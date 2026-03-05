Oyuncu Algı Eke’den dikkat çeken sözler: Hayatıma giren erkekler beni geriye götürdüler!

-Sen anlatırken ben korktum ve yoruldum…

Kaldırması zor bir iş. Çünkü çok küçük yaşta ekranın önüne çıkmak, hızlı tüketilebilen bir sektörde olmak ve bu sektörde kalıcı olmaya çalışmak… Benim amacım hep kalıcı olmaktı. Anlık şöhretler peşinde koşmadım. Ama dinamikler değişiyor. Ülkenin sosyo-kültürel seviyesi değişiyor. Siyasi konjonktürü değişiyor. Projeler değişiyor, yönetmenler değişiyor, yapımlar değişiyor… Dolayısıyla bunların hepsine ayak uydurup bir yandan da kendini ortaya koymaya çalışmak, yalan söyleyemeyeceğim zor yani, zor. Ama ben zoru sevdiğim için. Severim.

UZUN ZAMAN SONRA BİR ROLDE ÇOK ZORLANDIM

-Seni sektörde daha çok beyaz perde filmleriyle anımsıyorum. Son dönemde de iki tane korku filmin giriyor vizyona "Cam Sehpa" ve "7 Büyük Günah" adlı. Neler bekliyor seyirciyi?

"7 Büyük Günah" Serdar Akar'ın filmi ve ben Serdar Bey'in hayranı olarak onunla çalışma fırsatı bulunca çok istedim çalışmak. Yedi ölümcül günah üstüne kurulu bir gerilim, tek mekan gerilim filmi. Zaten Serdar Bey tek mekan ve gerilimde çok usta bir yönetmen. Cam Sehpa da Can Evrenol'un. O da daha önce Meksika'da yapılmış bir filmin birebir uyarlaması. Senaryosu çok sert bir senaryo. Korku komedi diyebileceğimiz kara mizah var içinde. Çok zor bir roldü benim için. Uzun zaman sonra zorlandığım bir roldü. Benden çok kat kat uzakta bir persona yaratmam gerekti. O da tek mekan. Bilerek yapmadım ama üst üste projeler denk geldi yani korku adına. Onun dışında kendi isteğimle geçtiğimiz bir dört senede hep film yapmayı tercih ettim. Gelen dizi projelerinde sevdiğim şeyler olmadı, kendimi tekrarlamadım. Bizde şey gibi bir durum maalesef var, klişe oldu ama size bir şey yapıştığında size sürekli onun gelmesi ve büyüdüğüm için de kast aralığım da değişmeye başladı. Ben de o süreyi film yaparak değerlendirmek istedim.