Oscar'ın en çok konuşulan ismi oldu: Adam Pearson önyargıları tek cümleyle yerle bir etti!

98. Oscar Akademi Ödülleri ve sonrasındaki görkemli partiler, her yıl olduğu gibi bu yıl da şıklık yarışına ve unutulmaz anlara sahne oldu. Ancak bu yıl kırmızı halıda tüm spot ışıklarını üzerine çeken, sadece giydiği tasarım kıyafetle değil, sergilediği muazzam özgüven ve zekice mizahıyla bir isim vardı: Adam Pearson. Sosyal medyada hızla yayılan paylaşımıyla herkesi hem güldüren hem de düşündüren ünlü aktör, "görünüşüyle" ilgili yapılan yorumlara öyle bir cevap verdi ki, adeta ders niteliğindeydi. İşte gecenin en çok konuşulan o olayının perde arkası!

Giriş Tarihi: 22.03.2026 13:24 Güncelleme Tarihi: 22.03.2026 13:29
Son dönemin en çok konuşulan yapımlarından biri olan "A Different Man" filmindeki performansıyla adından söz ettiren Adam Pearson, Hollywood'un alışılmış kalıplarını yıkan bir isim. Genetik bir durum olan nörofibromatozis ile yaşayan Pearson, sadece başarılı bir oyuncu değil, aynı zamanda engellilik hakları ve görünürlük konusunda güçlü bir savunucu.

Oscar gecesinde ve sonrasındaki etkinliklerde şıklığıyla göz kamaştıran Pearson, sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğrafla gündeme oturdu. Fotoğrafta tüm karizmasıyla objektiflere poz veren aktör, altındaki notla takipçilerini kahkahaya boğdu.

"HERKES BANA BAKIYORDU AMA BİR SEBEBİ VARDI!"

Pearson, kırmızı halıdaki o anlarını paylaşırken, insanların kendisine yönelik bakışlarını iğneleyici ve son derece zeki bir espriyle taçlandırdı. Sosyal medyada paylaştığı gönderide, insanların kendisine bakmasının sebebinin "yüzündeki farklılıklar" olduğunu düşünenlere ters köşe yaptı.

Aktör, paylaşımında şu minvalde bir espriye imza attı: "Evet, herkesin bana baktığının farkındaydım. Ama muhtemelen bunun sebebi yüzüm değil, bu inanılmaz şık takım elbisem ve saçlarımın o gece kusursuz görünmesiydi!"

Bu paylaşım, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alırken, hayranları Pearson'ın bu özgüvenli duruşunu "Kral hareketi" olarak nitelendirdi.

Pearson, kendisine yönelen meraklı bakışları, kendi lehine çevirerek toplumsal önyargıları mizahın gücüyle yerle bir etmeyi başardı.

HOLLYWOOD'DA DEĞİŞİMİN ÖNCÜSÜ: A DIFFERENT MAN

Adam Pearson'ın bu denli popüler olmasının arkasında sadece mizah anlayışı değil, Sebastian Stan ile başrolü paylaştığı "A Different Man" filmindeki devleşen oyunculuğu yatıyor.

Film, dış görünüş ve kimlik karmaşasını modern bir dille ele alırken, Pearson'ın karakteri izleyicilere "farklı olmanın" bir eksiklik değil, bir karakter derinliği olduğunu kanıtlıyor.

Kırmızı halıdaki duruşuyla da bu mesajı pekiştiren ünlü oyuncu, Hollywood'un güzellik standartlarını tek başına sorgulatıyor. Pearson için kırmızı halı, sadece bir yürüyüş alanı değil; aynı zamanda temsil edilmeyenlerin sesi olduğu bir podyum.

SOSYAL MEDYADA BEĞENİ YAĞMURU

Pearson'ın bu "görünüş" şakası, Twitter (X) ve Instagram'da viral oldu. Kullanıcılar, "Adam sadece harika bir oyuncu değil, aynı zamanda harika bir karaktere sahip," ve "Gecenin asıl kazananı Adam Pearson ve onun mizah anlayışı," gibi yorumlarda bulundular.