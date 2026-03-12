Trend
Galeri
Trend Magazin
Oryantel Didem Kınalı sevenlerinden dua istedi! "Canımın içi" dediği annesi için kritik süreç...
Oryantel Didem Kınalı sevenlerinden dua istedi! "Canımın içi" dediği annesi için kritik süreç...
Oryantel Didem Kınalı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla takipçilerini derinden üzdü. Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden annesinin böbrek yetmezliği nedeniyle yeniden yoğun bakıma kaldırıldığını duyuran Kınalı, bu zor günlerinde sevenlerinden destek istedi.
Giriş Tarihi: 12.03.2026 12:26
Güncelleme Tarihi: 12.03.2026 12:30