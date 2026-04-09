Öyle Bir Geçer Zamanki'nin Minik Osman'ı 20 yaşında! Milyonları ekrana kilitlemişti: Şimdi gören tanımıyor!

Ekranların gözü yaşlı minik yıldızı öyle bir değişti ki, son halini görenler kelimenin tam anlamıyla gözlerine inanamıyor! Türkiye'yi ekran başında hıçkırıklara boğan o efsanevi küçük çocuğun yerinde yeller esiyor; işte herkesin ağzını açık bırakan o inanılmaz dönüşüm!

Giriş Tarihi: 09.04.2026 15:55 Güncelleme Tarihi: 09.04.2026 16:05
Türk televizyon tarihinin en unutulmaz, izleyicileri en çok gözyaşına boğan sahnelerinin başrolündeki o minik yeteneği kim unutabilir? "Öyle Bir Geçer Zaman Ki" dizisinde canlandırdığı Osman karakteriyle milyonların yüreğini sızlatan Emir Berke Zincidi, bugünlerde bambaşka bir görünümle herkesi çok şaşırttı.

Bir dönemin en ünlü "çocuk yıldızı" olarak hafızalara kazınan Zincidi, aradan geçen yılların ardından çocukluk masumiyetini geride bırakarak son derece karizmatik bir delikanlıya dönüştü. Sosyal medya hesaplarından paylaştığı son karelerle hayranlarını şaşkına çeviren genç oyuncu, zamanın su gibi akıp geçtiğini hepimize bir kez daha kanıtlıyor.

200 ADAY ARASINDAN ZİRVEYE ÇIKAN YOLCULUK

Emir Berke Zincidi'nin o eşsiz ışığı henüz iki yaşındayken fark edilmişti. Model olan anne ve babasının desteğiyle bir ajansa kaydolan minik Emir, ekran yolculuğuna ilk olarak reklam filmleriyle "merhaba" dedi. Ancak asıl büyük dönüm noktası, tüm Türkiye'nin onu tanıyacağı 2010 yılında yaşandı.

Dönemin en devasa prodüksiyonlarından biri olan "Öyle Bir Geçer Zaman Ki" dizisi için Osman karakteri aranıyordu. Tam 200 çocuk aday arasından sıyrılan Emir Berke, inanılmaz yeteneğiyle yapımcıları büyüleyerek rolü kaptı. Henüz çok küçük olduğu için iki oyuncu koçu ve bir pedagog eşliğinde sahnelere hazırlanan Zincidi, profesyonelliğiyle herkesi kendine hayran bıraktı. Akarsu ailesinin en küçük ferdi olarak sergilediği bu efsanevi performans, ona 2010 yılında "Yılın En İyi Çocuk Oyuncusu" ödülünü getirdi.

BAŞARIDAN BAŞARIYA KOŞAN KARİYER

Küçük Osman karakteriyle kazandığı ivme, onun kariyerinde sadece parlak bir başlangıçtı. 2014 yılında "Küçük Ağa" dizisindeki Mehmet Can rolüyle bu kez izleyiciyi kahkahalara boğdu ve reyting listelerinin zirvesinden inmedi. Ardından gelen "Bir Deniz Hikayesi" ve "İkizler Memo-Can" gibi projelerle başrol oyuncusu ağırlığını tüm sektöre kanıtladı. Beyaz perdede de "Hititya: Madalyonun Sırrı" adlı fantastik filmle Alaz karakterine hayat vererek sinema dünyasına başarılı bir adım attı.

ARTIK 20 YAŞINDA BİR JÖN ADAYI

Bugün 20 yaşına basan Emir Berke Zincidi, artık hepimizin hafızalarındaki o "kırılgan küçük Osman" imajından çok ama çok uzak.

Sporla yakından ilgilenen, tarzını tamamen yenileyen ve inanılmaz fiziksel değişimiyle dikkatleri üzerine çeken genç oyuncu, tam anlamıyla yeni nesil bir jön adayı olarak karşımıza çıkıyor.

Onu yıllar boyu ekran başında gözyaşlarıyla izleyen sadık izleyici kitlesi, bugün karşılarında gördükleri geniş omuzlu, yakışıklı genci tanımakta gerçekten güçlük çekiyor.

Şimdilerde eğitimine ve kişisel gelişimine ağırlık veren 20 yaşındaki Zincidi'nin, önümüzdeki dönemde hangi iddialı projeyle setlere döneceği ise dizi dünyasının en çok merak edilen konularının başında geliyor.

Zincidi'nin, son hali uzun süre konuşulacak konulardan biri olacak gibi görünüyor!

PEKİ BU İSMİ TANIDINIZ MI?

Masum bakışları ve sevimli gülüşüyle herkesin kalbini kazanacak bir çocuktu. Bu kare, onun yıllar sonra nasıl bir yıldıza dönüşeceğinin adeta habercisi gibiydi.

Zaman geçti, o küçük kız büyüdü ve güzelliğiyle ekranların en çok konuşulan isimlerinden biri oldu ve geniş bir hayran kitlesi kazandı. Ancak kariyerinin zirvesindeyken radikal bir karar aldı. Şöhreti ve parlak ışıkları geride bırakıp bambaşka bir yol seçti.


Bugün ekranlardan uzak olsa da, yaptığı iyilikler ve yardım faaliyetleriyle herkesin gönlünde ayrı bir yer edindi. Onun adı artık sadece oyunculuğuyla değil, insanlığa kattıklarıyla da anılıyor.


43 yaşına giren ünlü isim, çocukluk fotoğrafıyla yeniden gündeme geldi. Fotoğrafı görenler "Zaman onun güzelliğine dokunmamış" yorumları yapmadan geçemedi. Peki siz tanıyabildiniz mi?

O kişi yaptığı sayısız iyilikle yediden yetmişe herkesin gönlüne taht kuran Gamze Özçelik'ten başkası değil!

Bir küçüklük resmi de ünlü bir şarkıcımızdan... Küçük yaştaki masum bakışları ve tatlı gülümsemesiyle dikkat çeken bu minik kız, yıllar içinde sesi ve sahne hakimiyetiyle Türk müziğinin parlayan yıldızı, magazin dünyasının da en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi.

Küçük yaşta başladığı sahne yolculuğu, onu kısa sürede şöhretin zirvesine taşıdı ve milyonların sevgisini kazanan bir sanatçı haline getirdi.

O artık sadece bir şarkıcı değil, tarzıyla, duruşuyla ve sahnedeki enerjisiyle tam anlamıyla bir ikon haline geldi.

Fotoğraftaki bu minik kız, bugün "Beyaz Mendil", "Padişah" ve daha birçok hit şarkısıyla gönüllerde taht kuran Sibel Can'dan başkası değil!

Sosyal medyada çocukluk fotoğrafını paylaşma akımı eskimiyor. Birçok oyuncu ve şarkıcı çocukluğundan ve gençliğinden en özel karelerini takipçileri ile paylaşıyor. Onlardan bir başkası da şimdilerin çok ünlü bir ismi...

Sosyal medyanın konuştuğu bu güzel gözlü minik kızın kim olduğunu öğrenenler "Belliymiş Türkiye güzeli olacağı..." demeden edemiyor.

Televizyon ekranlarında, sinema perdesinde ya da gazetelerde her gün gördüğünüz ünlüleri bakalım çocukluk halleri ile tanıyabilecek misiniz...

Tüm sevimliliği ile daha o zamandan ışık saçan bu tatlı kız çocuğu, şimdilerde yıldız futbolcu Mesut Özil ile örnek evliliği olan tescilli güzel Amine Gülşe'den başkası değil.

Kimi anne - babasının izinden gidip ünlü oldu, kimi ise hiç tanınmayan bir ailenin ferdiydi... Gün geldi çocuklar büyüdü... Şimdi her biri kariyerlerinde emin adımlarla ilerliyor...

İşte dünün çocukları bugünün yıldızları olan o isimler...

Seda Sayan