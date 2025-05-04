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Oscar ödüllü oyuncu ve eşi hayatını kaybetmişti! İsimsiz mezara defnedildi...

Oscar ödüllü usta aktör Gene Hackman ve yıllardır yanında olan hayat arkadaşı, klasik piyanist Betsy Arakawa'nın ani ölümü magazin dünyasında adeta bomba etkisi yarattı. Ölüm haberleriyle sarsan çiftin cansız bedenlerinin, olaydan tam 10 gün sonra bulunması büyük yankı uyandırdı. Ancak asıl yürek burkan detay, çocuklarının bu acı tablo karşısındaki sessizliği oldu. Ailelerine sahip çıkmayan evlatlar, büyük aktörün iki ay boyunca sahipsiz kalmasına sebep oldu. 94 yaşında hayata veda eden Gene Hackman, sonunda isimsiz bir mezara defnedildi…