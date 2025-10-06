Trend Galeri Trend Magazin Ortadoğu’nun ünlü fenomeni Türkiye’ye hayranlığını böyle anlattı! "Onların stillerini çok beğeniyorum"

Ortadoğu'nun ünlü fenomeni Karen Wazen Bakhazi, tam bir Türkiye sevdalısı. atv'nin yıldız oyuncuları Hande Erçel ve Afra Saraçoğlu'na hayran olan Bakhazi, "Türkiye'yi çok seviyorum. Hande ve Afra'yı yakından takip ediyorum. Stillerini çok beğeniyorum" dedi.

MERVE YURTYAPAN
Giriş Tarihi: 06.10.2025 06:18
8 MİLYON TAKİPÇİSİ VAR
Ortadoğu'nun fenomeni ve stil ikonu Karen Wazen Bakhazi, hem aile yaşantısıyla hem de kendine özgü stiliyle sosyal medyada 8 milyon takipçiye ulaştı.

Tüm özel davetlere katılan Bakhazi, önceki gün Paris Moda Haftası'ndaydı.

Etkinliğe özel davetle katılan atv dizisi A.B.İ'nin başrol oyuncusu Afra Saraçoğlu ile bir araya gelen ünlü fenomen, Türkiye'ye olan sevgisini anlattı.

ÇOK SICAK VE SAMİMİLER
Her yıl 3 çocuğu ve eşiyle birlikte Bodrum ve İstanbul'a geldiğini söyleyen Bakhazi, "Türkiye'yi çok seviyorum. Afra ve Hande'yi yakından takip ediyorum. Onlarla bir araya gelip sohbet ettik. İkisi de çok sıcak ve samimiydi.

Ayrıca stillerini de çok beğeniyorum" dedi. Bakhazi, atv dizisi Aşk ve Gözyaşı'nın başrol oyuncusu Hande Erçel ile geçtiğimiz aylarda yine Paris'te buluşmuştu.