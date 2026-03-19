Orhan Gencebay’dan sevindiren haber! Usta sanatçı taburcu oldu!

81 yaşındaki usta sanatçı Orhan Gencebay, geçtiğimiz gün rahatsızlanarak hastaneye başvurmuştu. Orhan Gencebay'dan bugün sevindiren haber geldi. İşte detaylar...

İHA
Giriş Tarihi: 19.03.2026 18:02 Güncelleme Tarihi: 19.03.2026 18:53
Orhan Gencebay’dan sevindiren haber! Usta sanatçı taburcu oldu!

Yüksek ateş nedeniyle rahatsızlanan 81 yaşındaki usta sanatçı Orhan Gencebay, geçtiğimiz günlerde hastaneye başvurmuştu. Usta sanatçı Orhan Gencebay'dan sevindiren haber bugün geldi.

Orhan Gencebay’dan sevindiren haber! Usta sanatçı taburcu oldu!

TEDBİR AMAÇLI YATIRILMIŞTI

Korona virüs şüphesiyle tedavi altına alınan sanatçı, tedbir amaçlı yatırılmıştı.

Orhan Gencebay’dan sevindiren haber! Usta sanatçı taburcu oldu!

TEDAVİ TAMAMLANDI

2 gündür tedavisi süren Gencebay'ın tedavisi tamamlandı.

Orhan Gencebay’dan sevindiren haber! Usta sanatçı taburcu oldu!

EŞİYLE BİRLİKTE EVE GEÇTİ

Usta sanatçı, tekerlekli sandalye ile hastanenin önündeki aracına binerek eşi Sevim Emre ile birlikte evine gitti.

Usta sanatçı Orhan Gencebay tedavisinin ardından taburcu edildi

Orhan Gencebay’dan sevindiren haber! Usta sanatçı taburcu oldu!

İşte diğer ünlü isimlerin bilinmeyen hastalıkları...

SEZEN AKSU

'Minik Serçe' lakaplı usta sanatçı Sezen Aksu, günümüzde oldukça yaygın olan bir hastalıkla mücadele ediyor.

Orhan Gencebay’dan sevindiren haber! Usta sanatçı taburcu oldu!

Ünlü sanatçı uzun yıllardır 'panik atak' hastalığı tedavisi görüyor. Uzun süre tedavi gören Minik Serçe hala panik atak hastalığını yenebilmiş değil.

Orhan Gencebay’dan sevindiren haber! Usta sanatçı taburcu oldu!

KIVANÇ TATLITUĞ

Türkiye'nin en başarılı ve yakışıklı oyuncularından biri olarak kabul edilen Kıvanç Tatlıtuğ, hem yeteneği hem de karizmasıyla milyonların kalbini kazanmayı başardı.

Orhan Gencebay’dan sevindiren haber! Usta sanatçı taburcu oldu!

Oyunculuğuyla takdir toplayan Kıvanç Tatlıtuğ'un hastalığını belki de duyunca çok şaşıracaksınız.

Orhan Gencebay’dan sevindiren haber! Usta sanatçı taburcu oldu!

Uzun süre uyku apnesi hastalığıyla boğuştu. Oldukça hayati tehlikeler içeren bu hastalığı uzun tedavi yöntemleri ile yendi.

Orhan Gencebay’dan sevindiren haber! Usta sanatçı taburcu oldu!

SEDA SAYAN

Özel hayatı ve kariyeri ile her daim dikkat çeken Seda Sayan da yıllardır hastalıkla mücadele ediyor.

Orhan Gencebay’dan sevindiren haber! Usta sanatçı taburcu oldu!

Tiroid bezi rahatsızlığı olan ve düzenli olarak ilaç kullanan ünlü sunucu aç kalamıyor. Yemek yemediği zaman oldukça rahatsızlanan ve başı dönen Seda Sayan hastalığına hala bir çare bulabilmiş değil.

Orhan Gencebay’dan sevindiren haber! Usta sanatçı taburcu oldu!

MEHMET ALİ ERBİL

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in hastalığı, ilk duyulduğunda oldukça tuhaf karşılanıyor.

Orhan Gencebay’dan sevindiren haber! Usta sanatçı taburcu oldu!

Erbil, ''Kaçış Sendromu'' isimli hastalığı nedeniyle sık sık hastalığı nedeniyle hastaneye kaldırılıyor.Ünlü şovmen sürekli doktor kontrolünde yaşıyor.

Orhan Gencebay’dan sevindiren haber! Usta sanatçı taburcu oldu!

EBRU GÜNDEŞ

Ebru Gündeş'in albüm tanıtımı sırasında beyin kanaması geçirdiği anlar kameralara yansıyarak yurt dışına yayılmıştı.

Orhan Gencebay’dan sevindiren haber! Usta sanatçı taburcu oldu!

Ölüm kalım savaşı veren ve oldukça zor bir beyin ameliyatı geçiren Gündeş sağlığına kavuşmuştu. Ebru Gündeş şimdi sağlığına dikkat ediyor ve sık sık kontrole gidiyor.

Orhan Gencebay’dan sevindiren haber! Usta sanatçı taburcu oldu!

AJDA PEKKAN

79 yaşındaki 'Süperstar' Ajda Pekkan'ın hastalığı yıllar sonra ortaya çıkmıştı.

Orhan Gencebay’dan sevindiren haber! Usta sanatçı taburcu oldu!

Pekkan'ın yıllardır kalp hastası olduğu ortaya çıkınca daha önce 2 stent takılan kalbine rahatsızlığı tekrarlayınca 1 stent daha takılmıştı. Son zamanlarda bu rahatsızlığı olmayan Süperstarın kalp rahatsızlığı hala devam ediyor.

Orhan Gencebay’dan sevindiren haber! Usta sanatçı taburcu oldu!

LADY GAGA

Dünyaca ünlü şarkıcı Lady Gaga, bir konserini iptal ettikten sonra fibromiyalji hastalığının olduğunu duyurarak bu konuda farkındalık yaratmak istediğini açıklamıştı.

Orhan Gencebay’dan sevindiren haber! Usta sanatçı taburcu oldu!

BELLA HADİD

Podyumların gözde modellerinden Bella Hadid, Lyme hastalığı ile mücadele ediyor. Hadid'in annesi Yolanda Hadid ile kardeşi Anwar Hadid de bağışıklık sistemini etkileyen bu hastalıktan muzdarip.

Orhan Gencebay’dan sevindiren haber! Usta sanatçı taburcu oldu!

SELENA GOMEZ

Selena Gomez, uzun bir süredir Lupus hastalığıyla mücadele ediyor. Gomez, hastalığı nedeniyle böbrek nakli ameliyatı olmuştu. Şarkıcı, hayatını konu alan belgeselde ise 2018 yılında kendisine bipolar bozukluk teşhisi konduğunu da söylemişti.