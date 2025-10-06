Ortadoğu’nun ünlü fenomeni Türkiye’ye hayranlığını böyle anlattı! "Onların stillerini çok beğeniyorum"

ÇOK SICAK VE SAMİMİLER

Her yıl 3 çocuğu ve eşiyle birlikte Bodrum ve İstanbul'a geldiğini söyleyen Bakhazi, "Türkiye'yi çok seviyorum. Afra ve Hande'yi yakından takip ediyorum. Onlarla bir araya gelip sohbet ettik. İkisi de çok sıcak ve samimiydi.