Orlanda Bloom'la 9 yıllık ilişkisini bitirmişti... Şarkıcı Katy Parry kalbini Eski Kanada Başbakanı Justin Trudeau'ya kaptırdı: İlk kez el ele görüntülendiler!

Dünyaca ünlü şarkıcı Katy Parry oyuncu Orlanda Bloom'la 9 yıllık ilişkisini sonlandırarak yabancı basını şoke etmişti. Parry son olarak taze aşk hayatıyla gündeme geldi. Kalbini Eski Kanada Başbakanı Justin Trudeau'ya kaptıran Katy Parry sevgilisiyle ilk kez görüntülendi!

Giriş Tarihi: 26.10.2025 14:11
'I Kissed a Girl', 'Hot N Cold' ve 'Roar' şarkılarıyla 2000'li yıllara damga vuran dünyaca ünlü şarkıcı Katy Parry, sesiyle herkesi kendine hayran bırakmıştı.

Kariyeri kadar özel hayatıyla da gündeme gelen Parry, Orlanda Bloom'la 9 yıllık büyük aşkını bitirmesinin ardından herkese büyük bir şok yaşatmıştı.

İkilinin neden ilişkilerini sonlandırdığı herkes tarafından merak edilirken, yakın kaynaklar 'beklenen bir ayrılık' olduğunu iddia etmişti.

Ünlü şarkıcı ayrıldıktan bir süre sonra bomba aşk hayatıyla yeniden gündeme geldi.

Eski Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve adı aşk dedikodularına karışan Parry, ilk kez geçen yaz aydında yemek yerken kameralara yansımıştı.

Ortaya çıkan bomba aşk sorasından ikili hiçbir objektif karşısına çıkmamıştı.

İLK KEZ EL ELE YAKALANDILAR!

Katy Parry ve Justin Trudeau, geçtiğimiz saatler de Paris'te el ele görüntü verdi.

İlk kez halkın karşısına çıkan ve aşklarını ilan eden çift, sorulan sorulara yanıt vermeyerek hızlıca uzaklaştı.

Yabancı basını şimdiden Parry ve Trudeau'nun ilişkilerinde ne denli ciddi olup olmadığı merakı sardı...

