Oscar Ödül Töreni’nde Türk mutfağından üç lezzet yer alacak! İşte o liste!

98. Oscar Ödülleri'ne sayılı saatler kaldı! Ödül töreninde merak edilen detaylardan biri de 'hediye çantaları' olmuştu. SIRA DIŞI VE LÜKS PAKETLER İLGİ TOPLADI Adaylar, ödülü kazanamasa da sıra dışı ve lüks hediyelerle dolu paketlere sahip olacak. ÇANTANIN DEĞERİ 15 MİLYON TL DEĞERİNDE Adaylar için hazırlanan çantanın değeri yaklaşık 350 bin dolar yani 15 milyon 440 bin TL! Peki çantanın içinde neler var? İŞTE DETAYLAR Pakette evlilik sözleşmesi bile var! İşte detaylar; - Sri Lanka tatili. - Mimarlık hizmeti. - Güney Kaliforniya'da 7 günlük iyi yaşam ve sağlık kampı. Ödül töreni, davet sonrası ziyafetiyle de çok konuşalacak. Los Angeles'taki törenin ardından Governors Ball daveti düzenlenecek. Davette, üç Türk şef mutfağa girmeye hazırlanıyor. Davette; şefler İbrahim Arif Özgür, Sani Mızrak ve Habibe Çakıroğlu yer alacak. Dünyaca ünlü şef Wolfgang Puck'ın yönetimindeki dev mutfakta yüzlerce konuğa Türk mutfağının seçkin lezzetlerini sunacak. İŞTE TÜRK MUTFAĞINDAN O SEÇKİLER... Menüde; hünkar beğendi, pide ve baklava yer alacak. Davetin menüsünde bu yıl Türk mutfağından öne çıkan lezzetler olacak: hünkar beğendi, pide ve baklava. Londra'daki Cut restoranının baş şefi İbrahim Arif Özgür, hünkar beğendinin közlenmiş patlıcan ve uzun süre pişirilen kuzu etiyle hazırlandığını açıkladı. Şef Sani Mızrak, pideyi hazırlarken geleneksel yöntemleri kullanacak. Tatlı bölümünde ise Habibe Çakıroğlu'nun hazırladığı baklava konuklarla buluşacak