Oscar Ödül Töreni'nde Türk mutfağından üç lezzet yer alacak! İşte o liste!

Oscar Ödül Töreni, birçok ünlü ismi de ağırlamaya hazırlanıyor. Oscar sonrası gerçekleşecek davette mutfakta üç Türk lezzeti de yer alacak. İşte listede yer alan o yemekler!

Giriş Tarihi: 15.03.2026 21:19
Oscar Ödül Töreni’nde Türk mutfağından üç lezzet yer alacak! İşte o liste!

98. Oscar Ödülleri'ne sayılı saatler kaldı! Ödül töreninde merak edilen detaylardan biri de 'hediye çantaları' olmuştu.

Oscar Ödül Töreni’nde Türk mutfağından üç lezzet yer alacak! İşte o liste!

SIRA DIŞI VE LÜKS PAKETLER İLGİ TOPLADI

Adaylar, ödülü kazanamasa da sıra dışı ve lüks hediyelerle dolu paketlere sahip olacak.

Oscar Ödül Töreni’nde Türk mutfağından üç lezzet yer alacak! İşte o liste!

ÇANTANIN DEĞERİ 15 MİLYON TL DEĞERİNDE

Adaylar için hazırlanan çantanın değeri yaklaşık 350 bin dolar yani 15 milyon 440 bin TL! Peki çantanın içinde neler var?

Oscar Ödül Töreni’nde Türk mutfağından üç lezzet yer alacak! İşte o liste!

İŞTE DETAYLAR

Pakette evlilik sözleşmesi bile var! İşte detaylar;

Oscar Ödül Töreni’nde Türk mutfağından üç lezzet yer alacak! İşte o liste!

- Sri Lanka tatili.
- Ünlü boşanma avukatı James Sexton tarafından hazırlanacak özel bir evlilik
sözleşmesi.
- Lüks cilt bakım ürünleri.

Oscar Ödül Töreni’nde Türk mutfağından üç lezzet yer alacak! İşte o liste!

- Mimarlık hizmeti.
- Finlandiya Lapland'da Kuzey Işıkları manzaralı lüks Arktik villa deneyimi ve özel şef.

Oscar Ödül Töreni’nde Türk mutfağından üç lezzet yer alacak! İşte o liste!

- Güney Kaliforniya'da 7 günlük iyi yaşam ve sağlık kampı.
- New York'ta 25 bin dolar değerinde yüz gençleştirme işlemi.

Oscar Ödül Töreni’nde Türk mutfağından üç lezzet yer alacak! İşte o liste!

Ödül töreni, davet sonrası ziyafetiyle de çok konuşalacak.

Oscar Ödül Töreni’nde Türk mutfağından üç lezzet yer alacak! İşte o liste!

Los Angeles'taki törenin ardından Governors Ball daveti düzenlenecek. Davette, üç Türk şef mutfağa girmeye hazırlanıyor.

Oscar Ödül Töreni’nde Türk mutfağından üç lezzet yer alacak! İşte o liste!

Davette; şefler İbrahim Arif Özgür, Sani Mızrak ve Habibe Çakıroğlu yer alacak.

Oscar Ödül Töreni’nde Türk mutfağından üç lezzet yer alacak! İşte o liste!

Dünyaca ünlü şef Wolfgang Puck'ın yönetimindeki dev mutfakta yüzlerce konuğa Türk mutfağının seçkin lezzetlerini sunacak.

Oscar Ödül Töreni’nde Türk mutfağından üç lezzet yer alacak! İşte o liste!

İŞTE TÜRK MUTFAĞINDAN O SEÇKİLER...

Menüde; hünkar beğendi, pide ve baklava yer alacak. Davetin menüsünde bu yıl Türk mutfağından öne çıkan lezzetler olacak: hünkar beğendi, pide ve baklava. Londra'daki Cut restoranının baş şefi İbrahim Arif Özgür, hünkar beğendinin közlenmiş patlıcan ve uzun süre pişirilen kuzu etiyle hazırlandığını açıkladı. Şef Sani Mızrak, pideyi hazırlarken geleneksel yöntemleri kullanacak. Tatlı bölümünde ise Habibe Çakıroğlu'nun hazırladığı baklava konuklarla buluşacak