Öyle Bir Geçer Zaman Ki’nin Küçük Osman’ıydı! Emir Berke Zincidi’nin son halini gören tanıyamıyor: O minik çocuk artık bir delikanlı...

Türk televizyon tarihinin unutulmaz yapımlarından "Öyle Bir Geçer Zaman Ki" dizisinde canlandırdığı Osman Akarsu karakteriyle hafızalara kazınan Emir Berke Zincidi, yıllar içindeki değişimiyle gündeme geliyor. Çocuk yaşta başladığı oyunculuk kariyerinde büyük başarılara imza atan Zincidi, artık genç bir delikanlı oldu. İşte görenleri şaşırtan son hali…

Giriş Tarihi: 02.09.2025 07:38 Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 07:40
Babası bir model olan Emir Berke Zincidi, henüz 2 yaşındayken anne ve babası tarafından bir ajansa yazdırıldı.

200 ÇOCUK ARASINDAN SEÇİLMİŞTİ!

Reklam filmleriyle ekran macerasına adım atan Zincidi, 2010 yılında başlayan "Öyle Bir Geçer Zaman Ki" dizisinde Osman karakteri için yapılan seçmelerde iki yüz çocuk arasından seçildi.

Dizi setinde iki oyuncu koçu eşliğinde rolüne hazırlanan genç oyuncu, pedagog desteğiyle çekimlere katılarak performansıyla izleyicilerin beğenisini kazandı.

Dizinin üçüncü sezonunda Osman karakterinin 10 yıl sonraki halini Gün Koper canlandırırken, Zincidi'nin kariyerinde büyük bir çıkış yaptığı bu rol ona "Yılın En İyi Çocuk Oyuncusu" ödülünü getirdi.

2010 yılında düzenlenen "Ayaklıgazete.com Televizyon Yıldızları Ödül Töreni"nde aldığı ödül, onun kısa sürede televizyon dünyasında ne kadar dikkat çektiğinin göstergesiydi.

İŞTE SON HALİ!

Başarılı oyunculuk performansıyla adından söz ettiren Zincidi, 2014-2015 yılları arasında yayınlanan "Küçük Ağa" dizisinde Mehmet Can Acar karakterini canlandırarak bir kez daha ekranların sevilen yüzü haline geldi.

Aynı dönemde Disney Channel Türkiye'de yayınlanan özel bir yarışmada da boy gösterdi. 2015 yılında reklamlarda rol alarak geniş kitlelere ulaştı. Aynı yıl Erler Film yapımı "Bir Deniz Hikayesi" dizisinde başrolde yer aldı.

Zincidi'nin sinema kariyeri de televizyon kadar dikkat çekiciydi. 2013 yapımı fantastik film **"Hititya: Madalyonun Sırrı"**nda Alaz karakterine hayat verdi. Daha sonraki yıllarda "Arka Sokaklar" dizisine konuk oldu ve 2018-2019 yılları arasında yayınlanan "İkizler Memo-Can" dizisinde başrolde yer aldı.

Bugün 19 yaşında olan Emir Berke Zincidi, çocuk yaşta ekranlarda izleyicilerin kalbine dokunan performansının ardından artık gençlik yıllarını yaşıyor.

Onu yıllar önce "Küçük Osman" olarak tanıyanlar, şimdiki halini gördüklerinde büyük bir şaşkınlık yaşıyor. Minik yaşta yıldızlaşan oyuncunun ilerleyen dönemde kariyerine hangi projelerle devam edeceği ise merak konusu.

