Orta Doğu gerilimi tırmandı: Savaşın asıl nedeni ortaya çıktı! ABD meclis üyesinden Epstein ifşası...

Yapay zeka ile her şey serbest mi?

Değerli meslektaşım ve arkadaşım Ömür Gedik yeni şarkısı Yan Yana için ilginç bir klip çekti. Yönetmenliğini Poyraz Ergin'in üstlendiği klip, renkli atmosferi ve sürpriz finaliyle dikkat çekiyor. Klibin en çok konuşulan bölümü ise yapay zekâ teknolojisiyle hazırlanan sahne oldu. Ömür Gedik, dünyaca ünlü yıldız Brad Pitt ile aynı karede buluştu. Brad Pitt'i klibine "taşıyan" Ömür Gedik, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Peki yapay zeka marifetiyle herkes herkesi klibinde oynatabilir mi? Bunun bir telif hukuku yok mu? Değerli şarkıcı dostlar, sakın ola ki, Ömür yaptı diye siz de önünüze gelen ünlü ile klip çekmeye kalkmayın. Yoksa milyon dolarlık tazminatlara mahkum olabilirsiniz. Peki Ömür Gedik bu işi nasıl becerdi? Muhtemelen "hatır - gönül" yardımıyla. Zira daha önce Cannes Film Festivali ve Los Angeles'ta onunla iki kez röportaj yapmış, dostluk ve güvenini kazanmıştı. Yoksa yılların şarkıcısı ve yazarı, böyle büyük bir riski asla almazdı.



Gaf'let kürsüsü

Okulda ders görürken bombayla katledilen 153 İranlı kız öğrencinin toprağa verildiği gün ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth "Daha ölümcül olacağız" demesin mi?

Zap'tiye

Reklamına "8 parça tencere seti" yazıp, 4 tencere 4 de kapak gönderenleri nereye havale ediyorduk?

Ne demiş?

"Taziyemiz yemeksizdir. Bizim acımız varken sizin açlığınızı düşünemeyiz. İsterseniz gelmeyin." (Şanlıurfa sayfasından bir paylaşım)