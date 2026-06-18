Oyuncu Almila Ada müjdeli haberi böyle duyurdu! "Küçük mucizemiz yolda"

Üç Kız Kardeş, Kırgın Çiçekler ve Barış Akarsu Merhaba gibi yapımlarda rol alan oyuncu Almila Ada, 6 yıldır birlikte olduğu iş insanı İhsan Çilsal ile 2025 yılında evlenmişti. Başarılı oyuncu Almila Ada, mutlu giden evliliğinin ardından hayranlarını sevindiren bir haber verdi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan ünlü oyuncu, 'Küçük mucizemiz geliyor' mesajıyla ilk bebeğini beklediğini duyurdu. Ada'nın paylaşımı kısa sürede takipçilerinden tebrik ve iyi dilek yorumları aldı. Öte yandan bebek sevinciyle gündeme gelen Almila Ada'nın annesini görenler 'güzellik genetikmiş' demeden geçemedi. Gençliği ve zarif görünümüyle dikkat çeken ikilinin benzerliği ise 'anne-kız değil, adeta iki kardeş' dedirtti. İşte sizler için derlediğimiz diğer ünlü isimlerin anneleri… OKTAY KAYNARCA-NURSEL KAYNARCA KEREM BÜRSİN VE ANNESİ EBRU ŞALLI- ŞEFİYE ŞALLI MELİSA URAL-SİBEL CAN İREM HELVACIOĞLU-AYSUN HELVACIOĞLU TUBA BÜYÜKÜSTÜN-HANDAN BÜYÜKÜSTÜN YASEMİN ALLEN VE SUNA YILDIZOĞLU DEMET EVGAR VE ANNESİ PELİN KARAHAN VE ANNESİ NESRİN CAVADZADE VE ANNESİ ALİNA BOZ ALİNA BOZ VE ANNESİ OLGA BOZ BARIŞ ALPER YILMAZ NESLİHAN ATAGÜL NESLİHAN ATAGÜL VE ANNESİ SERENAY SARIKAYA SERENAY SARIKAYA VE ANNESİ ÜMRAN SEYHAN SERENAY SARIKAYA VE ANNESİ ÜMRAN SEYHAN SERENAY SARIKAYA VE ANNESİ ÜMRAN SEYHAN SERENAY SARIKAYA VE ANNESİ ÜMRAN SEYHAN ŞERİF SEZER ŞERİF SEZER VE KIZI DENİZ ARNA AFRA SARAÇOĞLU AFRA SARAÇOĞLU VE ANNESİ AFRA SARAÇOĞLU VE ANNESİ KIVANÇ TATLITUĞ KIVANÇ TATLITUĞ VE ANNESİ AMİNE GÜLŞE VE ANNESİ DEMET ÖZDEMİR VE ANNESİ DEMET ÖZDEMİR VE ANNESİ ZARA VE ANNESİ ŞEYMA SUBAŞI VE ANNESİ AYŞECAN TATARİ VE ANNESİ ALİYE UZUNATAĞAN CAN YAMAN VE ANNESİ EDİS VE ANNESİ ASLI BEKİROĞLU VE ANNESİ AHMET KURAL VE ANNESİ DİLAN ÇİÇEK DENİZ VE ANNESİ AZRA AKIN VE ANNESİ BİRCE AKALAY VE ANNESİ BURAK ÖZÇİVİT BURAK ÖZÇİVİT VE ANNESİ BURAK ÖZÇİVİT VE ANNESİ FAHRİYE EVCEN VE ANNESİ FAHRİYE EVCEN VE ANNESİ ALİŞAN'IN EŞİ BUSE VAROL VE ANNESİ BİRSEN ÖZGAN ALİŞAN'IN EŞİ BUSE VAROL VE ANNESİ BİRSEN ÖZGAN SİNEM KOBAL SİNEM KOBAL VE ANNESİ NEZ VE ANNESİ AYÇA BİNGÖL AYÇA BİNGÖL VE ANNESİ SEVGİ BİNGÖL SELMA ERGEÇ SELMA ERGEÇ VE ANNESİ İBRAHİM TATLISES VE ANNESİ