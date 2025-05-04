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Oscar ödüllü oyuncu ve eşi hayatını kaybetmişti! İsimsiz mezara defnedildi...

Oscar ödüllü usta aktör Gene Hackman ve yıllardır yanında olan hayat arkadaşı, klasik piyanist Betsy Arakawa'nın ani ölümü magazin dünyasında adeta bomba etkisi yarattı. Ölüm haberleriyle sarsan çiftin cansız bedenlerinin, olaydan tam 10 gün sonra bulunması büyük yankı uyandırdı. Ancak asıl yürek burkan detay, çocuklarının bu acı tablo karşısındaki sessizliği oldu. Ailelerine sahip çıkmayan evlatlar, büyük aktörün iki ay boyunca sahipsiz kalmasına sebep oldu. 94 yaşında hayata veda eden Gene Hackman, sonunda isimsiz bir mezara defnedildi…

DUYGU AKSOY
Giriş Tarihi: 04.05.2025 14:59 Güncelleme Tarihi: 04.05.2025 14:59
Oscar ödüllü oyuncu ve eşi hayatını kaybetmişti! İsimsiz mezara defnedildi...

Gene Hackman ve eşi Betsy Arakawa, 26 Şubat'ta evlerinde ölü bulunmuştu. 65 yaşındaki Arakawa'nın bir virüsten öldüğü, Alzheimer hastası Hackman'ın ise bir hafta sonra hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Oscar ödüllü oyuncu ve eşi hayatını kaybetmişti! İsimsiz mezara defnedildi...

İSİMSİZ MEZARA DEFNEDİLDİ!

95 yaşında hayatını kaybeden usta oyuncu Gene Hackman, eşiyle birlikte New Mexico'daki evinde ölü bulunmıştu. Cenazeleri ise ancak iki ay sonra toprağa verilebildi. Mezarları işaretsiz bırakıldı, tören ise gizli yapıldı.

Oscar ödüllü oyuncu ve eşi hayatını kaybetmişti! İsimsiz mezara defnedildi...

MİRAS KRİZİ!

Hackman'ın 62 milyon sterlinlik büyük serveti, vefatının ardından miras kriziyle karşı karşıya kaldı. Eşinin ani vefatından sonra, Hackman'ın vasiyetinde adı geçmeyen çocukları Christopher, Elizabeth ve Leslie, mirastan pay alacak mı sorusu gündeme geldi. Hukuki süreç devam ederken, çocukların yasal olarak mirasçı olma hakları bulunuyor.

Oscar ödüllü oyuncu ve eşi hayatını kaybetmişti! İsimsiz mezara defnedildi...

NELER OLMUŞTU?

Ölümün nedeni, polis açıklamalarında hemen belirtilmemiş ve cinayet şüphesi değerlendirilmeye alınmıştı.

Oscar ödüllü oyuncu ve eşi hayatını kaybetmişti! İsimsiz mezara defnedildi...

Yapılan karbon monoksit testi her iki kişi için de negatif sonuç vermişti. Arakawa'nın başının yakınında bir portatif ısıtıcı bulundu, bu ısıtıcının aniden yere düşerek zarar vermiş olabileceği ihtimali de değerlendirilen etkenler arasındaydı.