Ortadoğu’nun ünlü fenomeni Türkiye’ye hayranlığını böyle anlattı! "Onların stillerini çok beğeniyorum"
Ortadoğu'nun ünlü fenomeni Karen Wazen Bakhazi, tam bir Türkiye sevdalısı. atv'nin yıldız oyuncuları Hande Erçel ve Afra Saraçoğlu'na hayran olan Bakhazi, "Türkiye'yi çok seviyorum. Hande ve Afra'yı yakından takip ediyorum. Stillerini çok beğeniyorum" dedi.
Giriş Tarihi: 06.10.2025 06:18