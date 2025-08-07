Oscar ödüllü yıldız Brad Pitt'in en zor günü! Annesi "Grammy" hayatını kaybetti: Torunu acı haberi böyle duyurdu

Sydney paylaşımında, "Tatlı Grammy'miz Jane Etta, senin gitmeye henüz hazır değildik ama artık özgürce şarkı söyleyebileceğini, dans edebileceğini ve resim yapabileceğini bilmek içimizi bir nebze olsun rahatlatıyor," ifadelerine yer verdi. "Eğer Grammy'yi tanıdıysanız, onun ne kadar büyük bir kalbe sahip olduğunu bilirsiniz. Herkese ve her şeye koşulsuz bir sevgiyle yaklaşırdı."