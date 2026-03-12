Oryantel Didem Kınalı sevenlerinden dua istedi! "Canımın içi" dediği annesi için kritik süreç...

"OKULU BIRAKMAM BENİM İSTEĞİMDİ"

Okul hayatı ile ilgili verdiği bir röportajda, ""Matematik dışında başarılı bir öğrenciydim. Okulu bırakmam ailemin değil, benim isteğimdi. Ama hâlâ okumayı istiyorum. Karar verdim okuyacağım, üniversiteye de gideceğim" açıklamalarında bulunmuştur.