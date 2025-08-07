Trend Galeri Trend Magazin Oscar ödüllü yıldız Brad Pitt'in en zor günü! Annesi "Grammy" hayatını kaybetti: Torunu acı haberi böyle duyurdu

Oscar ödüllü yıldız Brad Pitt'in annesi Jane Etta Pitt'ten acı haber geldi. Ailenin yürek burkan açıklaması sosyal medyada gündem oldu. Torununun gözyaşlarıyla kaleme aldığı veda mesajı ise milyonların kalbine dokundu. Grammy olarak tanınan Jane Etta'nın yaşam dolu anıları ve hayat felsefesi herkesi duygulandırdı...

Giriş Tarihi: 07.08.2025 09:26 Güncelleme Tarihi: 07.08.2025 09:27
Hollywood yıldızı Brad Pitt'in annesi Jane Etta Pitt, 84 yaşında hayatını kaybetti. Uzun yıllar okul danışmanı olarak görev yapan Jane Etta Pitt'in ölüm haberi, torunu Sydney tarafından sosyal medya üzerinden duyuruldu.

Sydney, Instagram hesabından büyükannesiyle birlikte çekilmiş bir dizi eski fotoğraf paylaşarak, duygu yüklü bir mesaj kaleme aldı.

Sydney paylaşımında, "Tatlı Grammy'miz Jane Etta, senin gitmeye henüz hazır değildik ama artık özgürce şarkı söyleyebileceğini, dans edebileceğini ve resim yapabileceğini bilmek içimizi bir nebze olsun rahatlatıyor," ifadelerine yer verdi. "Eğer Grammy'yi tanıdıysanız, onun ne kadar büyük bir kalbe sahip olduğunu bilirsiniz. Herkese ve her şeye koşulsuz bir sevgiyle yaklaşırdı."

Jane Etta Pitt'in sadece ailesi için değil, çevresindeki herkes için ilham verici bir figür olduğunu vurgulayan Sydney, büyükannesinin kendisine nasıl resim yapmayı, güçlü olmayı, nazikçe liderlik etmeyi ve her durumda İsa sevgisiyle hareket etmeyi öğrettiğini belirtti. Ayrıca küçük şeylerde mutluluğu bulma becerisini de yine ondan öğrendiğini dile getirdi.

Torunu, büyükannesinin torunlarına her yıl okul başlamadan önce bir "özel gün" ayırdığını, bu gün boyunca torunların istedikleri her şeyi yapabildiklerini aktardı.

"Benim günüm genellikle sabah kahvaltısında banana split ile başlardı, saatlerce Trouble oynar, birlikte el işi yapar, Silver Dollar City'deki tüm oyuncaklara birlikte binerdik. Akşam yemeğini Olive Garden'da yer, minyatür golf oynar, geceyi Paulie filmini izleyerek bitirirdik," diye yazdı.

Sydney, Grammy'sinin 14 torunuyla da adeta hiç duraksamadan ilgilendiğini, sevgisinin hiçbir zaman sınır tanımadığını belirterek, "Onsuz nasıl devam edeceğimizi bilemiyorum. Ama her fırça darbesinde, her nazik harekette, her sinekkuşunda onun varlığını hissedeceğim. O, saf sevginin kendisiydi," dedi. "Onun gibi birini sevme şansına sahip olduğumuz için çok şanslıyız."

Paylaşımda Jane Etta'nın 80. yaş günü kutlamasından aile fotoğrafları, eşi William ile özel anlar, hayır işlerinde çekilmiş kareler ve tatil hatıraları da yer aldı. Sydney, ayrıca büyükannesinin gölde elinde bir içecekle dinlenirken çekilen bir fotoğrafını da hikâyesine ekleyerek, "Etrafımızdaki en tatlı koruyucu melek," notunu düştü.

Jane Etta Pitt, eşi William ile birlikte Brad Pitt ve kardeşlerini Oklahoma, Shawnee ve Missouri, Springfield'da yetiştirdi. Brad Pitt, geçmişte Springfield'da büyümeyi "mısır tarlalarıyla çevrili kırsal bir hayat" olarak tanımlamıştı. GQ dergisine 2017 yılında verdiği bir röportajda, "Şehir merkezinden 10 dakika uzaklaştığınızda ormanlar, nehirler ve Ozark Dağları başlar," demişti.

Jane ve eşi Will, oğulları Brad Pitt'in şöhret yolculuğunda birçok kırmızı halı etkinliğine katılmış; 2012 Oscar töreninde de Brad'in yanında yer almışlardı.