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Oyuncu Afra Saraçoğlu'nu havalimanından alan kişi bakın kim çıktı!

Son dönemin en çok konuşulan genç oyuncularından Afra Saraçoğlu, Washington'da geçirdiği kısa bir ziyaretin ardından İstanbul'a döndü. Havalimanında objektiflere yansıyan Saraçoğlu'nu karşılayan isimse dikkat çekti!

EVREN ABDULLAHOĞLU
Giriş Tarihi: 17.04.2025 07:56 Güncelleme Tarihi: 17.04.2025 07:56
Oyuncu Afra Saraçoğlu’nu havalimanından alan kişi bakın kim çıktı!

Oyuncu Afra Saraçoğlu'nun yıldızı 2016 yılında, henüz üniversite öğrencisiyken parladı. Annesinin, fotoğrafını Özcan Deniz'e göndermesiyle başlayan bu serüven, İkinci Şans filmiyle ilk adımı atmasına vesile oldu. Filmde Nurgül Yeşilçay'ın kızını canlandıran Saraçoğlu, bu rolle dikkatleri üzerine çekti.

Oyuncu Afra Saraçoğlu’nu havalimanından alan kişi bakın kim çıktı!

Ardından Kötü Çocuk, Fazilet Hanım ve Kızları, Kardeş Çocukları, Öğretmen, Yeşilçam ve nihayetinde Yalı Çapkını gibi yapımlarda rol aldı. Her projede hem performansı hem de ekrana yansıyan duru güzelliğiyle beğeni toplayan genç oyuncu, markaların da gözdesi haline geldi.

Oyuncu Afra Saraçoğlu’nu havalimanından alan kişi bakın kim çıktı!

Ancak Saraçoğlu, yalnızca oyunculuğuyla değil, güzelliği ve sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündem olmayı başarıyor.

Oyuncu Afra Saraçoğlu’nu havalimanından alan kişi bakın kim çıktı!

Ünlü isim son olarak, Washington ziyaretinin ardından İstanbul'a döndü.

Oyuncu Afra Saraçoğlu’nu havalimanından alan kişi bakın kim çıktı!

Oyuncuyu havalimanında "İkinci babam" diye tanıttığı şoförü karşıladı.