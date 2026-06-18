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Oyuncu Almila Ada müjdeli haberi böyle duyurdu! "Küçük mucizemiz yolda"

İş insanı İhsan Çilsal ile hayatını birleştiren güzel oyuncu Almila Ada sosyal medya hesabı Instagram'dan müjdeli haberi duyurdu. Ünlü isim, "Küçük mucizemiz yolda" notuyla anne olacağını açıkladı.

Giriş Tarihi: 18.06.2026 10:10 Güncelleme Tarihi: 18.06.2026 10:16
Oyuncu Almila Ada müjdeli haberi böyle duyurdu! Küçük mucizemiz yolda

Üç Kız Kardeş, Kırgın Çiçekler ve Barış Akarsu Merhaba gibi yapımlarda rol alan oyuncu Almila Ada, 6 yıldır birlikte olduğu iş insanı İhsan Çilsal ile 2025 yılında evlenmişti.

Oyuncu Almila Ada müjdeli haberi böyle duyurdu! Küçük mucizemiz yolda

Başarılı oyuncu Almila Ada, mutlu giden evliliğinin ardından hayranlarını sevindiren bir haber verdi.

Oyuncu Almila Ada müjdeli haberi böyle duyurdu! Küçük mucizemiz yolda

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan ünlü oyuncu, "Küçük mucizemiz geliyor" mesajıyla ilk bebeğini beklediğini duyurdu.

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Oyuncu Almila Ada müjdeli haberi böyle duyurdu! Küçük mucizemiz yolda

Ada'nın paylaşımı kısa sürede takipçilerinden tebrik ve iyi dilek yorumları aldı.

Oyuncu Almila Ada müjdeli haberi böyle duyurdu! Küçük mucizemiz yolda

Öte yandan bebek sevinciyle gündeme gelen Almila Ada'nın annesini görenler "güzellik genetikmiş" demeden geçemedi.

Oyuncu Almila Ada müjdeli haberi böyle duyurdu! Küçük mucizemiz yolda

Gençliği ve zarif görünümüyle dikkat çeken ikilinin benzerliği ise "anne-kız değil, adeta iki kardeş" dedirtti.

Oyuncu Almila Ada müjdeli haberi böyle duyurdu! Küçük mucizemiz yolda

İşte sizler için derlediğimiz diğer ünlü isimlerin anneleri…

OKTAY KAYNARCA-NURSEL KAYNARCA

Oyuncu Almila Ada müjdeli haberi böyle duyurdu! Küçük mucizemiz yolda

KEREM BÜRSİN VE ANNESİ

Oyuncu Almila Ada müjdeli haberi böyle duyurdu! Küçük mucizemiz yolda

EBRU ŞALLI- ŞEFİYE ŞALLI

Oyuncu Almila Ada müjdeli haberi böyle duyurdu! Küçük mucizemiz yolda

MELİSA URAL-SİBEL CAN

Oyuncu Almila Ada müjdeli haberi böyle duyurdu! Küçük mucizemiz yolda

İREM HELVACIOĞLU-AYSUN HELVACIOĞLU

Oyuncu Almila Ada müjdeli haberi böyle duyurdu! Küçük mucizemiz yolda

TUBA BÜYÜKÜSTÜN-HANDAN BÜYÜKÜSTÜN

Oyuncu Almila Ada müjdeli haberi böyle duyurdu! Küçük mucizemiz yolda

YASEMİN ALLEN VE SUNA YILDIZOĞLU

Oyuncu Almila Ada müjdeli haberi böyle duyurdu! Küçük mucizemiz yolda

DEMET EVGAR VE ANNESİ

Oyuncu Almila Ada müjdeli haberi böyle duyurdu! Küçük mucizemiz yolda

PELİN KARAHAN VE ANNESİ

Oyuncu Almila Ada müjdeli haberi böyle duyurdu! Küçük mucizemiz yolda

NESRİN CAVADZADE VE ANNESİ

Oyuncu Almila Ada müjdeli haberi böyle duyurdu! Küçük mucizemiz yolda

ALİNA BOZ

Oyuncu Almila Ada müjdeli haberi böyle duyurdu! Küçük mucizemiz yolda

ALİNA BOZ VE ANNESİ OLGA BOZ

Oyuncu Almila Ada müjdeli haberi böyle duyurdu! Küçük mucizemiz yolda

BARIŞ ALPER YILMAZ

Oyuncu Almila Ada müjdeli haberi böyle duyurdu! Küçük mucizemiz yolda

NESLİHAN ATAGÜL

Oyuncu Almila Ada müjdeli haberi böyle duyurdu! Küçük mucizemiz yolda

NESLİHAN ATAGÜL VE ANNESİ

Oyuncu Almila Ada müjdeli haberi böyle duyurdu! Küçük mucizemiz yolda

SERENAY SARIKAYA

Oyuncu Almila Ada müjdeli haberi böyle duyurdu! Küçük mucizemiz yolda

SERENAY SARIKAYA VE ANNESİ ÜMRAN SEYHAN

Oyuncu Almila Ada müjdeli haberi böyle duyurdu! Küçük mucizemiz yolda

SERENAY SARIKAYA VE ANNESİ ÜMRAN SEYHAN

Oyuncu Almila Ada müjdeli haberi böyle duyurdu! Küçük mucizemiz yolda

SERENAY SARIKAYA VE ANNESİ ÜMRAN SEYHAN