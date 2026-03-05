Oyuncu Algı Eke’den dikkat çeken sözler: Hayatıma giren erkekler beni geriye götürdüler!

Kamera karşısında güçlü, net ve cesur. Ama bu kez rol değil, hayat konuşuyor… Adının hikâyesini "Çocukken hiç sevmezdim" sözleriyle anlatan Algı Eke, senarist olma hayalinden oyunculuğa uzanan yolculuğunu samimiyetle paylaştı. "Yazdıklarımı kimse takmadı" dediği günlerden, Galip Derviş ile gelen kariyer sıçramasına; "Komedi üstüme yapıştı" diyerek kalıplarla mücadelesinden, reddettiği ama çok tutan projeye kadar pek çok başlığı açık yüreklilikle anlattı. Özel hayatında ise daha da netti: "Hayatıma giren erkekler beni geriye götürdü" derken ilişkilerinden çıkardığı dersleri, evliliğe bakışını ve 40 yaşın getirdiği ruhsal yorgunluğu saklamadan dile getirdi. Algı Eke, Günaydın YouTube kanalında bu haftaki konuğum oldu. Hayat hikayesinden kariyer sürecine, merak edilenlerini anlattı.