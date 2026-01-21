Trend Galeri Trend Magazin Opera dünyası yasa boğuldu: Sanatçı Emrah Erdem Gedik hayatını kaybetti!

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) 48 yaşındaki koro sanatçısı Emrah Erdem Gedik'ten acı haber geldi. Ünlü sanatçı evinin balkonundan düşerek feci şekilde hayatını kaybetti. İşte detaylar!

Giriş Tarihi: 21.01.2026 15:19
Sanat camiasın yasa boğan olay, Merkez Mahallesi'nde dün saat 22.38 sıralarında meydana geldi.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) koro sanatçısı Emrah Erdem Gedik, oturduğu 13 katlı binanın 5'inci katındaki dairenin balkonundan bahçeye düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri ağır yaralanan Gedik'i ambulansla hastaneye götürdü.

Gedik burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Gedik'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Burada yapılan incelemelerin ardından cenaze ailesine teslim edildi.