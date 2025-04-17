Oyuncu Afra Saraçoğlu’nu havalimanından alan kişi bakın kim çıktı!

Oyuncu Afra Saraçoğlu'nun yıldızı 2016 yılında, henüz üniversite öğrencisiyken parladı. Annesinin, fotoğrafını Özcan Deniz'e göndermesiyle başlayan bu serüven, İkinci Şans filmiyle ilk adımı atmasına vesile oldu. Filmde Nurgül Yeşilçay'ın kızını canlandıran Saraçoğlu, bu rolle dikkatleri üzerine çekti. Ardından Kötü Çocuk, Fazilet Hanım ve Kızları, Kardeş Çocukları, Öğretmen, Yeşilçam ve nihayetinde Yalı Çapkını gibi yapımlarda rol aldı. Her projede hem performansı hem de ekrana yansıyan duru güzelliğiyle beğeni toplayan genç oyuncu, markaların da gözdesi haline geldi. Ancak Saraçoğlu, yalnızca oyunculuğuyla değil, güzelliği ve sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündem olmayı başarıyor. Ünlü isim son olarak, Washington ziyaretinin ardından İstanbul'a döndü. Oyuncuyu havalimanında 'İkinci babam' diye tanıttığı şoförü karşıladı. Öte yandan güzel oyuncu dün paylaştığı hikayeyle takipçilerinin beğenisini kazandı. Ancak bu kez makyajlı, filtreli pozlardan değil; tamamen doğal, makyajsız haliyle objektif karşısına geçti. Yorgunluğuna rağmen pürüzsüz cildi, sadeliği ve içten bakışıyla büyük beğeni toplayan Saraçoğlu'nun paylaşımı, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. İŞTE O FOTOĞRAF! Hayranları, 'Doğal güzellik böyle olur', 'Makyajsız hali bile büyüleyici' gibi yorumlarla ünlü oyuncuya övgüler yağdırdı. Özellikle ekran önünde görmeye alışık olduğumuz kusursuz görünümler yerine, gerçek ve filtresiz haliyle paylaşım yapması birçok takipçisinden tam not aldı. AFRA SARAÇOĞLU KİMDİR? Afra Saraçoğlu, 2 Aralık 1997'de Balıkesir'in Edremit ilçesinde dünyaya geldi. İlköğretim ve ortaöğretim yıllarını Antalya'da geçiren Saraçoğlu, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümünü kazandı. Eğitimine devam ederken oyunculuğa adım attı. Selanik ve Girit kökenli bir aileden gelen Saraçoğlu, 2018-2022 yılları arasında oyuncu Mert Yazıcıoğlu ile birlikteydi. Son olarak makyajsız haliyle yaptığı paylaşımıyla gündeme gelen Afra Saraçoğlu, sadece yeteneğiyle değil, doğallığıyla da gönülleri fethetti. Rol aldığı projelerin yanı sıra, gerçekliğiyle örnek alınan bir isim haline gelen genç yıldız, ekranlara ara verse de popülerliğinden bir şey kaybetmeyecek gibi görünüyor.