Oyuncu Ahu Sungur tarzında değişikliğe gitti! Sarı saçlarına veda etti!

'Adını Feriha Koydum', 'O Hayat Benim' gibi dizilerde rol alan Ahu Sungur, 2002 yılında kendisi gibi oyuncu olan Suat Sungur ile nikah masasına oturmuştu. Ahu Sungur, bir döneme damga vuran 'Sihirli Annem' dizisinde canlandırdığı 'Avni' rolüyle hafızalara kazınan Suat Sungur ile 24 yıldır mutlu bir evlilik sürdürüyor. Çitt evlendikten üç yıl sonra oğullarını kucaklarına aldı. Sungu çiftinin biricik oğulları Ege büyüdü, şimdilerde 21 yaşında genç bir delikanlı. Örnek aile hayatıyla göz dolduran Ahu Sungur, sık sık imajında yaptığı değişikliklerle de adından söz ettiriyor. Son olarak sarı saçlarının rengini değiştirip bir de kahkül kestiren Ahu Sungur'un son haline beğeni yağdı. İŞTE İMAJINDA TAZELENMEYE GİDEN DİĞER ÜNLÜ İSİMLER EDA ÖZERKAN Bir dönemin fenomen dizisi Aşk-ı Memnu'da Kıvanç Tatlıtuğ'un canlandırdığı Behlül'ün sevgilisi Elif karakteriyle izleyici karşısına çıkan Eda Özerkan Acar, aradan yıllar geçse de unutulmayan isimler arasında yer alıyor. Final yapmasının üzerinden 11 yıl geçmesine rağmen dizinin oyuncuları ve yıllar içindeki değişimleri sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor. Eda Özerkan kendisi gibi oyuncu olan Timur Acar ile Kertenkele dizisinin setinde aşk yaşamaya başlamıştı. Set arkadaşlığıyla başlayan ilişkilerini evlilikle taçlandıran ünlü çift, uzun yıllardır mutlu birliktelikleriyle dikkat çekiyor. Timur Acar ile gözlerden uzak ama bir o kadar da huzurlu bir evlilik sürdüren Eda Özerkan yeni imajıyla gündeme geldi. 42 yaşındaki güzel oyuncu yıllardır uzun kullandığı saçlarını kısacık kestirdi. Eda Özerkan'ın yeni imajına takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı. KIVANÇ TATLITUĞ Kıvanç Tatlıtuğ, 'Aşk-ı Memnu', 'Kuzey Güney', 'Gümüş' ve 'Kurt Seyit ve Şura' gibi hafızalara kazınan projelerdeki performansıyla uzun yıllardır ekranların en çok konuşulan isimlerinden biri olmayı sürdürüyor. Başarılı oyunculuğu ve karizmasıyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan Tatlıtuğ, kariyeri kadar özel hayatıyla da zaman zaman magazin gündeminde yer alıyor. 2016 yılında stil danışmanı Başak Dizer ile Paris'te dünyaevine giren Tatlıtuğ, mutlu evliliğiyle sık sık örnek çiftler arasında gösteriliyor. Aile hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ikili, yaptıkları sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor. Ancak bu kez gündem olan ise Tatlıtuğ'un yeni imajı oldu. Eşi Başak Dizer, sosyal medya hesabından ünlü oyuncunun yeni tarzını peş peşe yayınladığı karelerle takipçileriyle paylaştı. Dizer, paylaşımına esprili bir şekilde 'Pişşt… Artist misin?' notunu düşmeyi de ihmal etmedi. Yakışıklı oyuncunun kısa sürede yayılan fotoğrafları sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu. Takipçiler saçlarını sarıya boyatan ünlü oyuncunun yeni imajını oldukça beğendiklerini dile getirirken, bazıları ise eski tarzını daha çok yakıştırdıklarını ifade etti. SEFO Türk rap sahnesinin genç isimlerinden Sefa, bu kez müziğiyle değil, radikal imaj değişikliğiyle gündemde. Kariyer basamaklarını emin adımlarla tırmanan başarılı rapçi, tarzında dikkat çeken bir yeniliğe imza attı. Sefa, saçlarını beyaz platine yakın bir tona boyatarak hayranlarını şaşırttı. Koyu tonlarla özdeşleşen imajını geride bırakan genç sanatçı, yeni görünümüyle sosyal medyada kısa sürede konuşulmaya başladı. Paylaşımlarının altına binlerce yorum gelirken, kimi takipçileri bu cesur değişimi çok beğendi, kimileri ise eski tarzını daha karizmatik bulduğunu dile getirdi PETEK DİNÇÖZ 'Foolish Casanova', 'Hasta Ettin' ve 'Kısmetsizim' gibi bir döneme damga vuran şarkılarıyla müzik sektöründe geniş bir hayran kitlesi bulunan ünlü şarkıcı Petek Dinçöz, bu kez imajındaki değişiklikle gündeme geldi. Yıllara meydan okuyan güzelliğiyle sıkça adından söz ettiren Petek Dinçöz, yeni haliyle bambaşka birine dönüştü. Uzun yıllardır sarı saçlarıyla tanınan Dinçöz'ün bu köklü değişikliği, sosyal medyada kısa sürede büyük yankı uyandırdı. Dinçöz'ün alışılmışın çok ötesindeki kısa ve siyah saçlı hali takipçilerini şaşkına çevirdi. LVBEL C5 Genç rapçi Lvbel C5, imajında radikal bir değişikliğe giderek saçlarını sarıya boyadı. Lvbel C5'in yeni imajı, sosyal medyada eleştirilerin odağı haline geldi. Lvbel C5'e takipçilerden, 'Bu tarz sana hiç yakışmamış', 'Para var imaj yok' ve 'Neden böyle bir değişikliğe gittin?' gibi yorumlar geldi. Makyajsız ve filtresiz haliyle gündeme gelen Petek Dinçöz'ün doğallığı magazin dünyasında geniş yankı uyandırırken, büyük bir hamlesi de oyuncu Gonca Vuslateri'den geldi. 'Yalan Dünya' ve 'Annem' dizileriyle kariyerinde önemli bir çıkış yakalayan Vuslateri, bu kez rol aldığı projelerle değil, yenilenen görünümüyle dikkatleri üzerine çekti. Güzel oyuncu bir süredir kızı Asya Mone'yle olan paylaşımlarıyla dikkat çekiyordu. Ancak Vuslateri bu sefer farklı bir konuyla adından söz ettirdi. 39 yaşındaki ünlü oyuncu imaj değişikliğiyle herkesi şaşırttı. Koyu saçlarına veda eden Vuslateri, saçlarını sarı renge boyattı. Yeni halini takipçilerinin beğenisine sunan Gonca Vuslateri sevenlerinden birçok beğeni aldı. ESRA ŞANGÜNALP Başarılı oyunculuğuyla dikkat çeken Esra Şengünalp, atv'nin merakla beklenen yeni dizisi A.B.İ. için cesur bir değişime imza attı. Kenan İmirzalıoğlu ile Afra Saraçoğlu'nun başrollerini paylaştığı yapımda Mahinur karakterini canlandıran Şengünalp, rolüne hazırlanırken imajını yenilemeyi tercih etti. Yeni projesi öncesinde saçlarını kısacık kestiren güzel oyuncu, bu değişimi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçileriyle paylaştı. Şengünalp'in radikal görünüm değişikliği kısa sürede büyük ilgi görürken, hayranları da oyuncunun yeni tarzını beğeni ve yorum yağmuruna tuttu. Dizinin ilk bölümü için nefesler tutulurken Mahinur karakterinin hikayedeki yeri ve Şengünalp'in performansı şimdiden izleyicilerde merak uyandırdı. ŞARKICI LARA 2000'li yıllara damga vuran isimlerden Lara, bir süredir yaşadığı sağlık sorunlarıyla adından söz ettirmişti. Yapılan kontrollerde beyninde kitle tespit edilen ünlü şarkıcının, sürecin ardından derin bir nefes almasını sağlayan haber gelmiş ve kitlenin iyi huylu olduğu açıklanmıştı. Zorlu günleri geride bırakan Lara, bu dönemin ardından hayatında yeni bir sayfa açtı. Yaşadığı sürecin ardından değişim kararı alan ünlü isim, imajını yenileyerek dikkatleri üzerine çekti. Saçındaki kaynakları çıkartan ve kakül kestiren Lara, yeni görünümüyle sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Ünlü şarkıcının bu değişimi hayranları tarafından beğeniyle karşılandı. SEDA ÜREN 2000'li yılların pop müzik sahnesinin akılda kalan isimlerinden Seda Üren, müzik kariyerinin yanı sıra yaptığı açıklamalar, sahne performansları ve sosyal medya paylaşımlarıyla magazin dünyasında adından söz ettiriyor. Döneminin en çok konuşulan kadın sanatçılarından biri olan Üren, aradan geçen yıllara rağmen hem üretkenliği hem de enerjisiyle ilgi odağı oluyor. Son dönemde katıldığı etkinlikler ve paylaşımlarıyla yeniden gündeme gelen ünlü şarkıcı, son haliyle dikkat çekti. 42 yaşındaki ünlü şarkıcı sosyal medya hesabından saç rengini değiştirdiği haberini verdi. Yıllardır sarı saçlarıyla ekran karşısına çıkan Üren, saçlarını kahverengiye boyattı. Radikal değişimiyle olay olan Üren, '10 yaş gençleşti' yorumları aldı. COŞKUN SABAH Bir süre yumurta sektöründe faaliyet gösteren Sabah'ın, ortağı tarafından maddi zarara uğratıldığı da kamuoyuna yansımıştı. Buna rağmen üretimi sürdürmeye çalışan sanatçı, artan zorluklar karşısında bu alanda devam etmeme kararı aldı. 'MÜZİĞİ TERCİH ETTİM' Katıldığı bir davette konuşan Coşkun Sabah, tavukların belirli bir süreden sonra verimden düştüğünü ve yeniden yatırım gerektirdiğini belirterek, bu noktada yumurta üretimini bırakmayı seçtiğini söyledi. Sabah, müzik sektörünün kendisi için daha sürdürülebilir bir alan olduğunu dile getirdi. 73 yaşındaki ünlü sanatçının yeni imajı ise dikkatlerden kaçmadı. Saçlarının önünü kestiren Sabah'ın son hali takipçileri tarafından beğenildi. Yaptırdığı gençleşme operasyonları ile gündeme gelen Cenk Eren, bir kez daha imaj değişikliğine gitti. CENK EREN Yıllardır saçlarını kısa tutan sanatçı, radikal bir karar alarak uzatmaya başladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Eren, 'Artık saçlarımı uzatıyorum, konu tartışmaya kapalı' notunu düştü. Ünlü şarkıının yeni hali kimi takipçisi tarafından beğenilirken kimisi tarafından da eleştirildi. Küçük yaşta çıkardığı 'Cevapsız Çınlama' şarkısıyla kariyerine başlayan Aleyna Tilki, yıllar içinde başarı basamaklarını tırmandı. Kariyerinin yanında sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çeken Tilki, adından sıklıkla söz ettiriyordu. Genç şarkıcı geçen günlerde Instagram hesabından radikal bir değişime imza attığını paylaşmıştı. Uzun yıllardır sarı saçlarıyla ekran karşısına çıkan Tilki, saçlarını koyu renge boyatmıştı. Ünlü şarkıcının bu değişiminin nedeni herkes tarafından merak ediliyordu. 'BENİ RAHATSIZ ETMEYE BAŞLADI' Tilki merak edilen soruya son noktayı koydu. Konuya dair açıklama yapan Aleyna Tilk, imaj değişiminin sebebini şu sözlerle açıkladı: 'Böyle boyatmak istedim, aynı zamanda şu mesajları vermek istedim. Artık sarışın bir kız olmak istemedim. Bir süreliğine sarışın kız olmak istemedim. Bu belirgin güzellik algıları beni rahatsız etmeye başladı. Kalıpları kırmak için, standart güzellik algılarının içinden çıkmaya cesaret verebilmek için saçımı boyattım.' YASMİN ERBİL Oyuncu Nergis Kumbasar ve Mehmet Ali Erbil'in fenomen kızı Yasmin Erbil, Survivor yarışmasıyla adını duyuran Yiğit Poyraz ile uzun süredir dolu dizgin aşk yaşıyor. Sosyal medya paylaşımlarıyla da adından sık sık bahsettiren Yasmin Erbil imajını tazeledi. Saçlarını genelde sarı tonlarında kullanan 29 yaşındaki fenomen, yeni yıla az bir zaman kala saçlarında değişikliğe gitti. Erbil daha da sarışın oldu. İŞTE YASMİN ERBİL'İN SON HALİ BENGÜ Su gibi sesi ve zarafetiyle gönüllerde taht kurmuş isimlerden biri olan ünlü şarkıcı Bengü, hem özel hayatıyla hem de kariyeriyle zaman zaman adından söz ettiriyor. 2 çocuk annesi 46 yaşındaki Bengü, imajıyla gündeme geldi. Yıllardır kullandığı koyu renk saçlarından vazgeçen Bengü, yeni imajıyla sosyal medyayı salladı. İŞTE BENGÜ'NÜN YENİ İMAJI... Türk müziğinin güçlü seslerinden Ebru Gündeş, şu sıralar özel hayatındaki gelişmelerle adından söz etiriyor. Ünlü sanatçı, 2024 yılının Şubat ayında iş insanı Murat Özdemir ile dünyaevine girmişti. Ancak mutlulukları uzun sürmedi. Gündeş, sosyal medya hesabından evliliğini noktalama kararı aldığını açıklamıştı. Ardından çift anlaşmalı olarak boşandı. 1,5 yıllık evliliği bitiren Ebru Gündeş, yeni hayatına yeni imajıyla başladı. Gündeş sosyal medya hesabından paylaştığı yeni imajıyla dikkat çekti. Gündeş'in yeni hali şakipçileri tarafından büyük beğeniyle karşılandı. ÖZCAN DENİZ Ailesiyle yaşadığı çalkantılı sorunlarla aylardır gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Özcan Deniz, bu kez yeni tarzıyla adından söz ettirdi. İmaj değişikliğiyle giden Özcan Deniz son haliyle dikkat çekti. Deniz, uzattığı sakallarıyla sosyal medyayı salladı. İPEK TUZCUOĞLU Asmalı Konak dizisiyle hafızalardan çıkmayan ünlü oyuncu İpek Tuzcuoğlu, bir süredir ekranlardan uzakta. 53 yaşındaki ünlü oyuncu imaj değişikliğine gitti. Saçlarını kestirip sarıya boyatan İpek Tuzcuoğlu'na beğeni yağdı. Ünlü oyuncuya, takipçilerinden 'Çok yakışmış' yorumları geldi. DİLAN ÇİÇEK DENİZ Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, yaptığı imaj değişikli ile hayranlarından tam not aldı. 'KAHKÜL PERİLERİ' Deniz, yeni saç modelini Instagram hesabından 'Kahkül Perileri' notuyla yayınladı. Paylaşım kısa sürede beğeni toplarken, oyuncunun yeni tarzı da sosyal medyada gündem haline geldi. 'JANE BIRKIN'IN TÜRK VERSİYONU' Başarılı oyuncuya hayranlarından 'Hayran bırakıyorsun, Jane Birkin'in Türk versiyonu gibisin' yorumları yağdı. PELİN AKİL Instagram hesabını oldukça aktif kullanan güzel oyuncu, saçlarında değişikliğe gittiği anları takipçileriyle paylaştı. Saçlarını kısacık kestiren Akil, yeni hali hayranlarından büyük ilgi gördü. Birçok sosyal medya kullanıcısı Pelin Akil'in yeni imajını beğeni yağmuruna tutmuştu. ŞÜKRAN OVALI 'Bez Bebek' dizisinde 'Merve' karakteriyle adını duyuran Şükran Ovalı, şimdilerde sosyal medyada mercek altına alınmış durumda. Özel hayatı kadar sosyal medya paylaşımlarıyla da ilgi gören Ovalı, son olarak şaşkınlık yaratan bir hikayeye imza attı. Yıllardır uzun saçlarıyla karşımıza çıkan güzel oyuncu radikal bir karar alarak saçlarını kestirdi. İmaj değişikliği kervanına katılan Şükran Ovalı, yeni halini 'saçlar gitti saçlar' notuyla takipçilerine gösterdi. Başarılı oyuncu, takipçilerinden övgü dolu yorumlar alırken bazı sosyal medya kullanıcıları da Sezen Aksu'yu anımsadı... DEMET ŞENER Son zamanlarda özel hayatıyla magazin manşetlerini süsleyen eski Türkiye güzeli Demet Şener, şimdi de farklı bir konuyla gündeme geldi. Saçlarını uzun zamandır aynı model ve renkte kullanan Şener, imaj değişikliği yaparak dikkat çekti. Yeni halini sosyal medya hesabından paylaşan Demet Şener takipçilerinden tam not aldı. Saçlarını boyatan ve perçem kestiren ünlü isim paylaşımına, 'Yeni saçlarımla bir postum olmasın mı' notuu düştü. Demet Şener'in yıllar sonra saçında yaptırdığı değişiklik Instagram dünyasında ilgi gördü. ŞEVVAL SAM Ünlü şarkıcı Şevval Sam, Antalya'daki konserine çıkmadan önce sevenlerine yeni imajını gösterdi. Yeni tarzını sosyal medya hesabından paylaşan sanatçı, 'Çok uzun zamandır böyle bir değişiklik yapmamıştım. Sürprizimi ilk kez sizinle paylaşmak istedim. Benim için büyük bir yenilik. Hayatta değişimi sevdiğimi biliyorsunuz, umarım sizler de beğenmişsinizdir' ifadelerini kullandı. Yeni imaj yeni repertuar demektir diyen Sam, şöyle devam etti: 'Birazdan sahneye çıkacağım ,ilk defa böyle çıkacağım için, Şevval ne yapmış demeyin diye sizinle paylaşmak istedim yeni imajımı, çok rahat, bazen alışkanlıklarımızdan vazgeçmek enerjimizi tazeliyor, değişikli iyidir, ben beğendim umarım siz de beğenmişsinizdir, enerjilerimizi tazelemek iyi gelir diye düşünüyorum, görüşlerinizi ve yorumlarınızı merak ediyorum, 20 senedir ilk defa böyle bir saç yapıyorum' dedi. Şevval Sam'ın imajına bazı kullanıcılar 'Çok yakışmış' derken bazı kullanıcılar ise 'uzun halin daha güzeldi' yorumunu yaptı. BERFU YENENLER Oyuncu ve sunucu Eser Yenenler ile mutlu bir evlilik sürdüren Kuzey ve Mete adında iki oğlu bulunan Berfu Yenenler, imaj değişikliğiyle konuşuldu. Yenenler, saçlarını sarıya boyattı. Yeni imajıyla oğullarının karşısına geçen Yenenler, o anları da kayda aldı. Mete annesini görünce şaşırdı ve beğendiğini söyledi. Kuzey ise, 'Birazcık beğenmedim' diyerek annesini şaşırttı. Yenenler o anları, 'Evin minik reislerinin analarına tepkisi' notuyla paylaştı. SİBEL CAN Sibel Can, yeni albümü 'Drama' için imaj değişikliğine gitti. Ünlü şarkıcı saçlarını sarıya boyattı. Şarkıcının yeni imajı çok konuşulurken sosyal medyada yorum yağdı. 'Ne olmuş böyle', 'Eski hali daha güzeldi', 'Bu haliyle farklı geldi', 'Eski haline alıştığımız için garip geldi' gibi yorumlar yapıldı. BİRCE AKALAY Ünlü oyuncu Birce Akalay, uzun saçlarına veda ederek kısa saçlarıyla yeni bir görünüme kavuştu. Güzel oyuncunun sürpriz imaj değişikliği hayranları tarafından çok beğenildi. CEYDA DÜVENCİ Son dönemde Güçlü Mete ile yaşadığı ilişkiyle adından söz ettiren Ceyda Düvenci imaj değiştirdi. Uzun süredir saçlarını sarı olarak kullanan Düvenci, saç rengini koyulaştırdı. Ünlü oyuncunun yeni imajı beğeni topladı. HADİSE Düm Tek Tek, Yaz Günü, Geliyorum Yanına, Prenses, Aşk Kaç Beden Giyer, Sıfır Tolerans gibi seslendirdiği birçok şarkıyla adından söz ettiren Hadise imaj değişikliğine gitti. Uzun süredir sarı olarak kullandığı saçlarını bakır tonlarına boyattı. Sosyal medyada şarkıcının yeni imajıyla ilgili yorum yağdı. Sosyal medyada, 'Eski hali daha güzeldi' gibi yorumlar yapıldı. DİLA TARKAN Sosyal medyanın sevilen simalarından olan Dila Tarkan, imajında radikal bir değişikliğe gitti. Uzun yıllar sarı saçlarıyla beğeni toplayan Dila Tarkan, paylaştığı fotoğrafla ters köşe yaptı. Sarı saçlarını turuncu renge boyatan Tarkan, takipçilerini şoke etti.