Orta Doğu gerilimi tırmandı: Savaşın asıl nedeni ortaya çıktı! ABD meclis üyesinden Epstein ifşası...
Dünyanın gözü savaşa odaklanmışken, Epstein dosyasındaki kritik gelişmeler sessizce gündemden kayboldu. Ancak ABD Temsilciler Meclisi Üyesi'nin yaptığı bir açıklama, konunun yönünü değiştirdi. Detaylar, Günaydın yazarı Yüksel Aytuğ tarafından bugünkü köşesinde kaleme alındı.
Giriş Tarihi: 05.03.2026 06:52
Güncelleme Tarihi: 05.03.2026 07:00