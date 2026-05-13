Oyuncu Alp Balkan son yolculuğuna uğurlandı! Tuna Arman tabutu başında gözyaşlarına boğuldu…

'Mahallenin Muhtarları' dizisindeki 'Eczacı Bahadır' rolüyle milyonların sevgisini kazanan usta oyuncu ve müzisyen Alp Balkan yaşamını yitirmişti. Acı haber, Film-San Vakfı tarafından duyurulmuştu. Vakfın yaptığı resmi açıklamada şu ifadelere yer verilmişti: 'Film-San Vakfı tiyatro jüri üyesi, oyuncu ve müzisyen Alp Balkan'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz.' DOSTLARINDAN DUYGU YÜKLÜ VEDA Vefat haberi sonrası sanat dünyasından taziye mesajları art arda gelirken, oyuncu Çiğdem Tunç a yaşındaki arkadaşının kaybıyla yaşadığı derin üzüntüyü şu sözlerle paylaşmıştı: 'Alp Balkan'ı, kıymetlimizi, rol arkadaşımızı, yol arkadaşımızı kaybettik. Tüm sanat camiamızın başı sağ olsun. Allah rahmet eylesin. Çok üzgünüm, dünya yıkıldı başıma. Rabbim merhametiyle kucaklasın inşallah.' SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI Dün 56 yaşında hayata gözlerini yuman oyuncu Alp Balkan, bugün sevenlerinin gözyaşları eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı. Sanat dünyasından birçok ismin akın ettiği cenaze töreninde, oyuncu Tuna Arman tabut başında gözyaşlarına hakim olamadı. 'BENİM ÇOCUKLUK ARKADAŞIMDI' Çocukluk arkadaşına veda ederken konuşmakta güçlük çeken Arman 2. Sayfa'ya, 'Melek gibi bir insandı. Daha bir gün önce telefonda konuşmuştuk. Çocukluk arkadaşımdı' sözleriyle acısını dile getirdi. Törene katılan bir diğer tanıdık isim ise 'Çocuklar Duymasın' dizisinde canlandırdığı 'Fıs Fıs İsmail' karakteriyle hafızalara kazınan Süleyman Yağcı oldu. Yağcı, yakın dostuna son görevini yerine getirmek üzere cenazedeki yerini aldı. DÜN DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLAMIŞ! Vefatıyla herkesi yasa boğan Balkan'ın 2 gün önce doğum gününü kutladığı ortaya çıkmıştı. 'MUTLU YAŞLAR' NOTUNU EKLEDİ Bir arkadaşı oyuncunun fotoğrafını paylaşıp altına ise, 'Mutlu yaşlar' notunu eklemişti. Balkan ise bunu alıntılayarak sayfasında paylaşmıştı. ÇOCUKLUK FOTOĞRAFINI PAYLAŞMIŞ Balkan aynı zamanda nostaljik bir paylaşım yaparak çocukluk fotoğrafını takipçileriyle paylaşmıştı. ALP BALKAN KİMDİR? Alp Balkan, Türk televizyon dünyasında oyuncu ve müzisyen kimliğiyle tanınan bir isimdir. 1 Ocak 1970 tarihinde dünyaya gelen Balkan, geniş kitlelerce özellikle 'Mahallenin Muhtarları' dizisinde uzun yıllar canlandırdığı 'Eczacı Bahadır' karakteriyle tanınmış ve sevilmiştir. KARİYERİ VE ROL ALDIĞI YAPIMLAR Oyunculuk kariyerine 1992 yılında başlayan ve fenomen haline gelen 'Mahallenin Muhtarları' ile adım atan Balkan, bu projenin ardından çeşitli televizyon dizilerinde de boy göstermiştir. Yer aldığı başlıca yapımlar şunlardır: -Yusuf Yüzlü -Belalı Baldız -Davetsiz Misafir -Müzik Çalışmaları Sanatçı, oyunculuğunun yanı sıra müzik dünyasında da aktif bir kariyere sahiptir. Birçok ünlü ismin vokalistliğini üstlenen Balkan, müzisyen kimliğiyle de sanat camiası içerisinde profesyonel çalışmalar yürütmüştür. Ayrıca Film-San Vakfı bünyesinde tiyatro jüri üyeliği görevini de üstlenerek sanatın mutfak kısmında da yer almıştır.