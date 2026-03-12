Trend Galeri Trend Magazin Oryantel Didem Kınalı sevenlerinden dua istedi! "Canımın içi" dediği annesi için kritik süreç...

Oryantel Didem Kınalı sevenlerinden dua istedi! "Canımın içi" dediği annesi için kritik süreç...

Oryantel Didem Kınalı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla takipçilerini derinden üzdü. Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden annesinin böbrek yetmezliği nedeniyle yeniden yoğun bakıma kaldırıldığını duyuran Kınalı, bu zor günlerinde sevenlerinden destek istedi.

Giriş Tarihi: 12.03.2026 12:26 Güncelleme Tarihi: 12.03.2026 12:30
6 Haziran 1986'da İstanbul, Gaziosmanpaşa'da dünyaya gelen Didem Kınalı, çocukluğunu Şişli, Kuştepe'de geçirdi.

Bir ablası ve bir de erkek kardeşi bulunan Kınalı, Selanik göçmeni oryantel anne ve Yugoslav göçmeni darbukacı bir babanın çocuğudur.

Çocukluğunu roman mahallesinde geçiren Kınalı, eğitim-öğretim hayatına ilkokul üçüncü sınıfta çalışması gerektiğinden dolayı veda etti ve dans etmeye de bu dönemde başladı.

Daha sonra eğitimine kaldığı yerden devam eden Kınalı, liseyi bitirdi.

"OKULU BIRAKMAM BENİM İSTEĞİMDİ"

Okul hayatı ile ilgili verdiği bir röportajda, ""Matematik dışında başarılı bir öğrenciydim. Okulu bırakmam ailemin değil, benim isteğimdi. Ama hâlâ okumayı istiyorum. Karar verdim okuyacağım, üniversiteye de gideceğim" açıklamalarında bulunmuştur.

İlkokuldan beri dansa yetenekli ve hevesli olan Kınalı, bu yeteneğini mesleğe dönüştürdü. Ancak eski ünlü oryantel Didem Kınalı, bir süre önce mesleğini değiştirerek şarkıcılığa adım attığını duyurmuştu.

ANNESİ İÇİN DUA İSTEDİ!

Son olarak ünlü oryantal Didem Kınalı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla takipçilerini derinden üzen bir haberi duyurdu. Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden annesinin durumunun ağırlaştığını belirten Kınalı, sevenlerinden destek ve dua ricasında bulundu.

Annesinin böbrek yetmezliği nedeniyle yeniden hastaneye kaldırıldığını açıklayan ünlü isim, paylaştığı mesajda şu ifadelere yer verdi: "Canımın içi annemi böbrek yetmezliğinden yoğun bakıma yatırdık yine. Dualarınızı bekliyoruz."