Öyle Bir Geçer Zamanki’nin Minik Osman’ı 20 yaşında! Milyonları ekrana kilitlemişti: Şimdi gören tanımıyor!

Dönemin en devasa prodüksiyonlarından biri olan "Öyle Bir Geçer Zaman Ki" dizisi için Osman karakteri aranıyordu. Tam 200 çocuk aday arasından sıyrılan Emir Berke, inanılmaz yeteneğiyle yapımcıları büyüleyerek rolü kaptı. Henüz çok küçük olduğu için iki oyuncu koçu ve bir pedagog eşliğinde sahnelere hazırlanan Zincidi, profesyonelliğiyle herkesi kendine hayran bıraktı. Akarsu ailesinin en küçük ferdi olarak sergilediği bu efsanevi performans, ona 2010 yılında "Yılın En İyi Çocuk Oyuncusu" ödülünü getirdi.