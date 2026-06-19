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Orhan Gencebay'dan milyonları ağlatan "Babalar Günü" çağrısı! "Hatasız kul olmaz" diyerek açıkladı: "Artık bıraktım..."
Orhan Gencebay'dan milyonları ağlatan "Babalar Günü" çağrısı! "Hatasız kul olmaz" diyerek açıkladı: "Artık bıraktım..."
Türk müziğinin usta ismi Orhan Gencebay, Yeşilay için kamera karşısına geçti, bağımlılığın pençesine düşen gençleri baba şefkatiyle uyardı. Orhan Baba "Babalar sözünü tutar" diyerek, onları bağımlılıkla mücadelede yalnız bırakmayacağının sözünü verip şu tavsiyede bulundu: "Ben 44 yıl önce sigarayı bıraktım. Hatasız kul olmaz yeter ki bırakmayı bilin."
Giriş Tarihi: 19.06.2026 09:25
Güncelleme Tarihi: 19.06.2026 09:31