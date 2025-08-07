Trend
Galeri
Trend Magazin
Oscar ödüllü yıldız Brad Pitt'in en zor günü! Annesi "Grammy" hayatını kaybetti: Torunu acı haberi böyle duyurdu
Oscar ödüllü yıldız Brad Pitt'in en zor günü! Annesi "Grammy" hayatını kaybetti: Torunu acı haberi böyle duyurdu
Oscar ödüllü yıldız Brad Pitt'in annesi Jane Etta Pitt'ten acı haber geldi. Ailenin yürek burkan açıklaması sosyal medyada gündem oldu. Torununun gözyaşlarıyla kaleme aldığı veda mesajı ise milyonların kalbine dokundu. Grammy olarak tanınan Jane Etta'nın yaşam dolu anıları ve hayat felsefesi herkesi duygulandırdı...
Giriş Tarihi: 07.08.2025 09:26
Güncelleme Tarihi: 07.08.2025 09:27