

Bir süre spikerlik görevini üstlenen Nur Fettahoğlu oyunculuk kariyerine Benden Baba Olmaz dizisi ile adım atmış, daha sonra Gönül Salıncağı dizisinde oynamış, Kurtlar Vadisi Filistin sinema filminde başrol, Hayat Yolunda dizisine Şafak, Filinta dizisinde Süreyya karakterlerini canlandırmıştı.

BURAK ÖZÇİVİT

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde fotoğrafçılık eğitimi alarak hayata bu meslekle 'Merhaba' diyen Burak Özçivit için her şey babasının ondan habersiz Best Model Yarışması'na başvurmasıyla başladı.

FAHRİYE EVCEN

Düsseldorf Heinrich Heine Üniversitesi'nde sosyoloji okuyan Fahriye Evcen, İstanbul'a geldiği bir yaz tatilinde Oya Aydoğan'la tanışınca oyunculuk macerasına ilk adımını atmış oldu.

KEREM BURSİN

Oyuncu Kerem Bursin daha önce yaptığı açıklamada ''Amerika'da yaşadığım yıllarda şoförlük, spor hocalığı, bodyguardlık yaptım. Harçlığımı çıkarmak için tuvalet temizledim'' demişti.