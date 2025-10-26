Trend
Orlanda Bloom'la 9 yıllık ilişkisini bitirmişti... Şarkıcı Katy Parry kalbini Eski Kanada Başbakanı Justin Trudeau'ya kaptırdı: İlk kez el ele görüntülendiler!
Dünyaca ünlü şarkıcı Katy Parry oyuncu Orlanda Bloom'la 9 yıllık ilişkisini sonlandırarak yabancı basını şoke etmişti. Parry son olarak taze aşk hayatıyla gündeme geldi. Kalbini Eski Kanada Başbakanı Justin Trudeau'ya kaptıran Katy Parry sevgilisiyle ilk kez görüntülendi!
Giriş Tarihi: 26.10.2025 14:11