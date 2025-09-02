Trend
Galeri
Trend Magazin
Öyle Bir Geçer Zaman Ki'nin Küçük Osman'ıydı! Emir Berke Zincidi'nin son halini gören tanıyamıyor: O minik çocuk artık bir delikanlı...
Öyle Bir Geçer Zaman Ki'nin Küçük Osman'ıydı! Emir Berke Zincidi'nin son halini gören tanıyamıyor: O minik çocuk artık bir delikanlı...
Türk televizyon tarihinin unutulmaz yapımlarından "Öyle Bir Geçer Zaman Ki" dizisinde canlandırdığı Osman Akarsu karakteriyle hafızalara kazınan Emir Berke Zincidi, yıllar içindeki değişimiyle gündeme geliyor. Çocuk yaşta başladığı oyunculuk kariyerinde büyük başarılara imza atan Zincidi, artık genç bir delikanlı oldu. İşte görenleri şaşırtan son hali…
Giriş Tarihi: 02.09.2025 07:38
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 07:40