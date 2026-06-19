Orhan Gencebay'dan milyonları ağlatan "Babalar Günü" çağrısı! "Hatasız kul olmaz" diyerek açıkladı: "Artık bıraktım..."

SEVGİYİ, SAYGIYI VE İYİLİĞİ HAYATINIZDAN EKSİK ETMEYİN

Gençlere tavsiyelerini ise Oorhan Baba şöyle sıraladı: "Alkol ve sigaradan medet ummayın. Hayatı güzelleştirmek için güzel ve iyi olana yönelmemiz gerekir. Yeşilay da yıllardır insanımıza doğru yolu göstermek için çalışan en önemli kurumlarımızdan biridir. İnsanız, hata yapabiliriz. Yeter ki telafisi mümkün olmayan hatalar yapmayalım.