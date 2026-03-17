Oscar’da utanç tablosu! Kameralar kapandı, foyaları ortaya çıktı: Yıldızlar gittikten sonra salon çöplüğe döndü!

Bu yılın en dikkat çeken yeniliği ise markanın ilk kez Hollywood sofralarına taşıdığı 316+ serisi çatal, kaşık ve bıçak seti oldu. Böylece gecede sadece yıldızlar değil, sofranın detayları da konuşuldu. Puck'ın hazırladığı özel menü, Karaca'nın zarif porselenleri ve yeni nesil çatal-bıçak takımlarıyla servis edilince ortaya adeta bir "Hollywood sofrası" çıktı. Ünlü şef Wolfgang Puck da markaya olan hayranlığını gizlemedi. "En iyi yemek en iyi tabakları hak eder" diyen Puck, mükemmel bir yemeğin doğru sunumla anlam kazandığını vurguladı.

Türkiye ile güçlü bağları olduğunu sık sık dile getiren ve kendisini esprili bir şekilde "Yarı Türk" olarak tanıtan ünlü şef, bu Türk markasının ürünlerini sadece bu özel davette değil kendi restoranlarında da kullandığını söyleyerek markaya olan güvenini ortaya koydu. 1973 yılında İstanbul'da kurulan Karaca'nın hikayesi ise artık sadece Türkiye ile sınırlı değil. Bugün 43 ülkede iki binden fazla satış noktasına ulaşan marka, tasarım gücü ve yenilikçi ürünleriyle global sahnede adından söz ettiriyor.